Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла в три раза - РИА Новости Крым, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251116/krymskiy-most-ochered-pri-vezde-na-poluostrov-vyrosla-v-tri-raza-1150956230.html
Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла в три раза
Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла в три раза - РИА Новости Крым, 16.11.2025
Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла в три раза
В очереди на Крымском мосту при въезде на полуостров по состоянию на 17 часов воскресенья стоят 130 автомобилей, сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 16.11.2025
2025-11-16T17:13
2025-11-16T17:14
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150119050_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_57ce35ea07edab724dfa2a650ac6ac77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту при въезде на полуостров по состоянию на 17 часов воскресенья стоят 130 автомобилей, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Двумя часами ранее на мосту своей очереди на проезд в Крым ожидали 40 автомобилей, выезд с полуострова был свободен.Со стороны Керчи проезд по транспортному переходу остается свободным.На Крымском мосту начали действовать ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова, сообщалось ранее. Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял глава РК Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые ограничения на Крымском мосту: кому запретят проездВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостМиллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в Крым
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150119050_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_a9958ebbe4ca0b7745b5a0a4e3fd00fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла в три раза

Крымский мост – очередь при въезде на полуостров выросла более чем в три раза

17:13 16.11.2025 (обновлено: 17:14 16.11.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту при въезде на полуостров по состоянию на 17 часов воскресенья стоят 130 автомобилей, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
Двумя часами ранее на мосту своей очереди на проезд в Крым ожидали 40 автомобилей, выезд с полуострова был свободен.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 130 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 17 часов.
Со стороны Керчи проезд по транспортному переходу остается свободным.
На Крымском мосту начали действовать ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова, сообщалось ранее. Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял глава РК Сергей Аксенов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новые ограничения на Крымском мосту: кому запретят проезд
В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
Миллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в Крым
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:10Эпидемия бессонницы: чем опасна и что делать – советы эксперта
18:44500 километров линий освещения и тысячи опор смонтировали в Севастополе
18:10Подросток сгорел во внедорожнике в ДТП под Ростовом – он был за рулем
17:48Исход русской армии – в Севастополе прошел Крестный ход
17:13Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла в три раза
16:52Звонок из мэрии – аферисты придумали новую схему обмана
16:22Россияне выбирают Крым для отдыха в одиночку – цены на размещение
15:46Севастопольские спортсмены взяли Кубок мира по спортивному туризму
15:08Крымский мост: начала расти очередь при въезде на полуостров
14:32Морской транспорт Севастополя возобновил работу
14:14Новости СВО: армия России идет вперед – страшные потери Киева за сутки
13:43В Севастополе остановили катера и паромы
13:21Почти тысяча ДТП произошла в Крыму с начала года
12:43В Москве нашли в пруду рюкзак с частями тела ребенка
12:26"Свеча памяти": в Керчи вспомнили жертв ДТП
12:12Армия России освободила Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области
11:52РФ и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию - Ушаков
11:25Двое туристов заблудились в Долине Привидений в Крыму
11:02В Крыму полицейские спасли людей из горящего дома
10:55Новый Херсонес получит дополнительные 700 млн рублей от кабмина
Лента новостейМолния