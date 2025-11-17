Крым стал призером Всероссийского конкурса управленческих инноваций

https://crimea.ria.ru/20251117/krym-stal-prizerom-vserossiyskogo-konkursa-upravlencheskikh-innovatsiy-1150971987.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Проект министерства финансов Крыма стал призером II Всероссийского конкурса управленческих инноваций. Всего на конкурс было подано 210 заявок из 50 субъектов России. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Министерство финансов Республики Крым вошло в число призеров II Всероссийского конкурса управленческих инноваций", – сказано в сообщении.Всего на конкурс было подано 210 заявок из 50 субъектов Российской Федерации. Как отметил Аксенов, подобные мероприятия помогают выявлять и продвигать лучшие управленческие практики, способствуют повышению эффективности работы органов власти, созданию оптимальных форматов их взаимодействия с гражданами."Цель конкурса – определение лучших органов исполнительной власти по внедрению инноваций в государственном (муниципальном) управлении", – подчеркнул Аксенов.Победителей конкурса управленческих инноваций наградят 25 ноября в Москве в рамках X Международного форума Финансового университета "Россия: образ будущего", добавил глава Крыма.Ранее сообщалось, что Крым выделит 83 миллиона рублей на реализацию инициативных проектов в рамках проекта школьного инициативного бюджетирования. Эта сумма почти на 25 млн превышает субсидию, которая была выделена в рамках проекта в самом начале его реализации в 2023 году. Прием заявок на участие в конкурсе "ШкИБ-2026" начался 20 октября текущего года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сделать школу лучше: в Крыму ученики получат деньги на воплощение идейКрым получил почти три млрд на реализацию нацпроекта "Молодежь и дети"Новый учебный год: сколько школ отремонтировали и построили в РФ

