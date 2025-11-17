Рейтинг@Mail.ru
Часть Донецка и Горловка обесточены - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Часть Донецка и Горловка обесточены
Часть Донецка и Горловка обесточены - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Часть Донецка и Горловка обесточены
Город Горловка в ДНР остался без света, когда восстановят электроснабжение - не известно. Об этом сообщил ночью в понедельник мэр города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T06:05
2025-11-17T06:05
донецкая народная республика (днр)
отключение электроэнергии
горловка
иван приходько
донецк
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Город Горловка в ДНР остался без света, когда восстановят электроснабжение - не известно. Об этом сообщил ночью в понедельник мэр города Иван Приходько.По информации РИА Новости, электричество также пропало в нескольких районах Донецка. О причинах отключения электроэнергии не сообщается. Электричества нет по меньшей мере в Ворошиловском районе, а также Куйбышевском, Калининском и Киевском районах. В домах и на улицах также отсутствует освещение.Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Город регулярно подвергается обстрелам ВСУ.
донецкая народная республика (днр)
горловка
донецк
донецкая народная республика (днр), отключение электроэнергии, горловка, иван приходько, донецк, новости
Часть Донецка и Горловка обесточены

В ДНР обесточены Горловка и часть Донецка

06:05 17.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Город Горловка в ДНР остался без света, когда восстановят электроснабжение - не известно. Об этом сообщил ночью в понедельник мэр города Иван Приходько.
"Город обесточен. Прогнозов нет", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
По информации РИА Новости, электричество также пропало в нескольких районах Донецка. О причинах отключения электроэнергии не сообщается.
Электричества нет по меньшей мере в Ворошиловском районе, а также Куйбышевском, Калининском и Киевском районах. В домах и на улицах также отсутствует освещение.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Город регулярно подвергается обстрелам ВСУ.
Донецкая Народная Республика (ДНР)Отключение электроэнергииГорловкаИван ПриходькоДонецкНовости
 
