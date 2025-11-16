https://crimea.ria.ru/20251116/epidemiya-bessonnitsy-chem-opasna-i-chto-delat--sovety-eksperta-1150805775.html

Эпидемия бессонницы: чем опасна и что делать – советы эксперта

Эпидемия бессонницы: чем опасна и что делать – советы эксперта

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Бессонница стала проблемой для населения нашей страны. По данным СМИ, спрос на снотворное в России вырос на 60% за год, люди массово борются с бессонницей, вызванной тревогой и гаджетами. Как избежать данного нарушения – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог высшей категории, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Медицинского института им. Георгиевского Алена Мещерякова.По мнению специалиста, это очень актуальная тема и нужно говорить о пандемии стрессовых ситуаций, современного ритма жизни. Это касается всех людей, которые живут в современных реалиях, отметила гостья эфираКроме значительного ухудшения качества жизни бессонница опасна грозными осложнениями для здоровья, обратила внимание врач-невролог.Также причинами нарушений сна и бессонницы, по словам медика, является артериальная гипертензия, неправильно подобраны гипотензивные препараты, а также большой пул урологических проблем, которые возникают у мужчин в пожилом возрасте.Следует различать ситуативные нарушения сна и хроническую бессонницу, когда нарушения длятся более трех месяцев, отметила кандидат медицинских наук. И предупредила об опасности самолечения и применения снотворных препаратов.И посоветовала начать с участкового терапевта, невролога, психотерапевта. Также эксперт подчеркнула, что категорически против, чтобы пациенты просто пошли в аптеку и купили какое-то снотворное – все препараты являются рецептурными, добавила врач.

