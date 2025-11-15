https://crimea.ria.ru/20251115/sovetskie-imena-vozvraschayutsya-v-sevastopol-kak-nazyvayut-detey-chasche-vsego-1150944631.html
Советские имена возвращаются в Севастополь: как называют детей чаще всего
Советские имена возвращаются в Севастополь: как называют детей чаще всего - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Советские имена возвращаются в Севастополь: как называют детей чаще всего
Сотрудники отделов ЗАГС Севастополя фиксируют тенденцию возвращения имен, которые были популярны в советское время. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 15.11.2025
2025-11-15T21:13
2025-11-15T21:13
2025-11-15T21:13
севастополь
рождаемость
дети
общество
михаил развожаев
загс
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0f/1147975714_0:69:1259:777_1920x0_80_0_0_842550fa7a36ca590f17a9bf88d5b99f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники отделов ЗАГС Севастополя фиксируют тенденцию возвращения имен, которые были популярны в советское время. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.При этом имя Наталья, которое было в лидерах в записях актов о рождении в 1970–80-е годы и оставалось в числе популярных до и после, теперь почти забыто: с начала года его получила лишь одна малышка, зарегистрированная в Севастополе, отметил губернатор.Регистрируют в севастопольском ЗАГСе и необычные имена, отметил он. Так, например, в Ленинском районе свидетельство о рождении и почетный знак "Родившемуся в Городе-Герое Севастополе" вручили родителям малыша, получившего имя Ильфир.Самыми популярными же именами для новорожденных остаются Мария, Александр и Виктория, так многие севастопольцы называют своих малышей уже не первый год подряд.Ранее в Крыму назвали самые популярные и редкие имена, которыми называли детей в 2025 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Свадьба в 78 лет: в Крыму назвали молодоженов-рекордсменовВ России начнет действовать семейная налоговая выплатаВ Крыму процветает свадебный туризм
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0f/1147975714_0:0:1107:830_1920x0_80_0_0_3dcb1d55b14b4bfb3b696d931e8cfb07.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, рождаемость, дети, общество, михаил развожаев, загс, новости севастополя
Советские имена возвращаются в Севастополь: как называют детей чаще всего
Новорожденным в Севастополе стали давать популярные в СССР имена
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники отделов ЗАГС Севастополя фиксируют тенденцию возвращения имен, которые были популярны в советское время. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"С начала года родившиеся в городе малыши получили имена Зинаида, Людмила, Нина, Всеволод, Аркадий, Леонид, Светлана, Николай, Вера, Надежда, Любовь, Антонина. Многие из этих имен надолго выпали из моды", – сообщил Развожаев в Telegram-канале.
При этом имя Наталья, которое было в лидерах в записях актов о рождении в 1970–80-е годы и оставалось в числе популярных до и после, теперь почти забыто: с начала года его получила лишь одна малышка, зарегистрированная в Севастополе, отметил губернатор.
Регистрируют в севастопольском ЗАГСе и необычные имена, отметил он. Так, например, в Ленинском районе свидетельство о рождении и почетный знак "Родившемуся в Городе-Герое Севастополе" вручили родителям малыша, получившего имя Ильфир.
"Не менее уникальными в этом году стали имена Аарон, Улькера, Астерия, Мелисса, Соломея и Климент. Также было вручено свидетельство о рождении малышке с редким именем Марта. А родители Денис и Олеся дали своей дочери имя Эмма. Супруги Вениамин и Ирина решили дать своей дочери имя Сарра", – добавил Развожаев.
Самыми популярными же именами для новорожденных остаются Мария, Александр и Виктория, так многие севастопольцы называют своих малышей уже не первый год подряд.
Ранее в Крыму назвали
самые популярные и редкие имена, которыми называли детей в 2025 году.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: