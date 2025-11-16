Капризы погоды – ждать ли снега в Крыму на неделе
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Погодные условия на следующей неделе в Крыму будут достаточно неустойчивыми. Тепло усилится в первые дни семидневки, а к воскресенью возможно резкое снижение температуры. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"В понедельник под утро +4…+9, в дневные часы +12…+17. Крым будет находиться в теплом секторе циклона, поэтому пока без осадков. Во вторник еще теплее, даже в сумерках +9…+14, днем уже +13…+18, но станет больше облаков, и лишь поздним-поздним вечером может брызнуть незначительный дождь", – рассказал метеоролог.
По словам Тишковца, самый "неустойчивый" день – это среда, когда через юг России прорвется холодная фронтальная система и принесет локальные скоротечные дожди, но по интенсивности не больше 1-3 миллиметров. В темное время суток + 4… +9, днем +11…+16.
"Дальше снова юг попадает под воздушный поток юго-западных румбов. Соответственно, адвекция тепла и ночью будет не ниже во второй части предстоящей недели – до +8…+13, а днем +13…+18, даже может быть +14…+19 градусов. Это, конечно, на несколько градусов теплее, чем должно быть в это время года", – отметил специалист.
По мнению метеоролога, интригующим будет самый конец предстоящих семи дней ноября.
"В воскресенье и на последующую неделю погодные условия стоят на развилке. Либо тепло будет пролонгировано, либо резкий обвал холода с вероятностью зарядов снега", – подытожил Тишковец.