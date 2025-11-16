https://crimea.ria.ru/20251116/v-krymu-politseyskie-spasli-lyudey-iz-goryaschego-doma-1150948609.html
В Крыму полицейские спасли людей из горящего дома
Трое полицейских в Крыму эвакуировали граждан из горящего дома и помогли спасателям тушить пожар, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 16.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Трое полицейских в Крыму эвакуировали граждан из горящего дома и помогли спасателям тушить пожар, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Полицейские вывели из задымленного подъезда шестерых человек, включая пожилую женщину-хозяйку горящей квартиры, которая не могла самостоятельно передвигаться. После эвакуации они вернулись в здание, чтобы убедиться в отсутствии других людей, а затем помогли пожарным установить лестницу и подать шланг для тушения огня через окно – вход в квартиру был заблокирован завалами собранных хозяйкой вещей."Благодаря слаженным действиям экстренных служб возгорание было быстро ликвидировано, жертв удалось избежать", – констатировали в полиции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сотрудники ГИБДД спасли из горящего здания трех человекВ Крыму участковые спасли запертую в квартире пенсионерку с инсультомВ Крыму сотрудники ГИБДД спасли маленького ребенка от удушья
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Трое полицейских в Крыму эвакуировали граждан из горящего дома и помогли спасателям тушить пожар, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
"В Армянске сотрудники полиции Андрей Нестерук, Александр Овсиенко и Антон Кучкин, оказавшиеся рядом с местом происшествия, оперативно отреагировали на пожар в многоквартирном доме. Заметив мощное пламя на третьем этаже, правоохранители немедленно приступили к эвакуации жильцов", – сообщили в пресс-служба.
Полицейские вывели из задымленного подъезда шестерых человек, включая пожилую женщину-хозяйку горящей квартиры, которая не могла самостоятельно передвигаться. После эвакуации они вернулись в здание, чтобы убедиться в отсутствии других людей, а затем помогли пожарным установить лестницу и подать шланг для тушения огня через окно – вход в квартиру был заблокирован завалами собранных хозяйкой вещей.
"Благодаря слаженным действиям экстренных служб возгорание было быстро ликвидировано, жертв удалось избежать", – констатировали в полиции.
