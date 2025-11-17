Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин запросил доклад по делу о погибшем в траншее мужчине в Крыму - РИА Новости Крым, 17.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251117/bastrykin-zaprosil-doklad-po-delu-o-pogibshem-v-transhee-muzhchine-v-krymu-1150985368.html
Бастрыкин запросил доклад по делу о погибшем в траншее мужчине в Крыму
Бастрыкин запросил доклад по делу о погибшем в траншее мужчине в Крыму - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Бастрыкин запросил доклад по делу о погибшем в траншее мужчине в Крыму
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил у следственных органов Крыма доклад по расследованию уголовного дела о смерти мужчины,... РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T19:27
2025-11-17T19:24
александр бастрыкин
новости крыма
крым
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил у следственных органов Крыма доклад по расследованию уголовного дела о смерти мужчины, упавшего в вырытую траншею в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Ранее главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю сообщило, что в Симферополе 67-летний мужчина упал в траншею, вырытую при проведении канализационных работ, и скончался. Позже траншею засыпали землей вместе с телом. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил и техники безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека.
Бастрыкин запросил доклад по делу о погибшем в траншее мужчине в Крыму

Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти упавшего в траншею в Симферополе мужчины

19:27 17.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил у следственных органов Крыма доклад по расследованию уголовного дела о смерти мужчины, упавшего в вырытую траншею в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю сообщило, что в Симферополе 67-летний мужчина упал в траншею, вырытую при проведении канализационных работ, и скончался. Позже траншею засыпали землей вместе с телом. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил и техники безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека.
"Глава ведомства поручил руководителю главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах", – говорится в сообщении СК.
