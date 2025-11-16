https://crimea.ria.ru/20251116/svecha-pamyati-v-kerchi-vspomnili-zhertv-dtp-1150949528.html
"Свеча памяти": в Керчи вспомнили жертв ДТП
"Свеча памяти": в Керчи вспомнили жертв ДТП - РИА Новости Крым, 16.11.2025
"Свеча памяти": в Керчи вспомнили жертв ДТП
Память погибших в дорожно-транспортных происшествиях почтили в Керчи, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 16.11.2025
2025-11-16T12:26
2025-11-16T12:26
2025-11-16T12:27
дтп
память
керчь
крым
новости крыма
мвд по республике крым
гаи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/10/1150949645_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_aae677f59ab012d483a943a0e67c752e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Память погибших в дорожно-транспортных происшествиях почтили в Керчи, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.В память о детях, подростках, о всех погибших в авариях зажгли свечи, а после минуты молчания возложили цветы. Сотрудники Госавтоинспекции выражают соболезнования семьям погибших и пострадавших в ДТП и призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и строго соблюдать ПДД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Свечи и бумажные журавли: в Феодосии прошла акция в память о жертвах ДТПВ Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 23 человекаВ Севастополе мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркой
керчь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/10/1150949645_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a832a783b24632cfc12a389c913bfd94.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, память, керчь, крым, новости крыма, мвд по республике крым, гаи
"Свеча памяти": в Керчи вспомнили жертв ДТП
Госавтоинспекция: в Керчи зажгли свечи памяти в память о погибших в ДТП
12:26 16.11.2025 (обновлено: 12:27 16.11.2025)