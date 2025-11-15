https://crimea.ria.ru/20251115/umerov-pytaetsya-vozobnovit-peregovory-ob-obmene-voennoplennymi-s-rossiey-1150945912.html
Умеров пытается возобновить переговоры об обмене военнопленными с Россией
Умеров пытается возобновить переговоры об обмене военнопленными с Россией - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Умеров пытается возобновить переговоры об обмене военнопленными с Россией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил, что при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских... РИА Новости Крым, 15.11.2025
2025-11-15T21:22
2025-11-15T21:22
2025-11-15T21:22
украина
снбо украины
рустем умеров
обмен пленными
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/09/1143213825_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2b6bbc42d4369ee8dad1b9ae23e53244.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил, что при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах обсуждает возможность возобновления обмена военнопленными с Россией к новогодним праздникам.Он уточнил, что речь идет о возможности обмена еще 1200 украинцев.По словам Умерова, в ближайшее время пройдут технические консультации, результат которых закрепит все процедурные и организационные моменты по этому вопросу.Ранее стало известно, что секретарь СНБО, экс-министр обороны Украины Рустем Умеров на фоне информации о его причастности к разразившемуся на Украине коррупционному скандалу, в котором замешан также бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, после Турции отправился с визитом в Катар.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВО скоро закончится – прогноз экспертаУнести бы ноги: почему Киев заявил о выходе Украины из переговоров с РФУкраина отказалась от переговоров с Россией – СМИ
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/09/1143213825_0:0:1136:852_1920x0_80_0_0_67e99953e54937590a788f2eea74545b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, снбо украины, рустем умеров, обмен пленными, в мире, новости
Умеров пытается возобновить переговоры об обмене военнопленными с Россией
Умеров анонсировал подготовку к переговорам об обмене пленными с Россией к Новому году
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил, что при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах обсуждает возможность возобновления обмена военнопленными с Россией к новогодним праздникам.
"В эти дни провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах о возобновлении процесса обменов. В результате этих переговоров стороны согласились активировать стамбульские договоренности", – сообщил Умеров в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что речь идет о возможности обмена еще 1200 украинцев.
По словам Умерова, в ближайшее время пройдут технические консультации, результат которых закрепит все процедурные и организационные моменты по этому вопросу.
Ранее стало известно, что секретарь СНБО, экс-министр обороны Украины Рустем Умеров на фоне информации о его причастности к разразившемуся на Украине коррупционному скандалу, в котором замешан также бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, после Турции отправился с визитом в Катар.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: