В школе Краснодара 8-классник выстрелил из ракетницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодаре 14-летний школьник случайно выстрелил сигнальным патроном из ракетницы своего одноклассника, испугался, упал и получил травмы. Об инциденте сообщили в краевом главке МВД РФ.Отмечается, что инцидент произошел накануне. Ребенок госпитализирован в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в МВД.Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося и устанавливают все обстоятельства. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

