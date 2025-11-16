https://crimea.ria.ru/20251116/kaprizy-pogody--zhdat-li-snega-v-krymu-na-nedele-1150917911.html

Капризы погоды – ждать ли снега в Крыму на неделе

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

крымская погода

погода в крыму

крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Погодные условия на следующей неделе в Крыму будут достаточно неустойчивыми. Тепло усилится в первые дни семидневки, а к воскресенью возможно резкое снижение температуры. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.По словам Тишковца, самый "неустойчивый" день – это среда, когда через юг России прорвется холодная фронтальная система и принесет локальные скоротечные дожди, но по интенсивности не больше 1-3 миллиметров. В темное время суток + 4… +9, днем +11…+16.По мнению метеоролога, интригующим будет самый конец предстоящих семи дней ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

крым

