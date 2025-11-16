https://crimea.ria.ru/20251116/ukral-vypil--v-tyurmu-v-sakakh-zaderzhali-pokhititelya-alkogolya-1150947749.html
Украл, выпил – в тюрьму: в Саках задержали похитителя алкоголя
Украл, выпил – в тюрьму: в Саках задержали похитителя алкоголя - РИА Новости Крым, 16.11.2025
Украл, выпил – в тюрьму: в Саках задержали похитителя алкоголя
Житель города Саки украл из супермаркета четыре бутыли дорого алкоголя и получил уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 16.11.2025
2025-11-16T09:41
2025-11-16T09:41
2025-11-16T09:31
саки
крым
новости крыма
кража
происшествия
алкоголь
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86a0d9b68d7b5fcc0460d64a6ec454a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Житель города Саки украл из супермаркета четыре бутыли дорого алкоголя и получил уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Уже на месте полицейские выяснили, что кражу совершил один из посетителей супермаркета, которого задержали по горячим следам. Им оказался 32-летний местный житель. При обыске в его доме были обнаружены три пустые бутылки, идентичные похищенным. Мужчина полностью признал свою вину. Он пояснил, что одну из бутылок виски успел выпить в компании друзей по дороге домой, а пустую тару выбросил в ближайший мусорный контейнер.В отношении любителя бесплатного алкоголя завели уголовное дело о краже, ему грозит до двух лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пока продавец спал: севастополец "обчистил" круглосуточный магазинВ Севастополе 15-летняя девушка украла в магазине бутылку водкиНайти дом за решеткой: в Крыму бездомный украл алкоголь из магазина
саки
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_18e6a02940be3f4667e43864102592a6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саки, крым, новости крыма, кража, происшествия, алкоголь, мвд по республике крым
Украл, выпил – в тюрьму: в Саках задержали похитителя алкоголя
МВД: в Саках с поличным пойман похититель алкоголя