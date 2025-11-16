https://crimea.ria.ru/20251116/novosti-svo-armiya-rossii-idet-vpered--strashnye-poteri-kieva-za-sutki-1150950408.html

Новости СВО: армия России идет вперед – страшные потери Киева за сутки

Новости СВО: армия России идет вперед – страшные потери Киева за сутки - РИА Новости Крым, 16.11.2025

Новости СВО: армия России идет вперед – страшные потери Киева за сутки

Армия России продолжает наступление в зоне специальной военной операции на Украине, за сутки уничтожены еще 1250 боевиков ВСУ. Это следует из сводки Минобороны... РИА Новости Крым, 16.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Армия России продолжает наступление в зоне специальной военной операции на Украине, за сутки уничтожены еще 1250 боевиков ВСУ. Это следует из сводки Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли до 125 боевиков и четыре автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов.В зоне ответственности группировки "Запад" потери противника составили до 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня АРR-40 румынского производства, два артиллерийских орудия, в том числе американская самоходная артиллерийская установка Paladin, четыре склада боеприпасов, станция радиоэлектронной разведки "Пластун" и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 80 человек, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств.Подразделения группировки "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, уничтожение сил ВСУ в Красноармейске и Ровном Донецкой Народной Республики, отразили шесть атак украинских боевиков, пытающихся выйти из окружения, уничтожили до 280 украинских солдат, боевую машину пехоты, боевая бронированная машина "Казак" и 155-мм гаубица М777 производства США. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили до 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Ровнополье и Малая Токмачка в Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гуляйполе, Покровское Запорожской области, Герасимовка и Орлы Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 235 военнослужащих, бронетранспортер, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и два склада материальных средств.Подразделения группировки "Днепр" уничтожили свыше 110 вражеских солдат, танк, боевую бронированную машину, 14 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств. Также российские военные уничтожили две пусковые установки подвижного берегового ракетного комплекса "Нептун", боевую машину реактивной системы залпового огня HIMARS, поразили объекты топливно-энергетического комплекса, цех по сборке дронов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе.Средства ПВО сбили управляемую авиабомбу, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 197 беспилотников аппаратов самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 96 993 беспилотных летательных аппарата, 636 зенитных ракетных комплексов, 26 056 танков и других боевых бронированных машин, 1 613 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 340 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 799 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВО скоро закончится – прогноз экспертаКогда закончится СВО – прогноз АзароваКогда закончится СВО

