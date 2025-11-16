Рейтинг@Mail.ru
РФ и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию - Ушаков - РИА Новости Крым, 16.11.2025
РФ и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию - Ушаков
РФ и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию - Ушаков - РИА Новости Крым, 16.11.2025
РФ и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию - Ушаков
Россия и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию на основе достигнутых в Анкоридже пониманий, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости Крым, 16.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Россия и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию на основе достигнутых в Анкоридже пониманий, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.И добавил, что встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на какое-то время отложили, контакты на этот счет идут."Договорились о встрече в Будапеште, потом встречу на какое-то время отложили. Контакты на этот счет идут", - сказал Ушаков.
РФ и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию - Ушаков

РФ и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию - Ушаков

11:52 16.11.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Россия и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию на основе достигнутых в Анкоридже пониманий, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы (с США - ред.) активно ведем разговор по украинскому урегулированию на основе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
И добавил, что встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на какое-то время отложили, контакты на этот счет идут.
"Договорились о встрече в Будапеште, потом встречу на какое-то время отложили. Контакты на этот счет идут", - сказал Ушаков.
Лента новостейМолния