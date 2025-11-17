https://crimea.ria.ru/20251117/differentsirovannaya-stavka-po-semeynoy-ipoteke-v-rossii--chto-ona-izmenit-1150854894.html

Дифференцированная ставка по семейной ипотеке в России – что она изменит

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Госдума готовится принять дифференцированную ставку по семейной ипотеке, которая будет зависеть от числа детей в семье, что отвечает изначальным и главным целям программы – повысить в стране рождаемость. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Ранее стало известно, что Госдума до конца года намерена принять закон, которым введет дифференцированную ставку по семейной ипотеке. Зависеть ставка будет от количества детей в семье. Обсуждается ее снижение до 4% для семей, где родился третий ребенок, сохранение на уровне 6% для семей с двумя детьми и повышение до 10-12% для семей с одним ребенком.По словам Аксакова, эта программа с самого начала внедрялась для того, чтобы финансово простимулировать рождаемость в России, поэтому он полностью поддерживает предложение, считая его правильным.Он подчеркнул, что участвовал в обсуждениях законопроекта, и наибольшие дискуссии по нему разворачивались вокруг ставок для семей с одним ребенком: утверждать 10 или 12%, и, скорее всего, будет выбран меньший показатель, считает Аксаков.Парламентарий рассказал, что программами льготной ипотеки в России граждане активно пользуются и деньги из бюджета, которые на это выделяются, активно выбираются.Депутат отметил, что хотя вопрос был вынесен на уровень Госдумы РФ для принятия закона, о чем он сам упоминал, это может быть решено на уровне правительства."По тем нормативным документам, которые у нас сегодня есть, это, в принципе, и правительство может сделать на основе закона, который мы ему предоставили – устанавливать проценты и условия в выдаче льготных ипотечных кредитов. Поэтому здесь даже, скорее, мяч на стороне правительства, они могут довольно быстро это сделать", – уточнил парламентарий.Названы регионы с самой доступной ипотекой - на каком месте КрымРуководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог Наталья Киселева высказала мнение, что проблему обеспеченности жильем в Крыму можно решить строительством общежитий семейного типа, как это практиковалась в советское время.Руководитель крымского агентства недвижимости Алена Морозова считает, что новые правила семейной ипотеки сократят число получателей. Напомним, Минфин России с 1 февраля 2026 года изменяет правила предоставления семейной ипотеки, запретив оформлять два льготных кредита на каждого из супругов – оба будут оформлены как созаемщики по ссуде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым попал в число регионов с самой высокой ипотечной нагрузкойНа льготную ипотеку в России выделят еще 235 млрд рублей в 2025 годуЮрист дала советы покупателям жилья в Крыму

