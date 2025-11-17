https://crimea.ria.ru/20251117/bastrykin-zaprosil-doklad-po-delu-o-pogibshem-v-transhee-muzhchine-v-krymu-1150985368.html

Бастрыкин запросил доклад по делу о погибшем в траншее мужчине в Крыму

Бастрыкин запросил доклад по делу о погибшем в траншее мужчине в Крыму - РИА Новости Крым, 17.11.2025

Бастрыкин запросил доклад по делу о погибшем в траншее мужчине в Крыму

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил у следственных органов Крыма доклад по расследованию уголовного дела о смерти мужчины,... РИА Новости Крым, 17.11.2025

2025-11-17T19:27

2025-11-17T19:27

2025-11-17T19:24

александр бастрыкин

новости крыма

крым

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122442155_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_7151ea2fdc9bdb6c930b253d9b3535f4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил у следственных органов Крыма доклад по расследованию уголовного дела о смерти мужчины, упавшего в вырытую траншею в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Ранее главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю сообщило, что в Симферополе 67-летний мужчина упал в траншею, вырытую при проведении канализационных работ, и скончался. Позже траншею засыпали землей вместе с телом. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил и техники безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тела двух мужчин найдены в сгоревшем автомобиле в МосквеДвоих детей и их мать убили в Ульяновске – возбуждено делоВ Севастополе мастер по газовым котлам ответит за гибель женщины

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, новости крыма, крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия