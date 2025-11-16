Рейтинг@Mail.ru
В воскресенье в Крыму будет тепло - РИА Новости Крым, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251116/v-voskresene-v-krymu-budet-teplo-1150944809.html
В воскресенье в Крыму будет тепло
В воскресенье в Крыму будет тепло - РИА Новости Крым, 16.11.2025
В воскресенье в Крыму будет тепло
В воскресенье в Крыму ожидается теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 16.11.2025
2025-11-16T00:01
2025-11-16T00:01
крым
крымский гидрометцентр
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
новости крыма
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150871395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2aaaf3a1affba5bc5d17960bcaca9788.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +14...16.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15...17.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150871395_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e7c138637c3190a6a7d8137b0b9a78e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский гидрометцентр, крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, новости крыма, новости севастополя
В воскресенье в Крыму будет тепло

В Крыму в воскресенье ожидается до 17 градусов тепла

00:01 16.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев"Суворовский дуб" вошёл в тройку победителей конкурса "Российское дерево года"
Суворовский дуб вошёл в тройку победителей конкурса Российское дерево года - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Благодаря области повышенного атмосферного давления, будет тепло и сухо. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…10; днем +14…19, в горах +8…13", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +14...16.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15...17.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымКрымский гидрометцентрКрымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольНовости КрымаНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В воскресенье в Крыму будет тепло
00:00Какой сегодня праздник: 16 ноября
23:45Новая атака на Крым: силы ПВО сбили три беспилотника
22:20Трамп о "ядерке" и митинг в Киеве против Зеленского – главное за день
22:08Девять детей вернулись в Белгород с миллионом из "Артека"
21:27Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке
21:22Умеров пытается возобновить переговоры об обмене военнопленными с Россией
21:13Советские имена возвращаются в Севастополь: как называют детей чаще всего
20:58Массированные удары ВСУ обесточили 66 тысяч человек в Запорожской области
20:46В Симферополе вспыхнул конфликт в троллейбусе с участием подростков
20:25Путин и Лукашенко обсудили саммит ОДКБ в Бишкеке и встречу глав СНГ
20:02Постпред США при НАТО назвал единственный путь для мира на Украине
19:40Российские ученые создали вакцину для профилактики лихорадки Марбург
19:13В Севастополе подрядчик срывает сроки капремонта психиатрической больницы
18:45Три беспилотника сбили над Крымом
18:24Автобус влетел в опору моста в Челябинске – ранены 12 пассажиров
18:09Понравилось воевать не умирая: в Крыму предрекли Европе полнейший хаос
17:44Провал провокации с угоном МиГ-31 и прогноз на конец СВО – топ недели
17:22Новый удар ВСУ по Запорожской области оставил без света 44 тысячи человек
17:12Каждый пятый подросток в России пьет безалкогольное пиво и вино
Лента новостейМолния