Какой сегодня праздник: 17 ноября
Какой сегодня праздник: 17 ноября
Какой сегодня праздник: 17 ноября - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Какой сегодня праздник: 17 ноября
В этот день в России отмечают праздник всех участковых уполномоченных. В 1869 году был открыт Суэцкий канал, а в 1948 году легендарный крейсер "Аврора" встал на РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T00:00
2025-11-17T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В этот день в России отмечают праздник всех участковых уполномоченных. В 1869 году был открыт Суэцкий канал, а в 1948 году легендарный крейсер "Аврора" встал на свою вечную стоянку. В этот день родились Мартин Скорсезе, Дэнни де Вито и Софи Марсо.Что празднуют в миреДень международной солидарности студентов. У этой даты, к сожалению, достаточно трагическая история появления. В 1939 году пражские студенты и преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину создания Чехословакии. К тому моменту страна была оккупирована нацистами. Демонстрация переросла в акцию протеста, в результате чего множество участников были арестованы и отправлены в концлагерь. Девятерых студентов расстреляли.Ежегодно 17 ноября в России отмечают День участковых уполномоченных полиции. Праздник был учрежден в 2002 году приказом МВД России.Еще сегодня можно отметить День защиты черных котов, Всемирный день таблицы умножения и День домашнего хлеба. Именины у Ивана, Степана, Александра, Николая, Ильи, Евгении.Знаменательные событияВ этот день в 1869 году для судоходства был открыт Суэцкий канал, соединивший Средиземное и Красное моря. Теперь морякам не надо было огибать всю Африку, благодаря чему путь сократился на восемь тысяч километров. В честь этого события на берегу канала организовали масштабнейшее празднование с участием монархов. Вечеринка шла семь дней и обошлась в 28 миллионов золотых франков.17 ноября 1935 года закончилось первое Всесоюзное совещание стахановцев в Кремле. Основная его задача – подчеркнуть важность стахановского движения для социалистической стройки. Именно на этом мероприятии прозвучала крылатая фраза Сталина "Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее".В этот день 1948 года крейсер "Аврора" вышел из состава советского флота и стал музеем. На борту "Авроры" хранятся более 500 экспонатов. Кают-компания имеет точно такой же вид, как и сто лет назад. Столы подвешены к потолку с помощью прутьев, подобно качелям. Так сделано специально: когда на море будет шторм, еда со стола не упадет, а будет раскачиваться вместе со столешницей. Рядом висят кровати-гамаки. Они служили морякам не только для сна. Если крейсер пробивало снарядом, кровать сворачивали и затыкали ею течь.В этот день в 1986 году произошел инцидент над Аляской, во время которого экипаж Boeing-747, следующего по маршруту Париж – Кеблавик – Анкоридж – Токио, сообщил о трех НЛО. Можно было бы списать этот контакт на галлюцинации членов экипажа, но объекты засекли радары, их видели с борта других самолетов. Один из них, по описанию пилота, был размером "больше авианосца". Тем не менее, в Федеральном управлении гражданской авиации США заявили о том, что ничего подобного произойти не могло и это всего лишь помехи. Инцидент "замяли".Кто родился17 ноября 1926 года в Тифлисе (Грузия) родился легендарный советский и грузинский спортивный комментатор, телеведущий, актер театра и кино Котэ Махарадзе. Ему принадлежит крылатая фраза "Пока мяч в воздухе…"Мартин Чарльз Скорсезе родился 17 ноября 1942 года в Нью-Йорке. Культовый режиссер, продюсер и сценарист, обладатель "Оскара", четырех "Золотых глобусов", "Золотой пальмовой ветви", приза Каннского фестиваля за лучшую режиссуру, трех "Эмми" и еще множества наград. С детства Скорсезе грезил кино. Два его любимых фильма – "Земля Фараонов" и "Эль Сид". Свой первый полный метр "Кто стучится в дверь мою?" презентовал в 1967-м. Но популярность приходит с фильмом "Зеленые улицы", где снялся тогда еще малоизвестный Роберт Де Ниро.В этот же день, только 1944 года в Нэптьюне (США) родился не менее известный кинодеятель Дэнни Де Вито. Выходец из семьи италоамериканцев получил профильное образование в Американской академии драматического искусства, которую окончил в 1966 году. В 1975 году сыграл первую серьезную роль – пациента психушки в фильме Милоша Формана "Пролетая над гнездом кукушки". Кроме того, он снимался в фильмах "Роман с камнем", "Бэтмен возвращается", "Остин Пауэрс: Голдмембер", "Джуманджи: новый уровень" и многих других.17 ноября 1966 года в Париже родилась Софи Марсо, французская актриса, режиссер и певица. В 13 лет она устроилась в одно из модельных агентств Парижа, и благодаря стечению обстоятельств получила роль в картине "Бум-2", за которую получила "Сезар" в номинации "Лучший дебют и самая многообещающая актриса". После этого она снялась во множестве фильмов, в том числе голливудских. Среди них "Храброе сердце" и "И целого мира мало".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Какой сегодня праздник: 17 ноября

Что празднуют в России и в мире 17 ноября

00:00 17.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В этот день в России отмечают праздник всех участковых уполномоченных. В 1869 году был открыт Суэцкий канал, а в 1948 году легендарный крейсер "Аврора" встал на свою вечную стоянку. В этот день родились Мартин Скорсезе, Дэнни де Вито и Софи Марсо.

