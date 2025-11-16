Рейтинг@Mail.ru
Новый Херсонес получит дополнительные 700 млн рублей от кабмина - РИА Новости Крым, 16.11.2025
Новый Херсонес получит дополнительные 700 млн рублей от кабмина
Новый Херсонес получит дополнительные 700 млн рублей от кабмина - РИА Новости Крым, 16.11.2025
Новый Херсонес получит дополнительные 700 млн рублей от кабмина
Правительство выделило дополнительные 700 млн рублей на обеспечение работы музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Об этом сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости Крым, 16.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Правительство выделило дополнительные 700 млн рублей на обеспечение работы музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Об этом сообщает пресс-служба кабмина.За счет этих средств будут компенсированы расходы комплекса в 2025 году, в том числе связанные с обеспечением деятельности, подготовкой и созданием новых экспозиций, обеспечением безопасности.Вход на территорию Нового Херсонеса станет платным для туристов с 22 ноября и составит 500 рублей, сообщала ранее пресс-служба комплекса. При этом для севастопольцев и крымчан вход в Новый Херсонес останется бесплатным при предъявлении паспорта с пропиской или студенческого билета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес"Посещение "Нового Херсонеса" войдет в школьную программу старших классов"Новый Херсонес" со дня открытия посетили более 3 млн человек
Новый Херсонес получит дополнительные 700 млн рублей от кабмина

Правительство выделило дополнительные 700 млн рублей на работу "Нового Херсонеса"

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Правительство выделило дополнительные 700 млн рублей на обеспечение работы музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
"Порядка 700 млн рублей будет дополнительно направлено из федерального бюджета на обеспечение работы музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Распоряжение об этом подписано", – сказано в сообщении.
За счет этих средств будут компенсированы расходы комплекса в 2025 году, в том числе связанные с обеспечением деятельности, подготовкой и созданием новых экспозиций, обеспечением безопасности.
Вход на территорию Нового Херсонеса станет платным для туристов с 22 ноября и составит 500 рублей, сообщала ранее пресс-служба комплекса. При этом для севастопольцев и крымчан вход в Новый Херсонес останется бесплатным при предъявлении паспорта с пропиской или студенческого билета.
Более 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес"
Посещение "Нового Херсонеса" войдет в школьную программу старших классов
"Новый Херсонес" со дня открытия посетили более 3 млн человек
 
