https://crimea.ria.ru/20251116/v-gd-predlozhili-vydelyat-polku-dlya-produktov-s-istekayuschim-srokom-godnosti-1150947603.html
В ГД предложили выделять полку для продуктов с истекающим сроком годности
В ГД предложили выделять полку для продуктов с истекающим сроком годности - РИА Новости Крым, 16.11.2025
В ГД предложили выделять полку для продуктов с истекающим сроком годности
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением обязать торговые предприятия выделять специальную полку РИА Новости Крым, 16.11.2025
2025-11-16T09:12
2025-11-16T09:12
2025-11-16T09:22
государственная дума рф
роспотребнадзор
торговля
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144368132_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b929a79eb0b1a9434d4bde713fc19d35.jpg.webp
СИФМЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением обязать торговые предприятия выделять специальную полку для продуктов, срок годности которых истекает в ближайшие 24-72 часа.Вице-спикер Госдумы отметил, что актуальной проблемой остается ситуация, при которой добросовестные покупатели, не обладая всей полнотой информации, могут непреднамеренно приобрести товар с истекающим сроком годности, что ведет к нерациональным тратам, сокращению объема потребления качественных продуктов и росту пищевых отходов.Инициативой предлагается также закрепить правило, согласно которому, например, в секции молочной продукции товары с остатком срока годности менее 3 суток должны быть сосредоточены в левой части полки и сопровождаться крупной, хорошо видимой унифицированной табличкой с информацией для потребителя. Товары с нормальным сроком годности при этом предлагается размещать отдельно.Парламентарий считает, что реализация данной инициативы будет способствовать формированию более честных и прозрачных отношений между продавцом и покупателем, а также отвечает целям рационального потребления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251105/kak-vyros-uroven-doveriya-k-rossiyskim-tovaram---dannye-roskachestva-1150671031.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144368132_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_50bd301683493953f211926847e83b3b.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная дума рф, роспотребнадзор, торговля, общество, новости
В ГД предложили выделять полку для продуктов с истекающим сроком годности
В ГД предложили выделять специальную полку для продуктов с истекающим сроком годности
09:12 16.11.2025 (обновлено: 09:22 16.11.2025)
СИФМЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением обязать торговые предприятия выделять специальную полку для продуктов, срок годности которых истекает в ближайшие 24-72 часа.
Вице-спикер Госдумы отметил, что актуальной проблемой остается ситуация, при которой добросовестные покупатели, не обладая всей полнотой информации, могут непреднамеренно приобрести товар с истекающим сроком годности, что ведет к нерациональным тратам, сокращению объема потребления качественных продуктов и росту пищевых отходов.
"Прошу Вас рассмотреть возможность введения обязанности для всех розничных торговых предприятий выделять отдельные, специально обозначенные зоны на полках для продукции, срок годности которой истекает в ближайшие 24-72 часа", - сказано в документе.
Инициативой предлагается также закрепить правило, согласно которому, например, в секции молочной продукции товары с остатком срока годности менее 3 суток должны быть сосредоточены в левой части полки и сопровождаться крупной, хорошо видимой унифицированной табличкой с информацией для потребителя. Товары с нормальным сроком годности при этом предлагается размещать отдельно.
"Данная мера позволит гражданам делать полностью осознанный выбор, будет законно стимулировать спрос на такие товары через систему скидок, сократит объемы просроченной продукции и послужит эффективным инструментом предупреждения введения потребителей в заблуждение", - подчеркнул Чернышов.
Парламентарий считает, что реализация данной инициативы будет способствовать формированию более честных и прозрачных отношений между продавцом и покупателем, а также отвечает целям рационального потребления.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.