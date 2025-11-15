https://crimea.ria.ru/20251115/v-shkole-krasnodara-8-klassnik-vystrelil-iz-raketnitsy-1150940203.html
В школе Краснодара 8-классник выстрелил из ракетницы
В школе Краснодара 8-классник выстрелил из ракетницы - РИА Новости Крым, 15.11.2025
В школе Краснодара 8-классник выстрелил из ракетницы
В Краснодаре 14-летний школьник случайно выстрелил сигнальным патроном из ракетницы своего одноклассника, испугался, упал и получил травмы. Об инциденте... РИА Новости Крым, 15.11.2025
2025-11-15T15:13
2025-11-15T15:13
2025-11-15T15:13
краснодар
краснодарский край
мвд по краснодарскому краю
школа
дети
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодаре 14-летний школьник случайно выстрелил сигнальным патроном из ракетницы своего одноклассника, испугался, упал и получил травмы. Об инциденте сообщили в краевом главке МВД РФ.Отмечается, что инцидент произошел накануне. Ребенок госпитализирован в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в МВД.Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося и устанавливают все обстоятельства. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодар
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, школа, дети, происшествия, новости
В школе Краснодара 8-классник выстрелил из ракетницы
В Краснодаре 14-летний ученик в школе выстрелил из ракетницы
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодаре 14-летний школьник случайно выстрелил сигнальным патроном из ракетницы своего одноклассника, испугался, упал и получил травмы. Об инциденте сообщили в краевом главке МВД РФ.
Отмечается, что инцидент произошел накануне.
"Сотрудниками полиции установлено, что ученик 8 класса приобрел на маркетплейсе пусковое устройство ПУ-3 и принес его для демонстрации в школу. Подросток передал устройство однокласснику, который по неосторожности произвел выстрел сигнальным патроном. От испуга мальчик упал и ударился лицом об шкаф", - сказано в сообщении.
Ребенок госпитализирован в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в МВД.
Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося и устанавливают все обстоятельства. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.