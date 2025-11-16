https://crimea.ria.ru/20251116/mramornaya-govyadina-iz-kryma-zapuschen-eksperiment-po-vyraschivaniyu-skota-1150880639.html
"Мраморная" говядина из Крыма: запущен эксперимент по выращиванию скота
"Мраморная" говядина из Крыма: запущен эксперимент по выращиванию скота - РИА Новости Крым, 16.11.2025
"Мраморная" говядина из Крыма: запущен эксперимент по выращиванию скота
16.11.2025
2025-11-16T19:48
2025-11-16T19:48
2025-11-16T19:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Эксперимент по выращиванию мясного скота для производства "мраморной" говядины запущен в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель директора животноводческого центра, доцент кафедры внутренних патологий Агротехнологической академии КФУ Роман Филонов.

По словам ученого, в Крыму есть фирмы, занимающиеся выращиванием данного вида говядины, но их продукции не хватает для восполнения спроса. Также существует нехватка чистопородного поголовья и финансирования.

По словам Филонова, благодаря этому за несколько поколений возможно получить крымский тип мясного скота.

Еще одна задача агротехников – повысить доступность для населения Крыма этого деликатеса.

"Мраморная говядина стоит дорого. Если сейчас цена на обычную говядину в пределах 900 – 1000 рублей, то "мраморная" говядина в 2-3 раза дороже. Все люди купить ее не могут, поэтому наша животноводческая задача – это удешевить продукт, чтобы он был доступен всем", – разъяснил спикер.

И отметил, что в Крыму огромное количество неиспользованных земель. Если будет применено пастбищное скотоводство, то обеспечить себя говядиной Крым вполне сможет, считает ученый.

Если эксперимент окажется успешным, говорит замдиректора животноводческого центра, то жители и гости Крыма уже через 5-6 лет смогут увидеть "мраморную" говядину, выращенную именно на полуострове, в достаточном количестве на прилавках магазинов.
В Крыму запущен эксперимент по выращиванию скота для производства "мраморной" говядины
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым.
Эксперимент по выращиванию мясного скота для производства "мраморной" говядины запущен в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал заместитель директора животноводческого центра, доцент кафедры внутренних патологий Агротехнологической академии КФУ Роман Филонов.
По словам ученого, в Крыму есть фирмы, занимающиеся выращиванием данного вида говядины, но их продукции не хватает для восполнения спроса. Также существует нехватка чистопородного поголовья и финансирования.
"Мраморную говядину дают не все коровы. Принято полагать, что ее можно получить от любого бычка, телочки. К сожалению, это не так. К этому способно только животное специализированного направления продуктивности. Мы, как флагман крымского сельскохозяйственного образования, решили показать людям, что мраморную говядину можно получать и другими способами… и пошли по пути получения гибрида, на основе скрещивания", – рассказал гость эфира.
По словам Филонова, благодаря этому за несколько поколений возможно получить крымский тип мясного скота.
Еще одна задача агротехников – повысить доступность для населения Крыма этого деликатеса.
"Мраморная говядина стоит дорого. Если сейчас цена на обычную говядину в пределах 900 – 1000 рублей, то "мраморная" говядина в 2-3 раза дороже. Все люди купить ее не могут, поэтому наша животноводческая задача – это удешевить продукт, чтобы он был доступен всем", – разъяснил спикер.
И отметил, что в Крыму огромное количество неиспользованных земель. Если будет применено пастбищное скотоводство, то обеспечить себя говядиной Крым вполне сможет, считает ученый.
Если эксперимент окажется успешным, говорит замдиректора животноводческого центра, то жители и гости Крыма уже через 5-6 лет смогут увидеть "мраморную" говядину, выращенную именно на полуострове, в достаточном количестве на прилавках магазинов.
