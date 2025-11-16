Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 16 ноября - РИА Новости Крым, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251116/kakoy-segodnya-prazdnik-16-noyabrya-1132800252.html
Какой сегодня праздник: 16 ноября
Какой сегодня праздник: 16 ноября - РИА Новости Крым, 16.11.2025
Какой сегодня праздник: 16 ноября
Во всем мире сегодня поздравляют рукодельниц и отмечают Международный День толерантности. В России профессиональный праздник у проектировщиков. В этот день в... РИА Новости Крым, 16.11.2025
2025-11-16T00:00
2025-11-16T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111421/43/1114214315_0:0:766:431_1920x0_80_0_0_11a0d3535657be4f38288cbf91111212.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня поздравляют рукодельниц и отмечают Международный День толерантности. В России профессиональный праздник у проектировщиков. В этот день в 1848 в Лондоне дал свой последний концерт Фридерик Шопен, в 1938 в Советском союзе на официальном уровне признали борьбу самбо, а в 1966-м жители Земли наблюдали самый обильный звездопад. Свои дни рождения сегодня отмечают народный артист России Александр Малинин, советский и российский певец, композитор и телеведущий Игорь Корнелюк.Что празднуют в миреЧего только не вытворяют эти рукодельники и рукодельницы: вышивают 7 897 840 крестиков, плетут трехметровые бисерные ожерелья и даже рисуют утюгами! "Ничего себе!", – подумали в ЮНЕСКО и решили учредить специальный праздник. С тех пор ежегодно в мире отмечают День рукоделия.Кстати, вязание очень успокаивает (это даже ученые подтверждают), а спокойствие как раз очень нужная опция, поскольку сегодня нам предлагают отмечать Международный День толерантности. И тут опять не обошлось без ЮНЕСКО, члены которого 16 ноября 1995 года приняли Декларацию принципов терпимости, которая состоит из множества пунктов, но в целом предписывает друг друга уважать.В нашей стране с профессиональным праздником сегодня поздравляют проектировщиков. Инициатива празднования принадлежит коммерческой фирме, сотрудники которой обиделись, что у строителей есть свой день, а у них нет. Теперь тоже есть. Правда, пока не официальный, но это, как говорится, в проекте.Если вы большой любитель всевозможных бургеров и других картошек-фри, то сегодня можете смело заказывать двойную порцию! По случаю Дня фаст-фуда. Еще сегодня можно отметить День отказа от курения, Международный день борьбы с анорексией, Всемирный день философии. Именины у Георгия, Гертруды, Дмитрия, Анны, Иосифа, Михаила, Эдмунда, Владимира, Николая.Знаменательные датыВ этот день в 1848 году в Лондоне дал свой последний концерт Фридерик Шопен. Кстати, Шопен немножко русский композитор: Варшавское герцогство, на территории которого он родился, в то время являлось частью Российской империи.В этот день в 1938 году в Советском союзе на официальном уровне признали борьбу самбо. Хотя на самом деле первая секция самбо открылась в Москве еще в 1923 году. Ею руководил Виктор Спиридонов, который обучал технике боя сотрудников спецподразделений. А сегодня самбо занимается даже президент России.В этот день в 1966 году над Землей прошел самый обильный звездопад – 2300 метеоритов в минуту. Наблюдателями звездопада стали жители восточной части Евразии и запада Северной Америки. Им повезло: в следующий раз такая красота ожидает землян только в 2099 году.Кто родился в этот день67 лет исполняется Народному артисту России Александру Малинину, настоящая фамилия которого – Выгузов. Мальчик Саша родился под Свердловском в семье железнодорожника и тоже чуть не стал путейцем. Но потом передумал и решил покорять эстраду. Получилось. Кстати, Малинин серьезно занимается велосипедным спортом: каждый день в 6 часов утра он выезжает на тренировку и ездит по 75–80 километров.Еще один известный именинник – советский и российский певец, композитор и телеведущий Игорь Корнелюк, который отмечает свой 63-й день рождения. На его счету очень много песен. Сейчас на эстраде он почти не появляется, но часто пишет саундтреки. Однажды, когда он работал над музыкальным сопровождением сериала "Идиот", ему во сне явился Достоевский и показал язык. После этого Корнелюк очень быстро дописал музыку.Также в этот день родились римский император Тиберий, ближайший сподвижник российского императора Петра I, светлейший князь Александр Меншиков, русский военный и политический деятель адмирал Алексей Колчак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111421/43/1114214315_16:0:695:509_1920x0_80_0_0_96dd3a9979c7b01a303356b70acf603e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 16 ноября

Что празднуют в России и в мире 16 ноября

00:00 16.11.2025
 
© Fotolia / VchalupЗвездное небо
Звездное небо
© Fotolia / Vchalup
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня поздравляют рукодельниц и отмечают Международный День толерантности. В России профессиональный праздник у проектировщиков. В этот день в 1848 в Лондоне дал свой последний концерт Фридерик Шопен, в 1938 в Советском союзе на официальном уровне признали борьбу самбо, а в 1966-м жители Земли наблюдали самый обильный звездопад. Свои дни рождения сегодня отмечают народный артист России Александр Малинин, советский и российский певец, композитор и телеведущий Игорь Корнелюк.

