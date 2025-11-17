Финляндия начала военные учения недалеко от границы с Россией

https://crimea.ria.ru/20251117/finlyandiya-nachala-voennye-ucheniya-nedaleko-ot-granitsy-s-rossiey-1150966640.html
2025-11-17T11:00
2025-11-17T11:00
2025-11-17T10:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. На севере Финляндии в 100 километрах от российской границы в понедельник стартуют артиллерийские учения с участием более 2 тысяч военнослужащих и 500 единиц техники. Об этом сообщают РИА Новости.В маневрах принимают участие 2,2 тысячи военнослужащих, включая подразделение из Польши, и около 500 единиц техники.Целью учений является отработка возможностей артиллерии в сложных условиях ранней зимы, а также отработка взаимодействия различных уровней управления и артиллерийского огня.Первый этап артиллерийских учений под названием Northern Spike 25 прошел на том же полигоне с 8 по 16 ноября. В нем было задействовано около 200 военнослужащих.Как сообщалось ранее, в Балтийском море начались многонациональные военно-морские учения НАТО по борьбе с подводными лодками.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков дал совет НАТО В НАТО представили концепцию сдерживания России в Европе Россия выразила протест Японии из-за военных учений вблизи границ РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. На севере Финляндии в 100 километрах от российской границы в понедельник стартуют артиллерийские учения с участием более 2 тысяч военнослужащих и 500 единиц техники. Об этом сообщают РИА Новости.
"Учения под названием Northern Strike 225 пройдут на крупнейшем в западной Европе полигоне "Роваярви" в Лапландии до 25 ноября. Полигон располагается примерно в 100 километрах от российской границы", - сообщали ранее финские сухопутные силы.
В маневрах принимают участие 2,2 тысячи военнослужащих, включая подразделение из Польши, и около 500 единиц техники.
Целью учений является отработка возможностей артиллерии в сложных условиях ранней зимы, а также отработка взаимодействия различных уровней управления и артиллерийского огня.
Первый этап артиллерийских учений под названием Northern Spike 25 прошел на том же полигоне с 8 по 16 ноября. В нем было задействовано около 200 военнослужащих.
Как сообщалось ранее, в Балтийском море начались
многонациональные военно-морские учения НАТО по борьбе с подводными лодками.
