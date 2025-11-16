https://crimea.ria.ru/20251116/v-egipte-avtobus-s-rossiyskimi-turistami-vrezalsya-v-gruzovik-1150956091.html
В Египте автобус с российскими туристами врезался в грузовик
В Египте автобус с российскими туристами врезался в грузовик - РИА Новости Крым, 16.11.2025
В Египте автобус с российскими туристами врезался в грузовик
Пятеро граждан России пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Египте, сообщает МИД РФ со ссылкой на Генконсульство России в Хургаде. РИА Новости Крым, 16.11.2025
2025-11-16T20:41
2025-11-16T20:41
2025-11-16T20:41
египет
новости
происшествия
автобус
туризм
министерство иностранных дел рф (мид рф)
дтп
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Пятеро граждан России пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Египте, сообщает МИД РФ со ссылкой на Генконсульство России в Хургаде.По данным министерства, в результате ДТП пострадали пять граждан России и две гражданки Азербайджана, водитель автобуса погиб.Пострадавшим оказывают помощь в медучреждениях Хургады и Порт-Галиб. Угрозы жизням соотечественников нет. Все пострадавшие граждане РФ имеют туристические страховки, добавили в МИД.Ранее египетские СМИ сообщили, что 11 ноября в столкновении автобуса и грузовика в провинции Красное море пострадали 27 россиян, а также граждане Литвы, Финляндии и Египта. Позже стало известно, что в этой аварии погибла россиянка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области автобус столкнулся с зерновозом – есть погибшиеПочти тысяча ДТП произошла в Крыму с начала года"Свеча памяти": в Керчи вспомнили жертв ДТП
египет
Автобус с российскими туристами врезался в грузовик в Египте – есть пострадавшие