Что празднуют в мире

Чего только не вытворяют эти рукодельники и рукодельницы: вышивают 7 897 840 крестиков, плетут трехметровые бисерные ожерелья и даже рисуют утюгами! "Ничего себе!", – подумали в ЮНЕСКО и решили учредить специальный праздник. С тех пор ежегодно в мире отмечают День рукоделия.
Кстати, вязание очень успокаивает (это даже ученые подтверждают), а спокойствие как раз очень нужная опция, поскольку сегодня нам предлагают отмечать Международный День толерантности. И тут опять не обошлось без ЮНЕСКО, члены которого 16 ноября 1995 года приняли Декларацию принципов терпимости, которая состоит из множества пунктов, но в целом предписывает друг друга уважать.
В нашей стране с профессиональным праздником сегодня поздравляют проектировщиков. Инициатива празднования принадлежит коммерческой фирме, сотрудники которой обиделись, что у строителей есть свой день, а у них нет. Теперь тоже есть. Правда, пока не официальный, но это, как говорится, в проекте.
Если вы большой любитель всевозможных бургеров и других картошек-фри, то сегодня можете смело заказывать двойную порцию! По случаю Дня фаст-фуда. Еще сегодня можно отметить День отказа от курения, Международный день борьбы с анорексией, Всемирный день философии. Именины у Георгия, Гертруды, Дмитрия, Анны, Иосифа, Михаила, Эдмунда, Владимира, Николая.

Знаменательные даты

В этот день в 1848 году в Лондоне дал свой последний концерт Фридерик Шопен. Кстати, Шопен немножко русский композитор: Варшавское герцогство, на территории которого он родился, в то время являлось частью Российской империи.
В этот день в 1938 году в Советском союзе на официальном уровне признали борьбу самбо. Хотя на самом деле первая секция самбо открылась в Москве еще в 1923 году. Ею руководил Виктор Спиридонов, который обучал технике боя сотрудников спецподразделений. А сегодня самбо занимается даже президент России.
В этот день в 1966 году над Землей прошел самый обильный звездопад – 2300 метеоритов в минуту. Наблюдателями звездопада стали жители восточной части Евразии и запада Северной Америки. Им повезло: в следующий раз такая красота ожидает землян только в 2099 году.

Кто родился в этот день

67 лет исполняется Народному артисту России Александру Малинину, настоящая фамилия которого – Выгузов. Мальчик Саша родился под Свердловском в семье железнодорожника и тоже чуть не стал путейцем. Но потом передумал и решил покорять эстраду. Получилось. Кстати, Малинин серьезно занимается велосипедным спортом: каждый день в 6 часов утра он выезжает на тренировку и ездит по 75–80 километров.
Еще один известный именинник – советский и российский певец, композитор и телеведущий Игорь Корнелюк, который отмечает свой 63-й день рождения. На его счету очень много песен. Сейчас на эстраде он почти не появляется, но часто пишет саундтреки. Однажды, когда он работал над музыкальным сопровождением сериала "Идиот", ему во сне явился Достоевский и показал язык. После этого Корнелюк очень быстро дописал музыку.
Также в этот день родились римский император Тиберий, ближайший сподвижник российского императора Петра I, светлейший князь Александр Меншиков, русский военный и политический деятель адмирал Алексей Колчак.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В воскресенье в Крыму будет тепло
00:00Какой сегодня праздник: 16 ноября
23:45Новая атака на Крым: силы ПВО сбили три беспилотника
22:20Трамп о "ядерке" и митинг в Киеве против Зеленского – главное за день
22:08Девять детей вернулись в Белгород с миллионом из "Артека"
21:27Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке
21:22Умеров пытается возобновить переговоры об обмене военнопленными с Россией
21:13Советские имена возвращаются в Севастополь: как называют детей чаще всего
20:58Массированные удары ВСУ обесточили 66 тысяч человек в Запорожской области
20:46В Симферополе вспыхнул конфликт в троллейбусе с участием подростков
20:25Путин и Лукашенко обсудили саммит ОДКБ в Бишкеке и встречу глав СНГ
20:02Постпред США при НАТО назвал единственный путь для мира на Украине
19:40Российские ученые создали вакцину для профилактики лихорадки Марбург
19:13В Севастополе подрядчик срывает сроки капремонта психиатрической больницы
18:45Три беспилотника сбили над Крымом
18:24Автобус влетел в опору моста в Челябинске – ранены 12 пассажиров
18:09Понравилось воевать не умирая: в Крыму предрекли Европе полнейший хаос
17:44Провал провокации с угоном МиГ-31 и прогноз на конец СВО – топ недели
17:22Новый удар ВСУ по Запорожской области оставил без света 44 тысячи человек
17:12Каждый пятый подросток в России пьет безалкогольное пиво и вино
Лента новостейМолния