Какой сегодня праздник: 16 ноября

Какой сегодня праздник: 16 ноября - РИА Новости Крым, 16.11.2025

Какой сегодня праздник: 16 ноября

Во всем мире сегодня поздравляют рукодельниц и отмечают Международный День толерантности. В России профессиональный праздник у проектировщиков. В этот день в... РИА Новости Крым, 16.11.2025

2025-11-16T00:00

2025-11-16T00:00

2025-11-16T00:00

праздники и памятные даты

общество

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня поздравляют рукодельниц и отмечают Международный День толерантности. В России профессиональный праздник у проектировщиков. В этот день в 1848 в Лондоне дал свой последний концерт Фридерик Шопен, в 1938 в Советском союзе на официальном уровне признали борьбу самбо, а в 1966-м жители Земли наблюдали самый обильный звездопад. Свои дни рождения сегодня отмечают народный артист России Александр Малинин, советский и российский певец, композитор и телеведущий Игорь Корнелюк.Что празднуют в миреЧего только не вытворяют эти рукодельники и рукодельницы: вышивают 7 897 840 крестиков, плетут трехметровые бисерные ожерелья и даже рисуют утюгами! "Ничего себе!", – подумали в ЮНЕСКО и решили учредить специальный праздник. С тех пор ежегодно в мире отмечают День рукоделия.Кстати, вязание очень успокаивает (это даже ученые подтверждают), а спокойствие как раз очень нужная опция, поскольку сегодня нам предлагают отмечать Международный День толерантности. И тут опять не обошлось без ЮНЕСКО, члены которого 16 ноября 1995 года приняли Декларацию принципов терпимости, которая состоит из множества пунктов, но в целом предписывает друг друга уважать.В нашей стране с профессиональным праздником сегодня поздравляют проектировщиков. Инициатива празднования принадлежит коммерческой фирме, сотрудники которой обиделись, что у строителей есть свой день, а у них нет. Теперь тоже есть. Правда, пока не официальный, но это, как говорится, в проекте.Если вы большой любитель всевозможных бургеров и других картошек-фри, то сегодня можете смело заказывать двойную порцию! По случаю Дня фаст-фуда. Еще сегодня можно отметить День отказа от курения, Международный день борьбы с анорексией, Всемирный день философии. Именины у Георгия, Гертруды, Дмитрия, Анны, Иосифа, Михаила, Эдмунда, Владимира, Николая.Знаменательные датыВ этот день в 1848 году в Лондоне дал свой последний концерт Фридерик Шопен. Кстати, Шопен немножко русский композитор: Варшавское герцогство, на территории которого он родился, в то время являлось частью Российской империи.В этот день в 1938 году в Советском союзе на официальном уровне признали борьбу самбо. Хотя на самом деле первая секция самбо открылась в Москве еще в 1923 году. Ею руководил Виктор Спиридонов, который обучал технике боя сотрудников спецподразделений. А сегодня самбо занимается даже президент России.В этот день в 1966 году над Землей прошел самый обильный звездопад – 2300 метеоритов в минуту. Наблюдателями звездопада стали жители восточной части Евразии и запада Северной Америки. Им повезло: в следующий раз такая красота ожидает землян только в 2099 году.Кто родился в этот день67 лет исполняется Народному артисту России Александру Малинину, настоящая фамилия которого – Выгузов. Мальчик Саша родился под Свердловском в семье железнодорожника и тоже чуть не стал путейцем. Но потом передумал и решил покорять эстраду. Получилось. Кстати, Малинин серьезно занимается велосипедным спортом: каждый день в 6 часов утра он выезжает на тренировку и ездит по 75–80 километров.Еще один известный именинник – советский и российский певец, композитор и телеведущий Игорь Корнелюк, который отмечает свой 63-й день рождения. На его счету очень много песен. Сейчас на эстраде он почти не появляется, но часто пишет саундтреки. Однажды, когда он работал над музыкальным сопровождением сериала "Идиот", ему во сне явился Достоевский и показал язык. После этого Корнелюк очень быстро дописал музыку.Также в этот день родились римский император Тиберий, ближайший сподвижник российского императора Петра I, светлейший князь Александр Меншиков, русский военный и политический деятель адмирал Алексей Колчак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

