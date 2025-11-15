Рейтинг@Mail.ru
Умеров пытается возобновить переговоры об обмене военнопленными с Россией - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251115/umerov-pytaetsya-vozobnovit-peregovory-ob-obmene-voennoplennymi-s-rossiey-1150945912.html
Умеров пытается возобновить переговоры об обмене военнопленными с Россией
Умеров пытается возобновить переговоры об обмене военнопленными с Россией - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Умеров пытается возобновить переговоры об обмене военнопленными с Россией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил, что при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских... РИА Новости Крым, 15.11.2025
2025-11-15T21:22
2025-11-15T21:22
украина
снбо украины
рустем умеров
обмен пленными
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/09/1143213825_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2b6bbc42d4369ee8dad1b9ae23e53244.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил, что при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах обсуждает возможность возобновления обмена военнопленными с Россией к новогодним праздникам.Он уточнил, что речь идет о возможности обмена еще 1200 украинцев.По словам Умерова, в ближайшее время пройдут технические консультации, результат которых закрепит все процедурные и организационные моменты по этому вопросу.Ранее стало известно, что секретарь СНБО, экс-министр обороны Украины Рустем Умеров на фоне информации о его причастности к разразившемуся на Украине коррупционному скандалу, в котором замешан также бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, после Турции отправился с визитом в Катар.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВО скоро закончится – прогноз экспертаУнести бы ноги: почему Киев заявил о выходе Украины из переговоров с РФУкраина отказалась от переговоров с Россией – СМИ
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/09/1143213825_0:0:1136:852_1920x0_80_0_0_67e99953e54937590a788f2eea74545b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, снбо украины, рустем умеров, обмен пленными, в мире, новости
Умеров пытается возобновить переговоры об обмене военнопленными с Россией

Умеров анонсировал подготовку к переговорам об обмене пленными с Россией к Новому году

21:22 15.11.2025
 
© © ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
Рустем Умеров
© © ANDRII NESTERENKO
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил, что при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах обсуждает возможность возобновления обмена военнопленными с Россией к новогодним праздникам.

"В эти дни провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах о возобновлении процесса обменов. В результате этих переговоров стороны согласились активировать стамбульские договоренности", – сообщил Умеров в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что речь идет о возможности обмена еще 1200 украинцев.
По словам Умерова, в ближайшее время пройдут технические консультации, результат которых закрепит все процедурные и организационные моменты по этому вопросу.
Ранее стало известно, что секретарь СНБО, экс-министр обороны Украины Рустем Умеров на фоне информации о его причастности к разразившемуся на Украине коррупционному скандалу, в котором замешан также бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, после Турции отправился с визитом в Катар.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
СВО скоро закончится – прогноз эксперта
Унести бы ноги: почему Киев заявил о выходе Украины из переговоров с РФ
Украина отказалась от переговоров с Россией – СМИ
 
УкраинаСНБО УкраиныРустем УмеровОбмен пленнымиВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:20Трамп о "ядерке" и митинг в Киеве против Зеленского – главное за день
22:08Девять детей вернулись в Белгород с миллионом из "Артека"
21:27Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке
21:22Умеров пытается возобновить переговоры об обмене военнопленными с Россией
21:13Советские имена возвращаются в Севастополь: как называют детей чаще всего
20:58Массированные удары ВСУ обесточили 66 тысяч человек в Запорожской области
20:46В Симферополе вспыхнул конфликт в троллейбусе с участием подростков
20:25Путин и Лукашенко обсудили саммит ОДКБ в Бишкеке и встречу глав СНГ
20:02Постпред США при НАТО назвал единственный путь для мира на Украине
19:40Российские ученые создали вакцину для профилактики лихорадки Марбург
19:13В Севастополе подрядчик срывает сроки капремонта психиатрической больницы
18:45Три беспилотника сбили над Крымом
18:24Автобус влетел в опору моста в Челябинске – ранены 12 пассажиров
18:09Понравилось воевать не умирая: в Крыму предрекли Европе полнейший хаос
17:44Провал провокации с угоном МиГ-31 и прогноз на конец СВО – топ недели
17:22Новый удар ВСУ по Запорожской области оставил без света 44 тысячи человек
17:12Каждый пятый подросток в России пьет безалкогольное пиво и вино
16:55Часть Запорожской области обесточена после удара ВСУ
16:46Украинцы на митинге в Киеве требуют народного импичмента Зеленскому
16:32В Крыму возбудили дело после видео с пьющим из пивной банки малышом
Лента новостейМолния