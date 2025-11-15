https://crimea.ria.ru/20251115/v-sevastopole-vozobnovili-reysy-morskogo-passazhirskogo-transporta-1150941107.html

В Севастополе возобновили рейсы морского пассажирского транспорта

В Севастополе возобновили рейсы морского пассажирского транспорта - РИА Новости Крым, 15.11.2025

В Севастополе возобновили рейсы морского пассажирского транспорта

В Севастополе возобновил движение морской пассажирский транспорт. Об этом сообщает профильный департамент города. РИА Новости Крым, 15.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновил движение морской пассажирский транспорт. Об этом сообщает профильный департамент города.Рейд в Севастополе в субботу был закрыт в 15:28. Ограничения действовали полчаса. На этот период для жителей организовали работу компенсационных автобусных маршрутов.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

