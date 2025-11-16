Рейтинг@Mail.ru
В Крыму полицейские спасли людей из горящего дома - РИА Новости Крым, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251116/v-krymu-politseyskie-spasli-lyudey-iz-goryaschego-doma-1150948609.html
В Крыму полицейские спасли людей из горящего дома
В Крыму полицейские спасли людей из горящего дома - РИА Новости Крым, 16.11.2025
В Крыму полицейские спасли людей из горящего дома
Трое полицейских в Крыму эвакуировали граждан из горящего дома и помогли спасателям тушить пожар, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 16.11.2025
2025-11-16T11:02
2025-11-16T10:55
новости
мвд по республике крым
крым
новости крыма
пожар
происшествия
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051027_416:403:1620:1080_1920x0_80_0_0_994803d59498b996d9f63a31609fc7e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Трое полицейских в Крыму эвакуировали граждан из горящего дома и помогли спасателям тушить пожар, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Полицейские вывели из задымленного подъезда шестерых человек, включая пожилую женщину-хозяйку горящей квартиры, которая не могла самостоятельно передвигаться. После эвакуации они вернулись в здание, чтобы убедиться в отсутствии других людей, а затем помогли пожарным установить лестницу и подать шланг для тушения огня через окно – вход в квартиру был заблокирован завалами собранных хозяйкой вещей."Благодаря слаженным действиям экстренных служб возгорание было быстро ликвидировано, жертв удалось избежать", – констатировали в полиции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сотрудники ГИБДД спасли из горящего здания трех человекВ Крыму участковые спасли запертую в квартире пенсионерку с инсультомВ Крыму сотрудники ГИБДД спасли маленького ребенка от удушья
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051027_610:323:1620:1080_1920x0_80_0_0_b620b91b14f4d27c365619ec0198902a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, мвд по республике крым, крым, новости крыма, пожар, происшествия, видео
В Крыму полицейские спасли людей из горящего дома

МВД: трое полицейских эвакуировали граждан из горящего дома и помогли тушить пожар

11:02 16.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Трое полицейских в Крыму эвакуировали граждан из горящего дома и помогли спасателям тушить пожар, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
"В Армянске сотрудники полиции Андрей Нестерук, Александр Овсиенко и Антон Кучкин, оказавшиеся рядом с местом происшествия, оперативно отреагировали на пожар в многоквартирном доме. Заметив мощное пламя на третьем этаже, правоохранители немедленно приступили к эвакуации жильцов", – сообщили в пресс-служба.
Полицейские вывели из задымленного подъезда шестерых человек, включая пожилую женщину-хозяйку горящей квартиры, которая не могла самостоятельно передвигаться. После эвакуации они вернулись в здание, чтобы убедиться в отсутствии других людей, а затем помогли пожарным установить лестницу и подать шланг для тушения огня через окно – вход в квартиру был заблокирован завалами собранных хозяйкой вещей.
"Благодаря слаженным действиям экстренных служб возгорание было быстро ликвидировано, жертв удалось избежать", – констатировали в полиции.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму сотрудники ГИБДД спасли из горящего здания трех человек
В Крыму участковые спасли запертую в квартире пенсионерку с инсультом
В Крыму сотрудники ГИБДД спасли маленького ребенка от удушья
 
НовостиМВД по Республике КрымКрымНовости КрымаПожарПроисшествияВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:43В Москве нашли в пруду рюкзак с частями тела ребенка
12:26"Свеча памяти": в Керчи вспомнили жертв ДТП
12:12Армия России освободила Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области
11:52РФ и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию - Ушаков
11:25Двое туристов заблудились в Долине Привидений в Крыму
11:02В Крыму полицейские спасли людей из горящего дома
10:55Новый Херсонес получит дополнительные 700 млн рублей от кабмина
10:32В Белгородской области автобус столкнулся с зерновозом – есть погибшие
10:02"Сигнал мертвой руки" – к Земле идут потоки солнечной плазмы
09:41Украл, выпил – в тюрьму: в Саках задержали похитителя алкоголя
09:12В ГД предложили выделять полку для продуктов с истекающим сроком годности
08:59Россияне осенью едут компаниями в Ялту – цены в отелях
08:21Обеспеченность жильем в Крыму – как решить проблему
07:42Почему Европа никак не решится на мир с Россией
07:06В Крыму построят две новых фермы для молочных коров
00:01В воскресенье в Крыму будет тепло
00:00Какой сегодня праздник: 16 ноября
23:45Новая атака на Крым: силы ПВО сбили три беспилотника
22:20Трамп о "ядерке" и митинг в Киеве против Зеленского – главное за день
22:08Девять детей вернулись в Белгород с миллионом из "Артека"
Лента новостейМолния