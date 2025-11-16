https://crimea.ria.ru/20251116/armiya-rossii-osvobodila-maluyu-tokmachku-v-zaporozhskoy-oblasti-1150949402.html
Армия России освободила Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области
Армия России освободила Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" ВС России в результате решительных действий освободили населенные пункты Ровнополье и Малая Токмачка в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Ровнополье и Малая Токмачка в Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Армия России освободила Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области
12:12 16.11.2025 (обновлено: 12:28 16.11.2025)