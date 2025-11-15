https://crimea.ria.ru/20251115/tri-bespilotnika-sbili-nad-krymom-1150944276.html

Три беспилотника сбили над Крымом

Силы противовоздушной обороны отразили новую воздушную атаку ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую воздушную атаку ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, еще три беспилотника сбили над Белгородской областью и по одному – над Курской и Брянской областями. Всего за четыре часа над российскими регионами уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, добавили в оборонном ведомстве. Утром в субботу в Рязанской области при массированной атаке БПЛА вспыхнул пожар на территории одного из предприятий. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять беспилотников уничтожили над КрымомТри беспилотника сбили над Черным моремНовости Новороссийска: при атаке ВСУ повреждено 66 квартир

