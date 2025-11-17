Рейтинг@Mail.ru
Финляндия начала военные учения недалеко от границы с Россией - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251117/finlyandiya-nachala-voennye-ucheniya-nedaleko-ot-granitsy-s-rossiey-1150966640.html
Финляндия начала военные учения недалеко от границы с Россией
Финляндия начала военные учения недалеко от границы с Россией - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Финляндия начала военные учения недалеко от границы с Россией
На севере Финляндии в 100 километрах от российской границы в понедельник стартуют артиллерийские учения с участием более 2 тысяч военнослужащих и 500 единиц... РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T11:00
2025-11-17T10:56
россия
граница
финляндия
новости
учения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111268/88/1112688823_293:263:966:642_1920x0_80_0_0_289822259455195eaada4148a1cb88c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. На севере Финляндии в 100 километрах от российской границы в понедельник стартуют артиллерийские учения с участием более 2 тысяч военнослужащих и 500 единиц техники. Об этом сообщают РИА Новости.В маневрах принимают участие 2,2 тысячи военнослужащих, включая подразделение из Польши, и около 500 единиц техники.Целью учений является отработка возможностей артиллерии в сложных условиях ранней зимы, а также отработка взаимодействия различных уровней управления и артиллерийского огня.Первый этап артиллерийских учений под названием Northern Spike 25 прошел на том же полигоне с 8 по 16 ноября. В нем было задействовано около 200 военнослужащих.Как сообщалось ранее, в Балтийском море начались многонациональные военно-морские учения НАТО по борьбе с подводными лодками.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков дал совет НАТО В НАТО представили концепцию сдерживания России в Европе Россия выразила протест Японии из-за военных учений вблизи границ РФ
россия
финляндия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111268/88/1112688823_110:0:966:642_1920x0_80_0_0_9323c1b41249189f394ea48e07b2713a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, граница, финляндия, новости, учения, в мире
Финляндия начала военные учения недалеко от границы с Россией

В Финляндии начались военные учения в 100 км от границы с Россией

11:00 17.11.2025
 
© AFP 2017 / Lehtikuva/Vesa MoilanenАвтомобиль полиции в Финляндии. Архивное фото
Автомобиль полиции в Финляндии. Архивное фото
© AFP 2017 / Lehtikuva/Vesa Moilanen
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. На севере Финляндии в 100 километрах от российской границы в понедельник стартуют артиллерийские учения с участием более 2 тысяч военнослужащих и 500 единиц техники. Об этом сообщают РИА Новости.
"Учения под названием Northern Strike 225 пройдут на крупнейшем в западной Европе полигоне "Роваярви" в Лапландии до 25 ноября. Полигон располагается примерно в 100 километрах от российской границы", - сообщали ранее финские сухопутные силы.
В маневрах принимают участие 2,2 тысячи военнослужащих, включая подразделение из Польши, и около 500 единиц техники.
Целью учений является отработка возможностей артиллерии в сложных условиях ранней зимы, а также отработка взаимодействия различных уровней управления и артиллерийского огня.
Первый этап артиллерийских учений под названием Northern Spike 25 прошел на том же полигоне с 8 по 16 ноября. В нем было задействовано около 200 военнослужащих.
Как сообщалось ранее, в Балтийском море начались многонациональные военно-морские учения НАТО по борьбе с подводными лодками.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Песков дал совет НАТО
В НАТО представили концепцию сдерживания России в Европе
Россия выразила протест Японии из-за военных учений вблизи границ РФ
 
РоссияГраницаФинляндияНовостиУченияВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:43Зеленский договорился с Макроном о закупке истребителей и ПВО
14:34Изоляция РФ и "море НАТО" на Балтике: зачем Швеция подстрекает Европу
14:10В Крыму энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за шторма
14:05ОРВИ атакуют: какие вирусы циркулируют в Крыму и как от них защититься
13:44Новости СВО: Киев за сутки снова потерял больше тысячи боевиков
13:22В Инкермане горит частный дом - пострадала женщина
13:14В Крыму проверят информацию о жестоком обращении с животными и угрозах
13:03Блэкаут по-украински: как Киев спустя 10 лет оказался на месте Крыма
12:56Смертельное ДТП с Porsche и мотоциклом в Крыму - дело передано в суд
12:31Крым стал призером Всероссийского конкурса управленческих инноваций
12:26Еще три населенных пункта перешли под контроль армии России
12:15Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани
11:59Крымчанин получил 12 лет колонии за попытку сбыта наркотиков
11:50В Крыму резко усилится ветер – объявлено экстренное предупреждение
11:39В Севастополе задержали застройщика за мошенничество на 42 миллиона
11:19На Украине горят портовые объекты и инфраструктура
11:11Разбой на Кубани – двое ворвались в чужой дом и устроили пожар
11:00Финляндия начала военные учения недалеко от границы с Россией
10:43В Крыму из-за горевшей крыши дома едва не взорвались газовые баллоны
10:17Шесть сел на севере Крыма остались без света
Лента новостейМолния