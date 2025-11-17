https://crimea.ria.ru/20251117/esche-tri-naselennykh-punkta-pereshli-pod-kontrol-armii-rossii-1150972111.html

Еще три населенных пункта перешли под контроль армии России

Еще три населенных пункта перешли под контроль армии России - РИА Новости Крым, 17.11.2025

Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР, Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР, Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, силами подразделений группировки войск "Север" под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Двуречанское в Харьковской области.Также бойцы "Южной" группировки освободили населенный пункт Платоновка Донецкой Народной Республики.Накануне сообщалось, что подразделения группировки войск "Восток" ВС России освободили населенные пункты Ровнополье и Малая Токмачка в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

