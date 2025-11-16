https://crimea.ria.ru/20251116/armiya-rossii-osvobodila-maluyu-tokmachku-v-zaporozhskoy-oblasti-1150949402.html

Армия России освободила Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области

Армия России освободила Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области - РИА Новости Крым, 16.11.2025

Армия России освободила Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области

Подразделения группировки войск "Восток" ВС России в результате решительных действий освободили населенные пункты Ровнополье и Малая Токмачка в Запорожской... РИА Новости Крым, 16.11.2025

2025-11-16T12:12

2025-11-16T12:12

2025-11-16T12:28

министерство обороны рф

новости сво

украина

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" ВС России в результате решительных действий освободили населенные пункты Ровнополье и Малая Токмачка в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Ровнополье и Малая Токмачка в Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.

