Крымский мост: начала расти очередь при въезде на полуостров - РИА Новости Крым, 16.11.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: начала расти очередь при въезде на полуостров
Крымский мост: начала расти очередь при въезде на полуостров
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Перед пунктами досмотра у Крымского моста начала расти очередь при въезде на полуостров, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту начали действовать ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Кроме того, ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов..Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост – досмотра при въезде на полуостров ждут более 40 автомобилей

Крымский мост – досмотра при въезде на полуостров ждут более 40 автомобилей

15:08 16.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Перед пунктами досмотра у Крымского моста начала расти очередь при въезде на полуостров, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 41 транспортное средство. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 15 часов воскресенья.

На Крымском мосту начали действовать ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Кроме того, ограничения введены и со стороны Тамани.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов..
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
