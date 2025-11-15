https://crimea.ria.ru/20251115/v-sevastopole-zakryli-reyd-1150940364.html

В Севастополе закрыли рейд

Катера и паромы в Севастополе временно приостановили рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 15.11.2025

2025-11-15T15:29

2025-11-15T15:29

2025-11-15T15:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Катера и паромы в Севастополе временно приостановили рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Уехать на противоположную сторону города севастопольцы могут на автобусах, которые отправляются от площадей Нахимова и Захарова.Причина приостановки морского сообщения не уточняется.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

