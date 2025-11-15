https://crimea.ria.ru/20251115/teplaya-osennyaya-pogoda-zaydet-v-krym-v-subbotu-1150899749.html
Теплая осенняя погода "зайдет" в Крым в субботу
Теплая осенняя погода "зайдет" в Крым в субботу
В субботу область повышенного атмосферного давления принесет в Крым теплую и сухую осеннюю погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
2025-11-15T00:01
2025-11-15T00:01
2025-11-14T15:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В субботу область повышенного атмосферного давления принесет в Крым теплую и сухую осеннюю погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +13...15.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +13...15.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Теплая осенняя погода "зайдет" в Крым в субботу
В Крыму в субботу ожидается сухая погода и до 15 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В субботу область повышенного атмосферного давления принесет в Крым теплую и сухую осеннюю погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха в субботу ночью 0…+5, на южном и восточном побережье до +8; днем +12…16, в горах +7…10", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +13...15.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +13...15.
