Страшное убийство ребенка в Подмосковье и статистика ДТП в Крыму: главное
Страшное убийство ребенка в Подмосковье и статистика ДТП в Крыму – главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Гольяновском пруду в Москве нашли части тела маленького ребенка, позднее в Балашихе было обнаружено тело ребенка. Статистика ДТП на дорогах Крыма. 700 миллионов рублей на обеспечение работы музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Освобождение населенных пунктов в Запорожской области. Контакты России и США по украинскому урегулированию. Спецполки для просрочки в магазинах России.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Страшная находка в Москве
В Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли рюкзак с фрагментом человеческого тела, сообщила в воскресенье пресс-служба столичного СК. В результате предварительного осмотра экспертом установлен возраст погибшего до десяти лет. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Позднее в Балашихе нашли тело 6-летнего мальчика – в настоящее время проверяется информация о том, что фрагменты тела ребенка, обнаруженные в Гольяновском пруду в Москве, принадлежат мальчику, тело которого обнаружено в квартире в Балашихе.
Статистика ДТП в Крыму
Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Крыма остается значительным. О безопасности на дорогах и печальной статистике по случаю Всемирного дня памяти жертв ДТП рассказали начальник отдела дорожно-патрульной службы управления ГАИ Крыма, подполковник полиции Сергей Добровичан и инспектор по особым поручениям группы пропаганды безопасности дорожного движения управления ГАИ Крыма, майор полиции Анна Щенникова. По их данным, в ДТП погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести.
700 миллионов для Нового Херсонеса
Правительство РФ выделило дополнительные 700 миллионов рублей на обеспечение работы музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Об этом сообщает пресс-служба кабмина. За счет этих средств будут компенсированы расходы комплекса в 2025 году, в том числе связанные с обеспечением деятельности, подготовкой и созданием новых экспозиций, обеспечением безопасности.
Успехи армии России
Подразделения группировки войск "Восток" ВС России в результате решительных действий освободили населенные пункты Ровнополье и Малая Токмачка в Запорожской области. Армия России продолжает наступление в зоне специальной военной операции на Украине, за сутки уничтожены еще 1250 боевиков ВСУ.
Перспективы урегулирования украинского конфликта
Россия и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию на основе достигнутых в Анкоридже пониманий, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. И добавил, что встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на какое-то время отложили, контакты на этот счет идут.
Полки для просрочки
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением обязать торговые предприятия выделять специальную полку для продуктов, срок годности которых истекает в ближайшие 24-72 часа. Данная мера позволит гражданам делать полностью осознанный выбор, будет законно стимулировать спрос на такие товары через систему скидок, сократит объемы просроченной продукции и послужит эффективным инструментом предупреждения введения потребителей в заблуждение, подчеркнул вице-спикер.