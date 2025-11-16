Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области - РИА Новости Крым, 16.11.2025
Армия России освободила Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области
Армия России освободила Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области - РИА Новости Крым, 16.11.2025
Армия России освободила Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" ВС России в результате решительных действий освободили населенные пункты Ровнополье и Малая Токмачка в Запорожской... РИА Новости Крым, 16.11.2025
2025-11-16T12:12
2025-11-16T12:28
министерство обороны рф
новости сво
украина
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" ВС России в результате решительных действий освободили населенные пункты Ровнополье и Малая Токмачка в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Ровнополье и Малая Токмачка в Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
запорожская область
министерство обороны рф, новости сво, украина, запорожская область, всу (вооруженные силы украины)
Армия России освободила Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области

Армия России освободила Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области - Минобороны

12:12 16.11.2025 (обновлено: 12:28 16.11.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТренировка штурмовиков группировки войск "Южная" в зоне СВО
Тренировка штурмовиков группировки войск Южная в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" ВС России в результате решительных действий освободили населенные пункты Ровнополье и Малая Токмачка в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Ровнополье и Малая Токмачка в Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.
Министерство обороны РФ
 
