Три беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 15.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251115/tri-bespilotnika-sbili-nad-krymom-1150944276.html
Три беспилотника сбили над Крымом
Три беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Три беспилотника сбили над Крымом
Силы противовоздушной обороны отразили новую воздушную атаку ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.11.2025
2025-11-15T18:45
2025-11-15T18:50
крым
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
пво
министерство обороны рф
новости
срочные новости крыма
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую воздушную атаку ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, еще три беспилотника сбили над Белгородской областью и по одному – над Курской и Брянской областями. Всего за четыре часа над российскими регионами уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, добавили в оборонном ведомстве. Утром в субботу в Рязанской области при массированной атаке БПЛА вспыхнул пожар на территории одного из предприятий.
крым
Новости
крым, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, министерство обороны рф, новости, срочные новости крыма, новости крыма
Три беспилотника сбили над Крымом

Над Крымом уничтожили три беспилотника – Минобороны

18:45 15.11.2025 (обновлено: 18:50 15.11.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую воздушную атаку ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В период с 14:00 до 18:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три БПЛА над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Кроме того, еще три беспилотника сбили над Белгородской областью и по одному – над Курской и Брянской областями.
Всего за четыре часа над российскими регионами уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, добавили в оборонном ведомстве.
Утром в субботу в Рязанской области при массированной атаке БПЛА вспыхнул пожар на территории одного из предприятий.
Лента новостейМолния