Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили выделять полку для продуктов с истекающим сроком годности - РИА Новости Крым, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251116/v-gd-predlozhili-vydelyat-polku-dlya-produktov-s-istekayuschim-srokom-godnosti-1150947603.html
В ГД предложили выделять полку для продуктов с истекающим сроком годности
В ГД предложили выделять полку для продуктов с истекающим сроком годности - РИА Новости Крым, 16.11.2025
В ГД предложили выделять полку для продуктов с истекающим сроком годности
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением обязать торговые предприятия выделять специальную полку РИА Новости Крым, 16.11.2025
2025-11-16T09:12
2025-11-16T09:22
государственная дума рф
роспотребнадзор
торговля
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144368132_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b929a79eb0b1a9434d4bde713fc19d35.jpg.webp
СИФМЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением обязать торговые предприятия выделять специальную полку для продуктов, срок годности которых истекает в ближайшие 24-72 часа.Вице-спикер Госдумы отметил, что актуальной проблемой остается ситуация, при которой добросовестные покупатели, не обладая всей полнотой информации, могут непреднамеренно приобрести товар с истекающим сроком годности, что ведет к нерациональным тратам, сокращению объема потребления качественных продуктов и росту пищевых отходов.Инициативой предлагается также закрепить правило, согласно которому, например, в секции молочной продукции товары с остатком срока годности менее 3 суток должны быть сосредоточены в левой части полки и сопровождаться крупной, хорошо видимой унифицированной табличкой с информацией для потребителя. Товары с нормальным сроком годности при этом предлагается размещать отдельно.Парламентарий считает, что реализация данной инициативы будет способствовать формированию более честных и прозрачных отношений между продавцом и покупателем, а также отвечает целям рационального потребления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251105/kak-vyros-uroven-doveriya-k-rossiyskim-tovaram---dannye-roskachestva-1150671031.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144368132_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_50bd301683493953f211926847e83b3b.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
государственная дума рф, роспотребнадзор, торговля, общество, новости
В ГД предложили выделять полку для продуктов с истекающим сроком годности

В ГД предложили выделять специальную полку для продуктов с истекающим сроком годности

09:12 16.11.2025 (обновлено: 09:22 16.11.2025)
 
В супермаркете
В супермаркете
Читать в
MaxДзенTelegram
СИФМЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением обязать торговые предприятия выделять специальную полку для продуктов, срок годности которых истекает в ближайшие 24-72 часа.
Вице-спикер Госдумы отметил, что актуальной проблемой остается ситуация, при которой добросовестные покупатели, не обладая всей полнотой информации, могут непреднамеренно приобрести товар с истекающим сроком годности, что ведет к нерациональным тратам, сокращению объема потребления качественных продуктов и росту пищевых отходов.
"Прошу Вас рассмотреть возможность введения обязанности для всех розничных торговых предприятий выделять отдельные, специально обозначенные зоны на полках для продукции, срок годности которой истекает в ближайшие 24-72 часа", - сказано в документе.
Инициативой предлагается также закрепить правило, согласно которому, например, в секции молочной продукции товары с остатком срока годности менее 3 суток должны быть сосредоточены в левой части полки и сопровождаться крупной, хорошо видимой унифицированной табличкой с информацией для потребителя. Товары с нормальным сроком годности при этом предлагается размещать отдельно.
"Данная мера позволит гражданам делать полностью осознанный выбор, будет законно стимулировать спрос на такие товары через систему скидок, сократит объемы просроченной продукции и послужит эффективным инструментом предупреждения введения потребителей в заблуждение", - подчеркнул Чернышов.
Парламентарий считает, что реализация данной инициативы будет способствовать формированию более честных и прозрачных отношений между продавцом и покупателем, а также отвечает целям рационального потребления.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Руководитель АНО Роскачество Максим Протасов - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
5 ноября, 12:06
Как вырос уровень доверия к российским товарам - данные Роскачества
 
Государственная Дума РФРоспотребнадзорТорговляОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:12В ГД предложили выделять полку для продуктов с истекающим сроком годности
08:59Россияне осенью едут компаниями в Ялту – цены в отелях
08:21Обеспеченность жильем в Крыму – как решить проблему
07:42Почему Европа никак не решится на мир с Россией
07:06В Крыму построят две новых фермы для молочных коров
00:01В воскресенье в Крыму будет тепло
00:00Какой сегодня праздник: 16 ноября
23:45Новая атака на Крым: силы ПВО сбили три беспилотника
22:20Трамп о "ядерке" и митинг в Киеве против Зеленского – главное за день
22:08Девять детей вернулись в Белгород с миллионом из "Артека"
21:27Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке
21:22Умеров пытается возобновить переговоры об обмене военнопленными с Россией
21:13Советские имена возвращаются в Севастополь: как называют детей чаще всего
20:58Массированные удары ВСУ обесточили 66 тысяч человек в Запорожской области
20:46В Симферополе вспыхнул конфликт в троллейбусе с участием подростков
20:25Путин и Лукашенко обсудили саммит ОДКБ в Бишкеке и встречу глав СНГ
20:02Постпред США при НАТО назвал единственный путь для мира на Украине
19:40Российские ученые создали вакцину для профилактики лихорадки Марбург
19:13В Севастополе подрядчик срывает сроки капремонта психиатрической больницы
18:45Три беспилотника сбили над Крымом
Лента новостейМолния