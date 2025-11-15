https://crimea.ria.ru/20251115/v-simferopole-podrostki-ustroili-konflikt-s-passazhirami-trolleybusa-1150945528.html
В Симферополе подростки устроили конфликт с пассажирами троллейбуса
В Симферополе подростки устроили конфликт с пассажирами троллейбуса - РИА Новости Крым, 15.11.2025
В Симферополе подростки устроили конфликт с пассажирами троллейбуса
В Симферополе правоохранители инициировали проверку после конфликта в общественном транспорте, в котором принимали участие подростки. Об этом сообщили в МВД по... РИА Новости Крым, 15.11.2025
2025-11-15T20:46
2025-11-15T20:46
2025-11-15T20:54
крым
симферополь
происшествия
транспорт
общественный транспорт
новости крыма
мвд по республике крым
прокуратура республики крым
дети
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_c62a2186876a6f09a3df012925eac5b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе правоохранители инициировали проверку после конфликта в общественном транспорте, в котором принимали участие подростки. Об этом сообщили в МВД по Крыму.Видео инцидента опубликовано в субботу в одном из мессенджеров. В соцсетях сообщается, что молодые люди отказались уступить место отцу с ребенком, после чего началась перепалка с другими пассажирами троллейбуса. Отмечается также, что водитель после случившегося, высадил подростков на одной из остановок.Устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также личности участников.Прокуратура Крыма взяла на контроль проведение проверки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_c115a93b1bf8d8c6325f1009e35f8216.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, происшествия, транспорт, общественный транспорт, новости крыма, мвд по республике крым, прокуратура республики крым, дети, общество
В Симферополе подростки устроили конфликт с пассажирами троллейбуса
В Симферополе началась проверка после конфликта подростков с пассажирами троллейбуса
20:46 15.11.2025 (обновлено: 20:54 15.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе правоохранители инициировали проверку после конфликта в общественном транспорте, в котором принимали участие подростки. Об этом сообщили в МВД по Крыму.
Видео инцидента опубликовано в субботу в одном из мессенджеров. В соцсетях сообщается, что молодые люди отказались уступить место отцу с ребенком, после чего началась перепалка с другими пассажирами троллейбуса. Отмечается также, что водитель после случившегося, высадил подростков на одной из остановок.
"Полицейские выявили видеозапись, где запечатлен конфликт в троллейбусе между несовершеннолетними и другими пассажирами городского транспорта. Заявлений по данному факту в полицию не поступало. Правоохранительными органами самостоятельно инициирована проверка", - сказано в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также личности участников.
Прокуратура Крыма взяла на контроль проведение проверки.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства со стороны органов профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них", - отметили в надзорном ведомстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.