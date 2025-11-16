Рейтинг@Mail.ru
Украл, выпил – в тюрьму: в Саках задержали похитителя алкоголя - РИА Новости Крым, 16.11.2025
Украл, выпил – в тюрьму: в Саках задержали похитителя алкоголя
Житель города Саки украл из супермаркета четыре бутыли дорого алкоголя и получил уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 16.11.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86a0d9b68d7b5fcc0460d64a6ec454a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Житель города Саки украл из супермаркета четыре бутыли дорого алкоголя и получил уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Уже на месте полицейские выяснили, что кражу совершил один из посетителей супермаркета, которого задержали по горячим следам. Им оказался 32-летний местный житель. При обыске в его доме были обнаружены три пустые бутылки, идентичные похищенным. Мужчина полностью признал свою вину. Он пояснил, что одну из бутылок виски успел выпить в компании друзей по дороге домой, а пустую тару выбросил в ближайший мусорный контейнер.В отношении любителя бесплатного алкоголя завели уголовное дело о краже, ему грозит до двух лет лишения свободы.
Украл, выпил – в тюрьму: в Саках задержали похитителя алкоголя

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Житель города Саки украл из супермаркета четыре бутыли дорого алкоголя и получил уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
"Злоумышленник, воспользовавшись моментом, вынес из торгового зала бутылку ликера и три литровые бутылки виски. Общая сумма ущерба составила около 9 тысяч рублей. Администрация магазина незамедлительно обратилась за помощью в полицию", – сказано в сообщении.
Уже на месте полицейские выяснили, что кражу совершил один из посетителей супермаркета, которого задержали по горячим следам. Им оказался 32-летний местный житель. При обыске в его доме были обнаружены три пустые бутылки, идентичные похищенным. Мужчина полностью признал свою вину. Он пояснил, что одну из бутылок виски успел выпить в компании друзей по дороге домой, а пустую тару выбросил в ближайший мусорный контейнер.
В отношении любителя бесплатного алкоголя завели уголовное дело о краже, ему грозит до двух лет лишения свободы.
