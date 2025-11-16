Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 16.11.2025
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 16.11.2025
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Воздушную тревогу отменили в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.11.2025
2025-11-16T21:43
2025-11-16T21:43
севастополь
воздушная тревога в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
атаки всу
михаил развожаев
срочные новости крыма
новости крыма
новости севастополя
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Воздушную тревогу отменили в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Отбой тревоги дают только после соответствующего сигнала со стороны военных: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
севастополь
крым
севастополь, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, атаки всу, михаил развожаев, срочные новости крыма, новости крыма, новости севастополя, крым
В Севастополе отменили воздушную тревогу

Воздушную тревогу в Севастополе отменили

21:43 16.11.2025
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Воздушную тревогу отменили в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал Развожаев.
Отбой тревоги дают только после соответствующего сигнала со стороны военных: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
