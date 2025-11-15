Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме хотят упорядочить использование ИИ на законодательном уровне - РИА Новости Крым, 15.11.2025
В Госдуме хотят упорядочить использование ИИ на законодательном уровне
В Госдуме хотят упорядочить использование ИИ на законодательном уровне - РИА Новости Крым, 15.11.2025
В Госдуме хотят упорядочить использование ИИ на законодательном уровне
В Госдуме России создана рабочая группа, задача которой – разработать законы для использования искусственного интеллекта. Об этом в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 15.11.2025
2025-11-15T09:15
2025-11-15T09:15
новости
искусственный интеллект
государственная дума рф
леонид ивлев
закон и право
новости
цифровая безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Госдуме России создана рабочая группа, задача которой – разработать законы для использования искусственного интеллекта. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил депутат ГД, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.Ранее эксперт в области вычислительной техники и IT, гендиректор группы компаний Константин Кокуш в комментарии РИА Новости Крым сообщил, что мировые державы – Россия, США и Китай – борются за первенство в создании искусственного суперинтеллекта для технологического прорыва планетарного масштаба, и у РФ в этой гонке есть неоспоримые преимущества.
новости, искусственный интеллект, государственная дума рф, леонид ивлев, закон и право, новости, цифровая безопасность
В Госдуме хотят упорядочить использование ИИ на законодательном уровне

В Госдуме работают над законами по использованию искусственного интеллекта

09:15 15.11.2025
 
© РИА Новости . Сгенерировано ИИИскусственный интеллект. Архивное фото
Искусственный интеллект. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Госдуме России создана рабочая группа, задача которой – разработать законы для использования искусственного интеллекта. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил депутат ГД, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

"В Государственной Думе уже полгода работает межфракционная рабочая группа по законодательному обеспечению использования искусства интеллекта. Это очень сложная и важная тема, поскольку искусственный интеллект распространен сегодня везде – от сельского хозяйства до медицинского образования", - сообщил Ивлев.

Ранее эксперт в области вычислительной техники и IT, гендиректор группы компаний Константин Кокуш в комментарии РИА Новости Крым сообщил, что мировые державы – Россия, США и Китай – борются за первенство в создании искусственного суперинтеллекта для технологического прорыва планетарного масштаба, и у РФ в этой гонке есть неоспоримые преимущества.
