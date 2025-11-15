Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе подростки устроили конфликт с пассажирами троллейбуса - РИА Новости Крым, 15.11.2025
В Симферополе подростки устроили конфликт с пассажирами троллейбуса
В Симферополе подростки устроили конфликт с пассажирами троллейбуса - РИА Новости Крым, 15.11.2025
В Симферополе подростки устроили конфликт с пассажирами троллейбуса
В Симферополе правоохранители инициировали проверку после конфликта в общественном транспорте, в котором принимали участие подростки. Об этом сообщили в МВД по... РИА Новости Крым, 15.11.2025
2025-11-15T20:46
2025-11-15T20:54
крым
симферополь
происшествия
транспорт
общественный транспорт
новости крыма
мвд по республике крым
прокуратура республики крым
дети
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе правоохранители инициировали проверку после конфликта в общественном транспорте, в котором принимали участие подростки. Об этом сообщили в МВД по Крыму.Видео инцидента опубликовано в субботу в одном из мессенджеров. В соцсетях сообщается, что молодые люди отказались уступить место отцу с ребенком, после чего началась перепалка с другими пассажирами троллейбуса. Отмечается также, что водитель после случившегося, высадил подростков на одной из остановок.Устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также личности участников.Прокуратура Крыма взяла на контроль проведение проверки.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
крым, симферополь, происшествия, транспорт, общественный транспорт, новости крыма, мвд по республике крым, прокуратура республики крым, дети, общество
В Симферополе подростки устроили конфликт с пассажирами троллейбуса

В Симферополе началась проверка после конфликта подростков с пассажирами троллейбуса

20:46 15.11.2025 (обновлено: 20:54 15.11.2025)
 
Мигалка полиции
Мигалка полиции
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе правоохранители инициировали проверку после конфликта в общественном транспорте, в котором принимали участие подростки. Об этом сообщили в МВД по Крыму.
Видео инцидента опубликовано в субботу в одном из мессенджеров. В соцсетях сообщается, что молодые люди отказались уступить место отцу с ребенком, после чего началась перепалка с другими пассажирами троллейбуса. Отмечается также, что водитель после случившегося, высадил подростков на одной из остановок.
"Полицейские выявили видеозапись, где запечатлен конфликт в троллейбусе между несовершеннолетними и другими пассажирами городского транспорта. Заявлений по данному факту в полицию не поступало. Правоохранительными органами самостоятельно инициирована проверка", - сказано в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также личности участников.
Прокуратура Крыма взяла на контроль проведение проверки.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства со стороны органов профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них", - отметили в надзорном ведомстве.
КрымСимферопольПроисшествияТранспортОбщественный транспортНовости КрымаМВД по Республике КрымПрокуратура Республики КрымдетиОбщество
 
