В Симферополе сгорела станция техобслуживания - РИА Новости Крым, 15.11.2025
В Симферополе сгорела станция техобслуживания
В Симферополе сгорела станция техобслуживания - РИА Новости Крым, 15.11.2025
В Симферополе сгорела станция техобслуживания
В Симферополе пожар на СТО охватил более 60 квадратов и уничтожил автомобили, полностью ликвидировать горение удалось спустя почти три часа после сообщения о... РИА Новости Крым, 15.11.2025
Новости
В Симферополе сгорела станция техобслуживания

В Симферополе спасатели потушили пожар на СТО на 60 квадратах – МЧС

09:46 15.11.2025 (обновлено: 09:56 15.11.2025)
 
Пожар в Симферополе
Пожар в Симферополе
© МСЧ РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе пожар на СТО охватил более 60 квадратов и уничтожил автомобили, полностью ликвидировать горение удалось спустя почти три часа после сообщения о возгорании. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Крыму.
По данным ведомства, сообщение о пожаре по адресу ул. 51 Армии в Симферополе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 5 часов 44 минуты.
Прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили, что огонь охватил станцию технического обслуживания автомобилей.
"От огня пострадали два автомобиля... Проведена разведка, людей в здании не обнаружено. Незамедлительно поданы стволы на тушение", – рассказали в МЧС.
При этом существовала угроза распространения огня на соседнее здание. Чтобы не допустить этого, на место были направлены дополнительные силы и средства ГУ МЧС России по Крыму. Всего к ликвидации пожара были привлечены четырнадцать человек и пять единиц техники.
В ходе операции из помещений были эвакуированы кислородный баллон и бочки с отработанным маслом. Локализовать пожар удалось в 7.05, а полностью ликвидировать в 8.35, уточнили в ведомстве.
За время горения пожар успел охватить 64 квадратных метра площади.
Накануне, 14 ноября, в Севастополе спасатели вынесли из огня 75-летню женщину.
