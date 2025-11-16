https://crimea.ria.ru/20251116/v-gd-predlozhili-vydelyat-polku-dlya-produktov-s-istekayuschim-srokom-godnosti-1150947603.html

В ГД предложили выделять полку для продуктов с истекающим сроком годности

В ГД предложили выделять полку для продуктов с истекающим сроком годности - РИА Новости Крым, 16.11.2025

В ГД предложили выделять полку для продуктов с истекающим сроком годности

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением обязать торговые предприятия выделять специальную полку РИА Новости Крым, 16.11.2025

2025-11-16T09:12

2025-11-16T09:12

2025-11-16T09:22

государственная дума рф

роспотребнадзор

торговля

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144368132_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b929a79eb0b1a9434d4bde713fc19d35.jpg.webp

СИФМЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением обязать торговые предприятия выделять специальную полку для продуктов, срок годности которых истекает в ближайшие 24-72 часа.Вице-спикер Госдумы отметил, что актуальной проблемой остается ситуация, при которой добросовестные покупатели, не обладая всей полнотой информации, могут непреднамеренно приобрести товар с истекающим сроком годности, что ведет к нерациональным тратам, сокращению объема потребления качественных продуктов и росту пищевых отходов.Инициативой предлагается также закрепить правило, согласно которому, например, в секции молочной продукции товары с остатком срока годности менее 3 суток должны быть сосредоточены в левой части полки и сопровождаться крупной, хорошо видимой унифицированной табличкой с информацией для потребителя. Товары с нормальным сроком годности при этом предлагается размещать отдельно.Парламентарий считает, что реализация данной инициативы будет способствовать формированию более честных и прозрачных отношений между продавцом и покупателем, а также отвечает целям рационального потребления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251105/kak-vyros-uroven-doveriya-k-rossiyskim-tovaram---dannye-roskachestva-1150671031.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, роспотребнадзор, торговля, общество, новости