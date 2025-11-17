https://crimea.ria.ru/20251117/chast-donetska-i-gorlovka-obestocheny-1150962518.html

Часть Донецка и Горловка обесточены

Часть Донецка и Горловка обесточены

Город Горловка в ДНР остался без света, когда восстановят электроснабжение - не известно. Об этом сообщил ночью в понедельник мэр города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 17.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Город Горловка в ДНР остался без света, когда восстановят электроснабжение - не известно. Об этом сообщил ночью в понедельник мэр города Иван Приходько.По информации РИА Новости, электричество также пропало в нескольких районах Донецка. О причинах отключения электроэнергии не сообщается. Электричества нет по меньшей мере в Ворошиловском районе, а также Куйбышевском, Калининском и Киевском районах. В домах и на улицах также отсутствует освещение.Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Город регулярно подвергается обстрелам ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

