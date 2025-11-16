Рейтинг@Mail.ru
Морской транспорт Севастополя возобновил работу - РИА Новости Крым, 16.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251116/morskoy-transport-sevastopolya-vozobnovil-rabotu-1150950743.html
Морской транспорт Севастополя возобновил работу
Морской транспорт Севастополя возобновил работу - РИА Новости Крым, 16.11.2025
Морской транспорт Севастополя возобновил работу
Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 16.11.2025
2025-11-16T14:32
2025-11-16T14:32
паромы и катера в севастополе
новости севастополя
морской транспорт
севастополь
департамент транспорта севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181626_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b9f1f417cae14c87e4e9382db1d0ef5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
севастополь
паромы и катера в севастополе, новости севастополя, морской транспорт, севастополь, департамент транспорта севастополя
Морской транспорт Севастополя возобновил работу

Морской транспорт Севастополя возобновил работу после остановки

14:32 16.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
