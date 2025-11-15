https://crimea.ria.ru/20251115/v-gosdume-khotyat-uporyadochit-ispolzovanie-ii-na-zakonodatelnom-urovne-1150917785.html

В Госдуме хотят упорядочить использование ИИ на законодательном уровне

В Госдуме хотят упорядочить использование ИИ на законодательном уровне - РИА Новости Крым, 15.11.2025

В Госдуме хотят упорядочить использование ИИ на законодательном уровне

В Госдуме России создана рабочая группа, задача которой – разработать законы для использования искусственного интеллекта. Об этом в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 15.11.2025

2025-11-15T09:15

2025-11-15T09:15

2025-11-15T09:15

новости

искусственный интеллект

государственная дума рф

леонид ивлев

закон и право

новости

цифровая безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/08/1148598699_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3d1ebf22dce15af9836546ce4af2f3b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Госдуме России создана рабочая группа, задача которой – разработать законы для использования искусственного интеллекта. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил депутат ГД, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.Ранее эксперт в области вычислительной техники и IT, гендиректор группы компаний Константин Кокуш в комментарии РИА Новости Крым сообщил, что мировые державы – Россия, США и Китай – борются за первенство в создании искусственного суперинтеллекта для технологического прорыва планетарного масштаба, и у РФ в этой гонке есть неоспоримые преимущества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вас подслушивают: россиян предупредили об опасности "умных" колонокИсламский ИИ станет хорошим помощником не только для мусульман – мнениеУгрозы для подростков в соцсетях - ученые составили рейтинг

https://crimea.ria.ru/20251021/ii-ne-porabotit-cheloveka-pri-odnom-uslovii--mnenie-1150302868.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, искусственный интеллект, государственная дума рф, леонид ивлев, закон и право, новости, цифровая безопасность