Эпидемия бессонницы: чем опасна и что делать – советы эксперта
Эпидемия бессонницы: чем опасна и что делать – советы эксперта - РИА Новости Крым, 16.11.2025
Эпидемия бессонницы: чем опасна и что делать – советы эксперта
Бессонница стала проблемой для населения нашей страны. По данным СМИ, спрос на снотворное в России вырос на 60% за год, люди массово борются с бессонницей,... РИА Новости Крым, 16.11.2025
2025-11-16T19:10
2025-11-16T19:10
2025-11-16T19:10
Новости
Эпидемия бессонницы: чем опасна и что делать – советы эксперта
Бессонница опасна серьезными осложнениями и нельзя заниматься самолечением – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым.
Бессонница стала проблемой для населения нашей страны. По данным СМИ, спрос на снотворное в России вырос на 60% за год, люди массово борются с бессонницей, вызванной тревогой и гаджетами. Как избежать данного нарушения – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог высшей категории, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Медицинского института им. Георгиевского Алена Мещерякова.
По мнению специалиста, это очень актуальная тема и нужно говорить о пандемии стрессовых ситуаций, современного ритма жизни. Это касается всех людей, которые живут в современных реалиях, отметила гостья эфира
"Это гаджеты, которыми пользуются от маленьких детей до уже очень пожилых людей, зачастую уже в ночное время, когда уже ложатся, в постели. А этого категорически делать нельзя… Безусловно, стрессовые ситуации, различные тревоги, депрессии, аффективные состояния могут приводить к нарушению сна", – объяснила эксперт.
Кроме значительного ухудшения качества жизни бессонница опасна грозными осложнениями для здоровья, обратила внимание врач-невролог.
"Одно из грозных осложнений – апноэ сна и храп, они могут являться предвестниками инсультов, острых нарушений мозгового кровообращения и инфарктов, и даже риска внезапной смерти", – подчеркнула специалист.
Также причинами нарушений сна и бессонницы, по словам медика, является артериальная гипертензия, неправильно подобраны гипотензивные препараты, а также большой пул урологических проблем, которые возникают у мужчин в пожилом возрасте.
Следует различать ситуативные нарушения сна и хроническую бессонницу, когда нарушения длятся более трех месяцев, отметила кандидат медицинских наук. И предупредила об опасности самолечения и применения снотворных препаратов.
"Иногда большое начинается с малого. Нужно сделать первый шаг – прийти к врачу, где расскажут про гигиену сна, подберут правильный препарат, и, если есть органические жалобы, то назначат обследование того или иного специалиста, выявят проблему", – объяснила гостья эфира.
И посоветовала начать с участкового терапевта, невролога, психотерапевта. Также эксперт подчеркнула, что категорически против, чтобы пациенты просто пошли в аптеку и купили какое-то снотворное – все препараты являются рецептурными, добавила врач.
