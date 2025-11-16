https://crimea.ria.ru/20251116/mramornaya-govyadina-iz-kryma-zapuschen-eksperiment-po-vyraschivaniyu-skota-1150880639.html

"Мраморная" говядина из Крыма: запущен эксперимент по выращиванию скота

Эксперимент по выращиванию мясного скота для производства "мраморной" говядины запущен в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Эксперимент по выращиванию мясного скота для производства "мраморной" говядины запущен в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель директора животноводческого центра, доцент кафедры внутренних патологий Агротехнологической академии КФУ Роман Филонов.По словам ученого, в Крыму есть фирмы, занимающиеся выращиванием данного вида говядины, но их продукции не хватает для восполнения спроса. Также существует нехватка чистопородного поголовья и финансирования.По словам Филонова, благодаря этому за несколько поколений возможно получить крымский тип мясного скота.Еще одна задача агротехников – повысить доступность для населения Крыма этого деликатеса."Мраморная говядина стоит дорого. Если сейчас цена на обычную говядину в пределах 900 – 1000 рублей, то "мраморная" говядина в 2-3 раза дороже. Все люди купить ее не могут, поэтому наша животноводческая задача – это удешевить продукт, чтобы он был доступен всем", – разъяснил спикер.И отметил, что в Крыму огромное количество неиспользованных земель. Если будет применено пастбищное скотоводство, то обеспечить себя говядиной Крым вполне сможет, считает ученый.Если эксперимент окажется успешным, говорит замдиректора животноводческого центра, то жители и гости Крыма уже через 5-6 лет смогут увидеть "мраморную" говядину, выращенную именно на полуострове, в достаточном количестве на прилавках магазинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят две новых фермы для молочных коровКрым может производить в пять раз больше молока и мясаПереломный год животноводства: как развивается отрасль в Крыму

