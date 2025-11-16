https://crimea.ria.ru/20251116/ukral-vypil--v-tyurmu-v-sakakh-zaderzhali-pokhititelya-alkogolya-1150947749.html

Украл, выпил – в тюрьму: в Саках задержали похитителя алкоголя

Украл, выпил – в тюрьму: в Саках задержали похитителя алкоголя - РИА Новости Крым, 16.11.2025

Украл, выпил – в тюрьму: в Саках задержали похитителя алкоголя

Житель города Саки украл из супермаркета четыре бутыли дорого алкоголя и получил уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 16.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Житель города Саки украл из супермаркета четыре бутыли дорого алкоголя и получил уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Уже на месте полицейские выяснили, что кражу совершил один из посетителей супермаркета, которого задержали по горячим следам. Им оказался 32-летний местный житель. При обыске в его доме были обнаружены три пустые бутылки, идентичные похищенным. Мужчина полностью признал свою вину. Он пояснил, что одну из бутылок виски успел выпить в компании друзей по дороге домой, а пустую тару выбросил в ближайший мусорный контейнер.В отношении любителя бесплатного алкоголя завели уголовное дело о краже, ему грозит до двух лет лишения свободы.

