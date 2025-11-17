https://crimea.ria.ru/20251117/bastrykin-zaprosil-doklad-po-delu-o-pogibshem-v-transhee-muzhchine-v-krymu-1150985368.html
Бастрыкин запросил доклад по делу о погибшем в траншее мужчине в Крыму
Бастрыкин запросил доклад по делу о погибшем в траншее мужчине в Крыму - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Бастрыкин запросил доклад по делу о погибшем в траншее мужчине в Крыму
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил у следственных органов Крыма доклад по расследованию уголовного дела о смерти мужчины,... РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T19:27
2025-11-17T19:27
2025-11-17T19:24
александр бастрыкин
новости крыма
крым
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122442155_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_7151ea2fdc9bdb6c930b253d9b3535f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил у следственных органов Крыма доклад по расследованию уголовного дела о смерти мужчины, упавшего в вырытую траншею в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Ранее главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю сообщило, что в Симферополе 67-летний мужчина упал в траншею, вырытую при проведении канализационных работ, и скончался. Позже траншею засыпали землей вместе с телом. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил и техники безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тела двух мужчин найдены в сгоревшем автомобиле в МосквеДвоих детей и их мать убили в Ульяновске – возбуждено делоВ Севастополе мастер по газовым котлам ответит за гибель женщины
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122442155_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_aee31aa1d40795ff6c740f5c108a6cde.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бастрыкин, новости крыма, крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия
Бастрыкин запросил доклад по делу о погибшем в траншее мужчине в Крыму
Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти упавшего в траншею в Симферополе мужчины