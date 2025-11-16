Рейтинг@Mail.ru
Страшное убийство ребенка в Подмосковье и статистика ДТП в Крыму: главное - РИА Новости Крым, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251116/strashnoe-ubiystvo-rebenka-v-podmoskove-i-statistika-dtp-v-krymu-glavnoe-1150954963.html
Страшное убийство ребенка в Подмосковье и статистика ДТП в Крыму: главное
Страшное убийство ребенка в Подмосковье и статистика ДТП в Крыму: главное - РИА Новости Крым, 16.11.2025
Страшное убийство ребенка в Подмосковье и статистика ДТП в Крыму: главное
В Гольяновском пруду в Москве нашли части тела маленького ребенка, позднее в Балашихе было обнаружено тело ребенка. Статистика ДТП на дорогах Крыма. 700... РИА Новости Крым, 16.11.2025
2025-11-16T22:03
2025-11-16T22:03
главное за день
новости крыма
крым
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267002_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_eb38deced6c17fc139af9fd926797ac6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Гольяновском пруду в Москве нашли части тела маленького ребенка, позднее в Балашихе было обнаружено тело ребенка. Статистика ДТП на дорогах Крыма. 700 миллионов рублей на обеспечение работы музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Освобождение населенных пунктов в Запорожской области. Контакты России и США по украинскому урегулированию. Спецполки для просрочки в магазинах России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Страшная находка в МосквеВ Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли рюкзак с фрагментом человеческого тела, сообщила в воскресенье пресс-служба столичного СК. В результате предварительного осмотра экспертом установлен возраст погибшего до десяти лет. По данному факту возбуждено уголовное дело.Позднее в Балашихе нашли тело 6-летнего мальчика – в настоящее время проверяется информация о том, что фрагменты тела ребенка, обнаруженные в Гольяновском пруду в Москве, принадлежат мальчику, тело которого обнаружено в квартире в Балашихе.Статистика ДТП в КрымуКоличество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Крыма остается значительным. О безопасности на дорогах и печальной статистике по случаю Всемирного дня памяти жертв ДТП рассказали начальник отдела дорожно-патрульной службы управления ГАИ Крыма, подполковник полиции Сергей Добровичан и инспектор по особым поручениям группы пропаганды безопасности дорожного движения управления ГАИ Крыма, майор полиции Анна Щенникова. По их данным, в ДТП погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести.700 миллионов для Нового ХерсонесаПравительство РФ выделило дополнительные 700 миллионов рублей на обеспечение работы музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Об этом сообщает пресс-служба кабмина. За счет этих средств будут компенсированы расходы комплекса в 2025 году, в том числе связанные с обеспечением деятельности, подготовкой и созданием новых экспозиций, обеспечением безопасности.Успехи армии РоссииПодразделения группировки войск "Восток" ВС России в результате решительных действий освободили населенные пункты Ровнополье и Малая Токмачка в Запорожской области. Армия России продолжает наступление в зоне специальной военной операции на Украине, за сутки уничтожены еще 1250 боевиков ВСУ.Перспективы урегулирования украинского конфликтаРоссия и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию на основе достигнутых в Анкоридже пониманий, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. И добавил, что встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на какое-то время отложили, контакты на этот счет идут.Полки для просрочкиВице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением обязать торговые предприятия выделять специальную полку для продуктов, срок годности которых истекает в ближайшие 24-72 часа. Данная мера позволит гражданам делать полностью осознанный выбор, будет законно стимулировать спрос на такие товары через систему скидок, сократит объемы просроченной продукции и послужит эффективным инструментом предупреждения введения потребителей в заблуждение, подчеркнул вице-спикер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251116/podrostok-sgorel-vo-vnedorozhnike-pod-rostovom--on-byl-za-rulem-1150959704.html
https://crimea.ria.ru/20251116/v-krymu-politseyskie-spasli-lyudey-iz-goryaschego-doma-1150948609.html
https://crimea.ria.ru/20251116/rossiyane-osenyu-edut-kompaniyami-v-yaltu--tseny-v-otelyakh-1150862471.html
https://crimea.ria.ru/20251116/sevastopolskie-sportsmeny-vzyali-kubok-mira-po-sportivnomu-turizmu-1150953317.html
https://crimea.ria.ru/20251116/pochemu-evropa-nikak-ne-reshitsya-na-mir-s-rossiey-1150854276.html
https://crimea.ria.ru/20251116/obespechennost-zhilem-v-krymu--kak-reshit-problemu-1150835962.html
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a1cbc3177fa02ceaa0c17e9703155e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости крыма, крым, россия, новости
Страшное убийство ребенка в Подмосковье и статистика ДТП в Крыму: главное

Страшное убийство ребенка в Подмосковье и статистика ДТП в Крыму – главное за день

