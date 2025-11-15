https://crimea.ria.ru/20251115/teplaya-osennyaya-pogoda-zaydet-v-krym-v-subbotu-1150899749.html

Теплая осенняя погода "зайдет" в Крым в субботу

Теплая осенняя погода "зайдет" в Крым в субботу - РИА Новости Крым, 14.11.2025

Теплая осенняя погода "зайдет" в Крым в субботу

В субботу область повышенного атмосферного давления принесет в Крым теплую и сухую осеннюю погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.11.2025

2025-11-15T00:01

2025-11-15T00:01

2025-11-14T15:54

погода

погода в крыму

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150877112_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_65d93971d9aefa90f1c393f9fd5595ea.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В субботу область повышенного атмосферного давления принесет в Крым теплую и сухую осеннюю погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +13...15.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +13...15.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, крым, новости крыма