https://crimea.ria.ru/20251115/v-sevastopole-vozobnovili-reysy-morskogo-passazhirskogo-transporta-1150941107.html
В Севастополе возобновили рейсы морского пассажирского транспорта
В Севастополе возобновили рейсы морского пассажирского транспорта - РИА Новости Крым, 15.11.2025
В Севастополе возобновили рейсы морского пассажирского транспорта
В Севастополе возобновил движение морской пассажирский транспорт. Об этом сообщает профильный департамент города. РИА Новости Крым, 15.11.2025
2025-11-15T16:03
2025-11-15T16:03
2025-11-15T16:03
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
городская среда
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
общество
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334161_0:55:1754:1042_1920x0_80_0_0_212e5cd05d78ad121f40141ed84ace08.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновил движение морской пассажирский транспорт. Об этом сообщает профильный департамент города.Рейд в Севастополе в субботу был закрыт в 15:28. Ограничения действовали полчаса. На этот период для жителей организовали работу компенсационных автобусных маршрутов.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334161_18:0:1671:1240_1920x0_80_0_0_35e7bc40ef86d693e3549eab3b7fdcf4.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, городская среда, департамент транспорта севастополя, новости севастополя, общество, логистика
В Севастополе возобновили рейсы морского пассажирского транспорта
В Севастополе открыли рейд