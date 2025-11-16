Рейтинг@Mail.ru
Россияне осенью едут компаниями в Ялту – цены в отелях - РИА Новости Крым, 16.11.2025
Россияне осенью едут компаниями в Ялту – цены в отелях
Россияне осенью едут компаниями в Ялту – цены в отелях - РИА Новости Крым, 16.11.2025
Россияне осенью едут компаниями в Ялту – цены в отелях
Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для путешествий компаниями в ноябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирований Твил.ру. РИА Новости Крым, 16.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для путешествий компаниями в ноябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирований Твил.ру.По их данным, в первой тройке – Санкт-Петербург, Москва и Сочи, где средний чек за ночевку обойдется в 4945, 7109 и 4364 рублей соответственно. Далее в рейтинге следуют Краснодар, со средней стоимостью ночевки 5151 рубль и Казань – 5407 рублей.Также в топе Кисловодск, Геленджик, Красная Поляна и Пятигорск, со средними ценами от 5997 до 4150 рублей.Крымские курорты вошли в число самых популярных у россиян направлений для отдыха в новогодние каникулы, заявляли ранее в ассоциации "Альянс туристических агентств".
ялта, крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, общество, новости крыма
Россияне осенью едут компаниями в Ялту – цены в отелях

Ялта вошла топ-направлений для путешествий компаниями в ноябре

08:59 16.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для путешествий компаниями в ноябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирований Твил.ру.
"В текущем месяце популярность таких поездок выросла на 17% по сравнением с ноябрем прошлого года", – выяснили аналитики сервиса.
По их данным, в первой тройке – Санкт-Петербург, Москва и Сочи, где средний чек за ночевку обойдется в 4945, 7109 и 4364 рублей соответственно. Далее в рейтинге следуют Краснодар, со средней стоимостью ночевки 5151 рубль и Казань – 5407 рублей.
Кроме того, в десятку популярных направлений для ноябрьского отдыха компаниями вошла Ялта, где за номер попросят в среднем 4774 рубля.
Также в топе Кисловодск, Геленджик, Красная Поляна и Пятигорск, со средними ценами от 5997 до 4150 рублей.
Крымские курорты вошли в число самых популярных у россиян направлений для отдыха в новогодние каникулы, заявляли ранее в ассоциации "Альянс туристических агентств".
ЯлтаКрымТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмОбществоНовости Крыма
 
