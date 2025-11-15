Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе возобновили рейсы морского пассажирского транспорта
В Севастополе возобновили рейсы морского пассажирского транспорта
В Севастополе возобновили рейсы морского пассажирского транспорта
В Севастополе возобновили рейсы морского пассажирского транспорта
В Севастополе возобновил движение морской пассажирский транспорт. Об этом сообщает профильный департамент города. РИА Новости Крым, 15.11.2025
2025-11-15T16:03
2025-11-15T16:03
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
городская среда
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
общество
логистика
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновил движение морской пассажирский транспорт. Об этом сообщает профильный департамент города.Рейд в Севастополе в субботу был закрыт в 15:28. Ограничения действовали полчаса. На этот период для жителей организовали работу компенсационных автобусных маршрутов.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе возобновили рейсы морского пассажирского транспорта

16:03 15.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновил движение морской пассажирский транспорт. Об этом сообщает профильный департамент города.
Рейд в Севастополе в субботу был закрыт в 15:28. Ограничения действовали полчаса. На этот период для жителей организовали работу компенсационных автобусных маршрутов.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Лента новостейМолния