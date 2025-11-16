https://crimea.ria.ru/20251116/rossiyane-osenyu-edut-kompaniyami-v-yaltu--tseny-v-otelyakh-1150862471.html

Россияне осенью едут компаниями в Ялту – цены в отелях

Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для путешествий компаниями в ноябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирований Твил.ру. РИА Новости Крым, 16.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для путешествий компаниями в ноябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирований Твил.ру.По их данным, в первой тройке – Санкт-Петербург, Москва и Сочи, где средний чек за ночевку обойдется в 4945, 7109 и 4364 рублей соответственно. Далее в рейтинге следуют Краснодар, со средней стоимостью ночевки 5151 рубль и Казань – 5407 рублей.Также в топе Кисловодск, Геленджик, Красная Поляна и Пятигорск, со средними ценами от 5997 до 4150 рублей.Крымские курорты вошли в число самых популярных у россиян направлений для отдыха в новогодние каникулы, заявляли ранее в ассоциации "Альянс туристических агентств".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристический бизнес удвоил налоговые платежи в бюджет КрымаРоссияне выбирают Ялту– что с ценами на апартаментыНа 2 млрд больше: Аксенов рассказал Путину о доходах от туротрасли Крыма

