РФ и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию - Ушаков
РФ и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию - Ушаков - РИА Новости Крым, 16.11.2025
РФ и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию - Ушаков
Россия и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию на основе достигнутых в Анкоридже пониманий, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости Крым, 16.11.2025
2025-11-16T11:52
2025-11-16T11:52
2025-11-16T11:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Россия и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию на основе достигнутых в Анкоридже пониманий, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.И добавил, что встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на какое-то время отложили, контакты на этот счет идут."Договорились о встрече в Будапеште, потом встречу на какое-то время отложили. Контакты на этот счет идут", - сказал Ушаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
