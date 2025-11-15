Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 15.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251115/v-sevastopole-zakryli-reyd-1150940364.html
Катера и паромы в Севастополе временно приостановили рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 15.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Катера и паромы в Севастополе временно приостановили рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Уехать на противоположную сторону города севастопольцы могут на автобусах, которые отправляются от площадей Нахимова и Захарова.Причина приостановки морского сообщения не уточняется.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

15:29 15.11.2025 (обновлено: 15:32 15.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Катера и паромы в Севастополе временно приостановили рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
Уехать на противоположную сторону города севастопольцы могут на автобусах, которые отправляются от площадей Нахимова и Захарова.
Причина приостановки морского сообщения не уточняется.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
