Умеров пытается возобновить переговоры об обмене военнопленными с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил, что при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах обсуждает возможность возобновления обмена военнопленными с Россией к новогодним праздникам.Он уточнил, что речь идет о возможности обмена еще 1200 украинцев.По словам Умерова, в ближайшее время пройдут технические консультации, результат которых закрепит все процедурные и организационные моменты по этому вопросу.Ранее стало известно, что секретарь СНБО, экс-министр обороны Украины Рустем Умеров на фоне информации о его причастности к разразившемуся на Украине коррупционному скандалу, в котором замешан также бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, после Турции отправился с визитом в Катар.

