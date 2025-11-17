Крым за ЗОЖ: республика резко поднялась в рейтинге регионов России

https://crimea.ria.ru/20251117/krym-za-zozh-respublika-rezko-podnyalas-v-reytinge-regionov-rossii-1150964481.html

Крым занял 30-ю строчку, а Севастополь 32-ю, в рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни (ЗОЖ). Список в девятый раз подряд... РИА Новости Крым, 17.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Крым занял 30-ю строчку, а Севастополь 32-ю, в рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни (ЗОЖ). Список в девятый раз подряд возглавили регионы Северного Кавказа, среди замыкающих – дальневосточные. Статистикой поделились эксперты РИА Новости.Отмечается, что для расчета рейтинга регионов РФ по приверженности населения ЗОЖ анализировали семь показателей. В их числе: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, уровень потребления табачных изделий, показатели продаж алкогольных напитков, количество совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения преступлений и условия труда.Анализ данных показал, что лидеры рейтинга регионов по приверженности населения ЗОЖ остаются прежними, это представители Северного Кавказа. Первую строку заняла Республика Дагестан, вторую Чечня, третью Ингушетия.В замыкающую рейтинг пятерку входят Камчатский край, Еврейская автономная область, Магаданская область, Хакасия и Ненецкий автономный округ.Согласно графику, по итогам 2024 года Крым в рейтинге теперь на 30-й строчке, тогда как в 2023-м республика занимала 52-ю позицию среди регионов страны.По словам экспертов, это объясняется существенно выросшей долей занимающихся физкультурой и спортом, а также снижением потребления табачных изделий.Севастополь, согласно рейтингу, поднялся всего на одну позицию – с 33-й строчки на 32-ю.Также на 13 пунктов выросли итоговые позиции в Брянской области, на 10 – в Республике Татарстан, на 9 мест улучшил свое положение Санкт-Петербург и на 8 Москва. Всего в рейтинге регионов по приверженности населения ЗОЖ улучшились позиции в 38 российских регионах страны.Авторы исследования отмечают, что осознанное отношение к своему здоровью все больше закрепляется в качестве базовой ценности современных людей в России, что становится возможным благодаря тому, что на государственном уровне реализуется множество программ по популяризации ЗОЖ, которые находят отклик у населения.Напомним, что в 2023 году, согласно данным Крымстата, только 38% жителей Крыма придерживались здорового образа жизни.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тренд на ЗОЖ: отели Крыма наращивают число оздоровительных услуг Ирина Слуцкая: чем полезна северная ходьба и как ее развивают в Крыму Плавать круглый год: в Керчи возводят модульный бассейн

