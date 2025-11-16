https://crimea.ria.ru/20251116/novyy-khersones-poluchit-dopolnitelnye-700-mln-rubley-ot-kabmina-1150948458.html

Новый Херсонес получит дополнительные 700 млн рублей от кабмина

Новый Херсонес получит дополнительные 700 млн рублей от кабмина

Правительство выделило дополнительные 700 млн рублей на обеспечение работы музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Об этом сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости Крым, 16.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Правительство выделило дополнительные 700 млн рублей на обеспечение работы музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Об этом сообщает пресс-служба кабмина.За счет этих средств будут компенсированы расходы комплекса в 2025 году, в том числе связанные с обеспечением деятельности, подготовкой и созданием новых экспозиций, обеспечением безопасности.Вход на территорию Нового Херсонеса станет платным для туристов с 22 ноября и составит 500 рублей, сообщала ранее пресс-служба комплекса. При этом для севастопольцев и крымчан вход в Новый Херсонес останется бесплатным при предъявлении паспорта с пропиской или студенческого билета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес"Посещение "Нового Херсонеса" войдет в школьную программу старших классов"Новый Херсонес" со дня открытия посетили более 3 млн человек

