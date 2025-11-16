Рейтинг@Mail.ru
"Мраморная" говядина из Крыма: запущен эксперимент по выращиванию скота - РИА Новости Крым, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251116/mramornaya-govyadina-iz-kryma-zapuschen-eksperiment-po-vyraschivaniyu-skota-1150880639.html
"Мраморная" говядина из Крыма: запущен эксперимент по выращиванию скота
"Мраморная" говядина из Крыма: запущен эксперимент по выращиванию скота - РИА Новости Крым, 16.11.2025
"Мраморная" говядина из Крыма: запущен эксперимент по выращиванию скота
Эксперимент по выращиванию мясного скота для производства "мраморной" говядины запущен в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 16.11.2025
2025-11-16T19:48
2025-11-16T19:48
кфу (крымский федеральный университет)
крым
новости крыма
животноводство в крыму
радио "спутник в крыму"
наука и технологии
мясо
продукты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150880496_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6531ecfda683771ff851af464c122c87.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Эксперимент по выращиванию мясного скота для производства "мраморной" говядины запущен в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель директора животноводческого центра, доцент кафедры внутренних патологий Агротехнологической академии КФУ Роман Филонов.По словам ученого, в Крыму есть фирмы, занимающиеся выращиванием данного вида говядины, но их продукции не хватает для восполнения спроса. Также существует нехватка чистопородного поголовья и финансирования.По словам Филонова, благодаря этому за несколько поколений возможно получить крымский тип мясного скота.Еще одна задача агротехников – повысить доступность для населения Крыма этого деликатеса."Мраморная говядина стоит дорого. Если сейчас цена на обычную говядину в пределах 900 – 1000 рублей, то "мраморная" говядина в 2-3 раза дороже. Все люди купить ее не могут, поэтому наша животноводческая задача – это удешевить продукт, чтобы он был доступен всем", – разъяснил спикер.И отметил, что в Крыму огромное количество неиспользованных земель. Если будет применено пастбищное скотоводство, то обеспечить себя говядиной Крым вполне сможет, считает ученый.Если эксперимент окажется успешным, говорит замдиректора животноводческого центра, то жители и гости Крыма уже через 5-6 лет смогут увидеть "мраморную" говядину, выращенную именно на полуострове, в достаточном количестве на прилавках магазинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят две новых фермы для молочных коровКрым может производить в пять раз больше молока и мясаПереломный год животноводства: как развивается отрасль в Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150880496_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4f26dbdba1f9d15db12fe12e9b226d42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кфу (крымский федеральный университет), крым, новости крыма, животноводство в крыму, наука и технологии, мясо, продукты
"Мраморная" говядина из Крыма: запущен эксперимент по выращиванию скота

В Крыму запущен эксперимент по выращиванию скота для производства "мраморной" говядины

19:48 16.11.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПроизводство мраморной говядины. Архивное фото
Производство мраморной говядины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Эксперимент по выращиванию мясного скота для производства "мраморной" говядины запущен в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель директора животноводческого центра, доцент кафедры внутренних патологий Агротехнологической академии КФУ Роман Филонов.
По словам ученого, в Крыму есть фирмы, занимающиеся выращиванием данного вида говядины, но их продукции не хватает для восполнения спроса. Также существует нехватка чистопородного поголовья и финансирования.

"Мраморную говядину дают не все коровы. Принято полагать, что ее можно получить от любого бычка, телочки. К сожалению, это не так. К этому способно только животное специализированного направления продуктивности. Мы, как флагман крымского сельскохозяйственного образования, решили показать людям, что мраморную говядину можно получать и другими способами… и пошли по пути получения гибрида, на основе скрещивания", – рассказал гость эфира.

По словам Филонова, благодаря этому за несколько поколений возможно получить крымский тип мясного скота.
Еще одна задача агротехников – повысить доступность для населения Крыма этого деликатеса.
"Мраморная говядина стоит дорого. Если сейчас цена на обычную говядину в пределах 900 – 1000 рублей, то "мраморная" говядина в 2-3 раза дороже. Все люди купить ее не могут, поэтому наша животноводческая задача – это удешевить продукт, чтобы он был доступен всем", – разъяснил спикер.
И отметил, что в Крыму огромное количество неиспользованных земель. Если будет применено пастбищное скотоводство, то обеспечить себя говядиной Крым вполне сможет, считает ученый.
Если эксперимент окажется успешным, говорит замдиректора животноводческого центра, то жители и гости Крыма уже через 5-6 лет смогут увидеть "мраморную" говядину, выращенную именно на полуострове, в достаточном количестве на прилавках магазинов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму построят две новых фермы для молочных коров
Крым может производить в пять раз больше молока и мяса
Переломный год животноводства: как развивается отрасль в Крыму
 
Радио "Спутник в Крыму"КФУ (Крымский федеральный университет)КрымНовости КрымаЖивотноводство в КрымуНаука и технологииМясоПродукты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:52Тело 6-летнего мальчика обнаружили в Балашихе
21:43В Севастополе отменили воздушную тревогу
21:37В Севастополе объявили воздушную тревогу
21:31В Подмосковье загорелся вагон пассажирской электрички
21:05Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
20:41В Египте автобус с российскими туристами врезался в грузовик
20:23Капризы погоды – ждать ли снега в Крыму на неделе
19:48"Мраморная" говядина из Крыма: запущен эксперимент по выращиванию скота
19:10Эпидемия бессонницы: чем опасна и что делать – советы эксперта
18:44500 километров линий освещения и тысячи опор смонтировали в Севастополе
18:10Подросток сгорел во внедорожнике в ДТП под Ростовом – он был за рулем
17:48Исход русской армии – в Севастополе прошел Крестный ход
17:13Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла в три раза
16:52Звонок из мэрии – аферисты придумали новую схему обмана
16:22Россияне выбирают Крым для отдыха в одиночку – цены на размещение
15:46Севастопольские спортсмены взяли Кубок мира по спортивному туризму
15:08Крымский мост: начала расти очередь при въезде на полуостров
14:32Морской транспорт Севастополя возобновил работу
14:14Новости СВО: армия России идет вперед – страшные потери Киева за сутки
13:43В Севастополе остановили катера и паромы
Лента новостейМолния