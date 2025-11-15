В Симферополе сгорела станция техобслуживания

https://crimea.ria.ru/20251115/v-simferopole-sgorela-stantsiya-tekhobsluzhivaniya-1150936278.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе пожар на СТО охватил более 60 квадратов и уничтожил автомобили, полностью ликвидировать горение удалось спустя почти три часа после сообщения о возгорании. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Крыму.По данным ведомства, сообщение о пожаре по адресу ул. 51 Армии в Симферополе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 5 часов 44 минуты.Прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили, что огонь охватил станцию технического обслуживания автомобилей.При этом существовала угроза распространения огня на соседнее здание. Чтобы не допустить этого, на место были направлены дополнительные силы и средства ГУ МЧС России по Крыму. Всего к ликвидации пожара были привлечены четырнадцать человек и пять единиц техники.В ходе операции из помещений были эвакуированы кислородный баллон и бочки с отработанным маслом. Локализовать пожар удалось в 7.05, а полностью ликвидировать в 8.35, уточнили в ведомстве.За время горения пожар успел охватить 64 квадратных метра площади.Накануне, 14 ноября, в Севастополе спасатели вынесли из огня 75-летню женщину.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии из горящей пятиэтажки спасли мужчину и эвакуировали 20 жильцов В центре Краснодара загорелся музыкальный театр В Рязанской области возник пожар на предприятии из-за обломков БПЛА

