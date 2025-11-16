Рейтинг@Mail.ru
В Египте автобус с российскими туристами врезался в грузовик - РИА Новости Крым, 16.11.2025
В Египте автобус с российскими туристами врезался в грузовик
В Египте автобус с российскими туристами врезался в грузовик - РИА Новости Крым, 16.11.2025
В Египте автобус с российскими туристами врезался в грузовик
Пятеро граждан России пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Египте, сообщает МИД РФ со ссылкой на Генконсульство России в Хургаде. РИА Новости Крым, 16.11.2025
2025-11-16T20:41
2025-11-16T20:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Пятеро граждан России пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Египте, сообщает МИД РФ со ссылкой на Генконсульство России в Хургаде.По данным министерства, в результате ДТП пострадали пять граждан России и две гражданки Азербайджана, водитель автобуса погиб.Пострадавшим оказывают помощь в медучреждениях Хургады и Порт-Галиб. Угрозы жизням соотечественников нет. Все пострадавшие граждане РФ имеют туристические страховки, добавили в МИД.Ранее египетские СМИ сообщили, что 11 ноября в столкновении автобуса и грузовика в провинции Красное море пострадали 27 россиян, а также граждане Литвы, Финляндии и Египта. Позже стало известно, что в этой аварии погибла россиянка.
египет, новости, происшествия, автобус, туризм, министерство иностранных дел рф (мид рф), дтп
В Египте автобус с российскими туристами врезался в грузовик

Автобус с российскими туристами врезался в грузовик в Египте – есть пострадавшие

20:41 16.11.2025
 
© РИА Новости . Павел Львов
Хургада - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Пятеро граждан России пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Египте, сообщает МИД РФ со ссылкой на Генконсульство России в Хургаде.

"Произошла Авария на дороге Кусейр – Марса-эль-Алам в районе города Порт-Галиб, в 190 километрах от Хургады. Туристический автобус врезался в грузовой автомобиль", – сообщается в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

По данным министерства, в результате ДТП пострадали пять граждан России и две гражданки Азербайджана, водитель автобуса погиб.
Пострадавшим оказывают помощь в медучреждениях Хургады и Порт-Галиб. Угрозы жизням соотечественников нет. Все пострадавшие граждане РФ имеют туристические страховки, добавили в МИД.
Ранее египетские СМИ сообщили, что 11 ноября в столкновении автобуса и грузовика в провинции Красное море пострадали 27 россиян, а также граждане Литвы, Финляндии и Египта. Позже стало известно, что в этой аварии погибла россиянка.
