В Севастополе подрядчик срывает сроки капремонта психиатрической больницы
В Севастополе подрядчик срывает сроки капремонта психиатрической больницы
2025-11-15T19:13
2025-11-15T19:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе подрядчику капитального ремонта психиатрической больницы надо увеличить число рабочих на объекте и работать круглосуточно, чтобы сдать объект в установленный срок. Такое поручение дал исполняющий обязанности заместителя губернатора города по вопросам здравоохранения и социальной защиты Михаил Сылка.Кроме того, по данным и.о. замгубернатора, после проведенного ремонта в зданиях стационара и поликлиники противотуберкулезном диспансере города выявляются замечания, которые подрядчик своевременно не устраняет.В августе во время визита в Севастополь министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко сообщалось, что больница скорой медицинской помощи и онкологический диспансер в городе планируется достроить до конца 2026 года, параллельно идет работа по подбору медицинского персонала для этих учреждений.
В Севастополе подрядчик срывает сроки капремонта психиатрической больницы

В Севастополе пригрозили подрядчику жесткими мерами за срыв сроков капремонта психбольницы

19:13 15.11.2025 (обновлено: 19:54 15.11.2025)
 
© Telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Михаила СылкиКапитальный ремонт в медучреждениях Севастополя
Капитальный ремонт в медучреждениях Севастополя
© Telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Михаила Сылки
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе подрядчику капитального ремонта психиатрической больницы надо увеличить число рабочих на объекте и работать круглосуточно, чтобы сдать объект в установленный срок. Такое поручение дал исполняющий обязанности заместителя губернатора города по вопросам здравоохранения и социальной защиты Михаил Сылка.

"В здании лечебного корпуса проводится капитальный ремонт, который нужно закончить: одно отделение – до 30 ноября, другое – до 20 декабря. Подрядчик должен увеличить количество рабочих и работать круглосуточно. Будем принимать жесткие меры по отношению к подрядчику, если в эти сроки объекты не будут закончены", - заявил он по итогам рабочей поездки в медучреждение.

Кроме того, по данным и.о. замгубернатора, после проведенного ремонта в зданиях стационара и поликлиники противотуберкулезном диспансере города выявляются замечания, которые подрядчик своевременно не устраняет.
"В связи с необходимостью понуждения подрядчика к устранению недостатков инициировано ведение претензионной работы. С главным врачом диспансера прошли по зданиям, которые требуют срочного ремонта. Будем этот вопрос прорабатывать отдельно для определения источника финансирования", заверил Михаил Сылка.
В августе во время визита в Севастополь министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко сообщалось, что больница скорой медицинской помощи и онкологический диспансер в городе планируется достроить до конца 2026 года, параллельно идет работа по подбору медицинского персонала для этих учреждений.
