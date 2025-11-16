https://crimea.ria.ru/20251116/krymskiy-most-ochered-pri-vezde-na-poluostrov-vyrosla-v-tri-raza-1150956230.html

Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла в три раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту при въезде на полуостров по состоянию на 17 часов воскресенья стоят 130 автомобилей, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Двумя часами ранее на мосту своей очереди на проезд в Крым ожидали 40 автомобилей, выезд с полуострова был свободен.Со стороны Керчи проезд по транспортному переходу остается свободным.На Крымском мосту начали действовать ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова, сообщалось ранее. Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял глава РК Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые ограничения на Крымском мосту: кому запретят проездВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостМиллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в Крым

