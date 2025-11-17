Рейтинг@Mail.ru
Четыре села в Нижнегорском районе Крыма остались без света
Четыре села в Нижнегорском районе Крыма остались без света
Четыре села в Нижнегорском районе Крыма остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Четыре села в Нижнегорском районе Крыма остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".По данным пресс-службы, восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов.Шесть сел Джанкойского района Крыма ранее в понедельник остались без света из-за плановых работ. Бригады энергетиков в Крыму перешли в режим повышенной готовности из-за объявленного штормового предупреждения, сообщили ранее в "Крымэнерго".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность500 километров линий освещения и тысячи опор смонтировали в Севастополе
Четыре села в Нижнегорском районе Крыма остались без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Четыре села в Нижнегорском районе Крыма остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".

"Нижнегорский район. Населенные пункты Нижнегорский, Уваровка, Разливы, Плодовое", – перечислили на предприятии.

По данным пресс-службы, восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов.
Шесть сел Джанкойского района Крыма ранее в понедельник остались без света из-за плановых работ. Бригады энергетиков в Крыму перешли в режим повышенной готовности из-за объявленного штормового предупреждения, сообщили ранее в "Крымэнерго".
