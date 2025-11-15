https://crimea.ria.ru/20251115/v-sevastopole-podryadchik-sryvaet-sroki-kapremonta-psikhiatricheskoy-bolnitsy-1150944110.html

В Севастополе подрядчик срывает сроки капремонта психиатрической больницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе подрядчику капитального ремонта психиатрической больницы надо увеличить число рабочих на объекте и работать круглосуточно, чтобы сдать объект в установленный срок. Такое поручение дал исполняющий обязанности заместителя губернатора города по вопросам здравоохранения и социальной защиты Михаил Сылка.Кроме того, по данным и.о. замгубернатора, после проведенного ремонта в зданиях стационара и поликлиники противотуберкулезном диспансере города выявляются замечания, которые подрядчик своевременно не устраняет.В августе во время визита в Севастополь министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко сообщалось, что больница скорой медицинской помощи и онкологический диспансер в городе планируется достроить до конца 2026 года, параллельно идет работа по подбору медицинского персонала для этих учреждений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма поручили ускорить ремонт кардиодиспансера в СимферополеКрымские нейрохирурги провели две уникальные операцииКогда достроят больницу скорой помощи и онкодиспансер в Севастополе

