"Свеча памяти": в Керчи вспомнили жертв ДТП
https://crimea.ria.ru/20251116/svecha-pamyati-v-kerchi-vspomnili-zhertv-dtp-1150949528.html
Память погибших в дорожно-транспортных происшествиях почтили в Керчи, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 16.11.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/10/1150949645_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_aae677f59ab012d483a943a0e67c752e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Память погибших в дорожно-транспортных происшествиях почтили в Керчи, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.В память о детях, подростках, о всех погибших в авариях зажгли свечи, а после минуты молчания возложили цветы. Сотрудники Госавтоинспекции выражают соболезнования семьям погибших и пострадавших в ДТП и призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и строго соблюдать ПДД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Свечи и бумажные журавли: в Феодосии прошла акция в память о жертвах ДТПВ Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 23 человекаВ Севастополе мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркой
дтп, память, керчь, крым, новости крыма, мвд по республике крым, гаи
12:26 16.11.2025 (обновлено: 12:27 16.11.2025)
 
© МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Память погибших в дорожно-транспортных происшествиях почтили в Керчи, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.

"Традиционная акция "Свеча памяти", посвященная всемирному Дню памяти жертв ДТП, прошла в Керчи. Кадеты школы №4 им. А.С. Пушкина совместно с сотрудниками Госавтоинспекции собрались на площади Ленина, чтобы почтить память погибших в дорожных авариях", - сообщили в ГАИ.

В память о детях, подростках, о всех погибших в авариях зажгли свечи, а после минуты молчания возложили цветы. Сотрудники Госавтоинспекции выражают соболезнования семьям погибших и пострадавших в ДТП и призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и строго соблюдать ПДД.