22:03 16.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Гольяновском пруду в Москве нашли части тела маленького ребенка, позднее в Балашихе было обнаружено тело ребенка. Статистика ДТП на дорогах Крыма. 700 миллионов рублей на обеспечение работы музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Освобождение населенных пунктов в Запорожской области. Контакты России и США по украинскому урегулированию. Спецполки для просрочки в магазинах России.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Страшная находка в Москве

В Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли рюкзак с фрагментом человеческого тела, сообщила в воскресенье пресс-служба столичного СК. В результате предварительного осмотра экспертом установлен возраст погибшего до десяти лет. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Позднее в Балашихе нашли тело 6-летнего мальчика – в настоящее время проверяется информация о том, что фрагменты тела ребенка, обнаруженные в Гольяновском пруду в Москве, принадлежат мальчику, тело которого обнаружено в квартире в Балашихе.
ДТП в Ростовской области
Вчера, 18:10
Подросток сгорел во внедорожнике в ДТП под Ростовом – он был за рулем

Статистика ДТП в Крыму

Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Крыма остается значительным. О безопасности на дорогах и печальной статистике по случаю Всемирного дня памяти жертв ДТП рассказали начальник отдела дорожно-патрульной службы управления ГАИ Крыма, подполковник полиции Сергей Добровичан и инспектор по особым поручениям группы пропаганды безопасности дорожного движения управления ГАИ Крыма, майор полиции Анна Щенникова. По их данным, в ДТП погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести.
МЧС - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Вчера, 11:02
В Крыму полицейские спасли людей из горящего дома

700 миллионов для Нового Херсонеса

Правительство РФ выделило дополнительные 700 миллионов рублей на обеспечение работы музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Об этом сообщает пресс-служба кабмина. За счет этих средств будут компенсированы расходы комплекса в 2025 году, в том числе связанные с обеспечением деятельности, подготовкой и созданием новых экспозиций, обеспечением безопасности.
Ялта - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Вчера, 08:59
Россияне осенью едут компаниями в Ялту – цены в отелях

Успехи армии России

Подразделения группировки войск "Восток" ВС России в результате решительных действий освободили населенные пункты Ровнополье и Малая Токмачка в Запорожской области. Армия России продолжает наступление в зоне специальной военной операции на Украине, за сутки уничтожены еще 1250 боевиков ВСУ.
Севастопольские спортсмены в составе сборной России завоевали 12 медалей на Кубке мира по спортивному туризму на горных дистанциях
Вчера, 15:46
Севастопольские спортсмены взяли Кубок мира по спортивному туризму

Перспективы урегулирования украинского конфликта

Россия и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию на основе достигнутых в Анкоридже пониманий, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. И добавил, что встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на какое-то время отложили, контакты на этот счет идут.
Европарламент - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Вчера, 07:42Радио "Спутник в Крыму"
Почему Европа никак не решится на мир с Россией

Полки для просрочки

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением обязать торговые предприятия выделять специальную полку для продуктов, срок годности которых истекает в ближайшие 24-72 часа. Данная мера позволит гражданам делать полностью осознанный выбор, будет законно стимулировать спрос на такие товары через систему скидок, сократит объемы просроченной продукции и послужит эффективным инструментом предупреждения введения потребителей в заблуждение, подчеркнул вице-спикер.
Дом под заселение - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Вчера, 08:21Радио "Спутник в Крыму"
Обеспеченность жильем в Крыму – как решить проблему
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньНовости КрымаКрымРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Циклон из Румынии принесет в Крым усиление ветра: погода в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 17 ноября
22:03Страшное убийство ребенка в Подмосковье и статистика ДТП в Крыму: главное
21:52Тело 6-летнего мальчика обнаружили в Балашихе – оперативное видео
21:43В Севастополе отменили воздушную тревогу
21:37В Севастополе объявили воздушную тревогу
21:31В Подмосковье загорелся вагон пассажирской электрички
21:05Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
20:41В Египте автобус с российскими туристами врезался в грузовик
20:23Капризы погоды – ждать ли снега в Крыму на неделе
19:48"Мраморная" говядина из Крыма: запущен эксперимент по выращиванию скота
19:10Эпидемия бессонницы: чем опасна и что делать – советы эксперта
18:44500 километров линий освещения и тысячи опор смонтировали в Севастополе
18:10Подросток сгорел во внедорожнике в ДТП под Ростовом – он был за рулем
17:48Исход русской армии – в Севастополе прошел Крестный ход
17:13Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла в три раза
16:52Звонок из мэрии – аферисты придумали новую схему обмана
16:22Россияне выбирают Крым для отдыха в одиночку – цены на размещение
15:46Севастопольские спортсмены взяли Кубок мира по спортивному туризму
15:08Крымский мост: начала расти очередь при въезде на полуостров
Лента новостейМолния