Три беспилотника сбили над Крымом
Силы противовоздушной обороны отразили новую воздушную атаку ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.11.2025
2025-11-15T18:45
2025-11-15T18:45
2025-11-15T18:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую воздушную атаку ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, еще три беспилотника сбили над Белгородской областью и по одному – над Курской и Брянской областями. Всего за четыре часа над российскими регионами уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, добавили в оборонном ведомстве. Утром в субботу в Рязанской области при массированной атаке БПЛА вспыхнул пожар на территории одного из предприятий. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять беспилотников уничтожили над КрымомТри беспилотника сбили над Черным моремНовости Новороссийска: при атаке ВСУ повреждено 66 квартир
18:45 15.11.2025