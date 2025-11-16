Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания - РИА Новости Крым, 16.11.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
Вечером в воскресенье перед досмотровыми пунктами у Крымского моста ждут въезда на полуостров более 150 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 16.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Вечером в воскресенье перед досмотровыми пунктами у Крымского моста ждут въезда на полуостров более 150 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Керчи очереди перед досмотровыми пунктами нет.С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретят въезд на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания

Крымский мост – въезда на полуостров ждут более 150 автомобилей

21:05 16.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Вечером в воскресенье перед досмотровыми пунктами у Крымского моста ждут въезда на полуостров более 150 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.

"По состоянию на 21 час в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 152 транспортных средства", – сказано в сообщении.

При этом со стороны Керчи очереди перед досмотровыми пунктами нет.
С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретят въезд на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
