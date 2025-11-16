https://crimea.ria.ru/20251116/strashnoe-ubiystvo-rebenka-v-podmoskove-i-statistika-dtp-v-krymu-glavnoe-1150954963.html

Страшное убийство ребенка в Подмосковье и статистика ДТП в Крыму: главное

В Гольяновском пруду в Москве нашли части тела маленького ребенка, позднее в Балашихе было обнаружено тело ребенка. Статистика ДТП на дорогах Крыма. 700... РИА Новости Крым, 16.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Гольяновском пруду в Москве нашли части тела маленького ребенка, позднее в Балашихе было обнаружено тело ребенка. Статистика ДТП на дорогах Крыма. 700 миллионов рублей на обеспечение работы музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Освобождение населенных пунктов в Запорожской области. Контакты России и США по украинскому урегулированию. Спецполки для просрочки в магазинах России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Страшная находка в МосквеВ Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли рюкзак с фрагментом человеческого тела, сообщила в воскресенье пресс-служба столичного СК. В результате предварительного осмотра экспертом установлен возраст погибшего до десяти лет. По данному факту возбуждено уголовное дело.Позднее в Балашихе нашли тело 6-летнего мальчика – в настоящее время проверяется информация о том, что фрагменты тела ребенка, обнаруженные в Гольяновском пруду в Москве, принадлежат мальчику, тело которого обнаружено в квартире в Балашихе.Статистика ДТП в КрымуКоличество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Крыма остается значительным. О безопасности на дорогах и печальной статистике по случаю Всемирного дня памяти жертв ДТП рассказали начальник отдела дорожно-патрульной службы управления ГАИ Крыма, подполковник полиции Сергей Добровичан и инспектор по особым поручениям группы пропаганды безопасности дорожного движения управления ГАИ Крыма, майор полиции Анна Щенникова. По их данным, в ДТП погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести.700 миллионов для Нового ХерсонесаПравительство РФ выделило дополнительные 700 миллионов рублей на обеспечение работы музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Об этом сообщает пресс-служба кабмина. За счет этих средств будут компенсированы расходы комплекса в 2025 году, в том числе связанные с обеспечением деятельности, подготовкой и созданием новых экспозиций, обеспечением безопасности.Успехи армии РоссииПодразделения группировки войск "Восток" ВС России в результате решительных действий освободили населенные пункты Ровнополье и Малая Токмачка в Запорожской области. Армия России продолжает наступление в зоне специальной военной операции на Украине, за сутки уничтожены еще 1250 боевиков ВСУ.Перспективы урегулирования украинского конфликтаРоссия и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию на основе достигнутых в Анкоридже пониманий, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. И добавил, что встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на какое-то время отложили, контакты на этот счет идут.Полки для просрочкиВице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением обязать торговые предприятия выделять специальную полку для продуктов, срок годности которых истекает в ближайшие 24-72 часа. Данная мера позволит гражданам делать полностью осознанный выбор, будет законно стимулировать спрос на такие товары через систему скидок, сократит объемы просроченной продукции и послужит эффективным инструментом предупреждения введения потребителей в заблуждение, подчеркнул вице-спикер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

