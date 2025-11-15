https://crimea.ria.ru/20251115/v-simferopole-podrostki-ustroili-konflikt-s-passazhirami-trolleybusa-1150945528.html

В Симферополе подростки устроили конфликт с пассажирами троллейбуса

В Симферополе подростки устроили конфликт с пассажирами троллейбуса

2025-11-15

2025-11-15T20:46

2025-11-15T20:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе правоохранители инициировали проверку после конфликта в общественном транспорте, в котором принимали участие подростки. Об этом сообщили в МВД по Крыму.Видео инцидента опубликовано в субботу в одном из мессенджеров. В соцсетях сообщается, что молодые люди отказались уступить место отцу с ребенком, после чего началась перепалка с другими пассажирами троллейбуса. Отмечается также, что водитель после случившегося, высадил подростков на одной из остановок.Устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также личности участников.Прокуратура Крыма взяла на контроль проведение проверки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

