Двое туристов заблудились в Долине Привидений в Крыму
2025-11-16T11:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Двое туристов заблудились в районе Долины Привидений на склонах горы Южная Демерджи под Алуштой. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, людей пришлось эвакуировать спасателям.По данным пресс-службы, сообщении о том, что два человека сбились с туристической тропы поступили накануне вечером. На поиски выдвинулись трое спасателей алуштинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС".В МЧС напоминают о необходимости тщательно изучать маршруты перед выходом в горы и лес и советуют надевать удобную обувь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму чаще всего травмируются туристыДвое взрослых с ребенком потерялись ночью на горе Демерджи в КрымуМужчина провалился в пещеру в горах Крыма
