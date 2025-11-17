Рейтинг@Mail.ru
Крым стал призером Всероссийского конкурса управленческих инноваций - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Крым стал призером Всероссийского конкурса управленческих инноваций
Крым стал призером Всероссийского конкурса управленческих инноваций - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Крым стал призером Всероссийского конкурса управленческих инноваций
Проект министерства финансов Крыма стал призером II Всероссийского конкурса управленческих инноваций. Всего на конкурс было подано 210 заявок из 50 субъектов... РИА Новости Крым, 17.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Проект министерства финансов Крыма стал призером II Всероссийского конкурса управленческих инноваций. Всего на конкурс было подано 210 заявок из 50 субъектов России. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Министерство финансов Республики Крым вошло в число призеров II Всероссийского конкурса управленческих инноваций", – сказано в сообщении.Всего на конкурс было подано 210 заявок из 50 субъектов Российской Федерации. Как отметил Аксенов, подобные мероприятия помогают выявлять и продвигать лучшие управленческие практики, способствуют повышению эффективности работы органов власти, созданию оптимальных форматов их взаимодействия с гражданами."Цель конкурса – определение лучших органов исполнительной власти по внедрению инноваций в государственном (муниципальном) управлении", – подчеркнул Аксенов.Победителей конкурса управленческих инноваций наградят 25 ноября в Москве в рамках X Международного форума Финансового университета "Россия: образ будущего", добавил глава Крыма.Ранее сообщалось, что Крым выделит 83 миллиона рублей на реализацию инициативных проектов в рамках проекта школьного инициативного бюджетирования. Эта сумма почти на 25 млн превышает субсидию, которая была выделена в рамках проекта в самом начале его реализации в 2023 году. Прием заявок на участие в конкурсе "ШкИБ-2026" начался 20 октября текущего года.
минфин крыма, сергей аксенов, крым, новости крыма
Крым стал призером Всероссийского конкурса управленческих инноваций

Проект минфина Крыма взял приз на Всероссийском конкурсе управленческих инноваций

12:31 17.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Проект министерства финансов Крыма стал призером II Всероссийского конкурса управленческих инноваций. Всего на конкурс было подано 210 заявок из 50 субъектов России. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Министерство финансов Республики Крым вошло в число призеров II Всероссийского конкурса управленческих инноваций", – сказано в сообщении.
Глава Крыма уточнил, что проект "Школьное и студенческое инициативное бюджетирование как способ вовлечения молодого поколения в принятие управленческих решений" стал победителем в одной из восьми номинаций – "Практики развития и укрепления бюджетных систем".
Всего на конкурс было подано 210 заявок из 50 субъектов Российской Федерации. Как отметил Аксенов, подобные мероприятия помогают выявлять и продвигать лучшие управленческие практики, способствуют повышению эффективности работы органов власти, созданию оптимальных форматов их взаимодействия с гражданами.
"Цель конкурса – определение лучших органов исполнительной власти по внедрению инноваций в государственном (муниципальном) управлении", – подчеркнул Аксенов.
Победителей конкурса управленческих инноваций наградят 25 ноября в Москве в рамках X Международного форума Финансового университета "Россия: образ будущего", добавил глава Крыма.
Ранее сообщалось, что Крым выделит 83 миллиона рублей на реализацию инициативных проектов в рамках проекта школьного инициативного бюджетирования. Эта сумма почти на 25 млн превышает субсидию, которая была выделена в рамках проекта в самом начале его реализации в 2023 году. Прием заявок на участие в конкурсе "ШкИБ-2026" начался 20 октября текущего года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сделать школу лучше: в Крыму ученики получат деньги на воплощение идей
Крым получил почти три млрд на реализацию нацпроекта "Молодежь и дети"
Новый учебный год: сколько школ отремонтировали и построили в РФ
 
Минфин КрымаСергей АксеновКрымНовости Крыма
 