Что празднуют в мире

День международной солидарности студентов. У этой даты, к сожалению, достаточно трагическая история появления. В 1939 году пражские студенты и преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину создания Чехословакии. К тому моменту страна была оккупирована нацистами. Демонстрация переросла в акцию протеста, в результате чего множество участников были арестованы и отправлены в концлагерь. Девятерых студентов расстреляли.
Ежегодно 17 ноября в России отмечают День участковых уполномоченных полиции. Праздник был учрежден в 2002 году приказом МВД России.
Еще сегодня можно отметить День защиты черных котов, Всемирный день таблицы умножения и День домашнего хлеба. Именины у Ивана, Степана, Александра, Николая, Ильи, Евгении.

Знаменательные события

В этот день в 1869 году для судоходства был открыт Суэцкий канал, соединивший Средиземное и Красное моря. Теперь морякам не надо было огибать всю Африку, благодаря чему путь сократился на восемь тысяч километров. В честь этого события на берегу канала организовали масштабнейшее празднование с участием монархов. Вечеринка шла семь дней и обошлась в 28 миллионов золотых франков.
17 ноября 1935 года закончилось первое Всесоюзное совещание стахановцев в Кремле. Основная его задача – подчеркнуть важность стахановского движения для социалистической стройки. Именно на этом мероприятии прозвучала крылатая фраза Сталина "Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее".
В этот день 1948 года крейсер "Аврора" вышел из состава советского флота и стал музеем. На борту "Авроры" хранятся более 500 экспонатов. Кают-компания имеет точно такой же вид, как и сто лет назад. Столы подвешены к потолку с помощью прутьев, подобно качелям. Так сделано специально: когда на море будет шторм, еда со стола не упадет, а будет раскачиваться вместе со столешницей. Рядом висят кровати-гамаки. Они служили морякам не только для сна. Если крейсер пробивало снарядом, кровать сворачивали и затыкали ею течь.
В этот день в 1986 году произошел инцидент над Аляской, во время которого экипаж Boeing-747, следующего по маршруту Париж – Кеблавик – Анкоридж – Токио, сообщил о трех НЛО. Можно было бы списать этот контакт на галлюцинации членов экипажа, но объекты засекли радары, их видели с борта других самолетов. Один из них, по описанию пилота, был размером "больше авианосца". Тем не менее, в Федеральном управлении гражданской авиации США заявили о том, что ничего подобного произойти не могло и это всего лишь помехи. Инцидент "замяли".

Кто родился

17 ноября 1926 года в Тифлисе (Грузия) родился легендарный советский и грузинский спортивный комментатор, телеведущий, актер театра и кино Котэ Махарадзе. Ему принадлежит крылатая фраза "Пока мяч в воздухе…"
Мартин Чарльз Скорсезе родился 17 ноября 1942 года в Нью-Йорке. Культовый режиссер, продюсер и сценарист, обладатель "Оскара", четырех "Золотых глобусов", "Золотой пальмовой ветви", приза Каннского фестиваля за лучшую режиссуру, трех "Эмми" и еще множества наград. С детства Скорсезе грезил кино. Два его любимых фильма – "Земля Фараонов" и "Эль Сид". Свой первый полный метр "Кто стучится в дверь мою?" презентовал в 1967-м. Но популярность приходит с фильмом "Зеленые улицы", где снялся тогда еще малоизвестный Роберт Де Ниро.
В этот же день, только 1944 года в Нэптьюне (США) родился не менее известный кинодеятель Дэнни Де Вито. Выходец из семьи италоамериканцев получил профильное образование в Американской академии драматического искусства, которую окончил в 1966 году. В 1975 году сыграл первую серьезную роль – пациента психушки в фильме Милоша Формана "Пролетая над гнездом кукушки". Кроме того, он снимался в фильмах "Роман с камнем", "Бэтмен возвращается", "Остин Пауэрс: Голдмембер", "Джуманджи: новый уровень" и многих других.
17 ноября 1966 года в Париже родилась Софи Марсо, французская актриса, режиссер и певица. В 13 лет она устроилась в одно из модельных агентств Парижа, и благодаря стечению обстоятельств получила роль в картине "Бум-2", за которую получила "Сезар" в номинации "Лучший дебют и самая многообещающая актриса". После этого она снялась во множестве фильмов, в том числе голливудских. Среди них "Храброе сердце" и "И целого мира мало".
