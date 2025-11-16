https://crimea.ria.ru/20251116/v-voskresene-v-krymu-budet-teplo-1150944809.html
В воскресенье в Крыму будет тепло
В воскресенье в Крыму ожидается теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 16.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +14...16.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15...17.
