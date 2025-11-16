Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе остановили катера и паромы - РИА Новости Крым, 16.11.2025
В Севастополе остановили катера и паромы
В Севастополе остановили катера и паромы - РИА Новости Крым, 16.11.2025
В Севастополе остановили катера и паромы
В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 16.11.2025
2025-11-16T13:43
2025-11-16T13:46
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378188_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ddadfd1aa57d67920d7f1e04a304b38a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, департамент транспорта севастополя
В Севастополе остановили катера и паромы

Морской транспорт в Севастополе приостановил движение

13:43 16.11.2025 (обновлено: 13:46 16.11.2025)
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
