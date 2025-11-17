Рейтинг@Mail.ru
Еще три населенных пункта перешли под контроль армии России
Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР, Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
2025-11-17
2025-11-17T12:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР, Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, силами подразделений группировки войск "Север" под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Двуречанское в Харьковской области.Также бойцы "Южной" группировки освободили населенный пункт Платоновка Донецкой Народной Республики.Накануне сообщалось, что подразделения группировки войск "Восток" ВС России освободили населенные пункты Ровнополье и Малая Токмачка в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Еще три населенных пункта перешли под контроль армии России

Армия России освободила еще три населенных пункта - Минобороны

12:26 17.11.2025 (обновлено: 12:28 17.11.2025)
 
Тренировка штурмовиков группировки войск "Южная" в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР, Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Гай Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, силами подразделений группировки войск "Север" под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Двуречанское в Харьковской области.
Также бойцы "Южной" группировки освободили населенный пункт Платоновка Донецкой Народной Республики.
Накануне сообщалось, что подразделения группировки войск "Восток" ВС России освободили населенные пункты Ровнополье и Малая Токмачка в Запорожской области.
Лента новостейМолния