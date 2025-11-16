Рейтинг@Mail.ru
Двое туристов заблудились в Долине Привидений в Крыму - РИА Новости Крым, 16.11.2025
Двое туристов заблудились в Долине Привидений в Крыму
Двое туристов заблудились в Долине Привидений в Крыму - РИА Новости Крым, 16.11.2025
Двое туристов заблудились в Долине Привидений в Крыму
Двое туристов заблудились в районе Долины Привидений на склонах горы Южная Демерджи под Алуштой. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, людей пришлось... РИА Новости Крым, 16.11.2025
2025-11-16T11:25
2025-11-16T11:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Двое туристов заблудились в районе Долины Привидений на склонах горы Южная Демерджи под Алуштой. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, людей пришлось эвакуировать спасателям.По данным пресс-службы, сообщении о том, что два человека сбились с туристической тропы поступили накануне вечером. На поиски выдвинулись трое спасателей алуштинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС".В МЧС напоминают о необходимости тщательно изучать маршруты перед выходом в горы и лес и советуют надевать удобную обувь.
новости, "крым-спас", мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, алушта
Двое туристов заблудились в Долине Привидений в Крыму

МЧС: двое туристов заблудились в районе Долины Привидений в горах Крыма

11:25 16.11.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымДвое туристов заблудились в Долине Привидений в Крыму
Двое туристов заблудились в Долине Привидений в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Двое туристов заблудились в районе Долины Привидений на склонах горы Южная Демерджи под Алуштой. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, людей пришлось эвакуировать спасателям.
По данным пресс-службы, сообщении о том, что два человека сбились с туристической тропы поступили накануне вечером. На поиски выдвинулись трое спасателей алуштинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС".
"Получив координаты места нахождения заблудившихся, спасатели прибыли в село Лучистое и пешком выдвинулись на поиски. Туристов оперативно нашли и эвакуировали из горнолесной зоны к личному автомобилю. В медпомощи они не нуждались", – сказано в сообщении.
В МЧС напоминают о необходимости тщательно изучать маршруты перед выходом в горы и лес и советуют надевать удобную обувь.
