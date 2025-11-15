Рейтинг@Mail.ru
Советские имена возвращаются в Севастополь: как называют детей чаще всего - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Советские имена возвращаются в Севастополь: как называют детей чаще всего
Советские имена возвращаются в Севастополь: как называют детей чаще всего - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Советские имена возвращаются в Севастополь: как называют детей чаще всего
Сотрудники отделов ЗАГС Севастополя фиксируют тенденцию возвращения имен, которые были популярны в советское время. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 15.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники отделов ЗАГС Севастополя фиксируют тенденцию возвращения имен, которые были популярны в советское время. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.При этом имя Наталья, которое было в лидерах в записях актов о рождении в 1970–80-е годы и оставалось в числе популярных до и после, теперь почти забыто: с начала года его получила лишь одна малышка, зарегистрированная в Севастополе, отметил губернатор.Регистрируют в севастопольском ЗАГСе и необычные имена, отметил он. Так, например, в Ленинском районе свидетельство о рождении и почетный знак "Родившемуся в Городе-Герое Севастополе" вручили родителям малыша, получившего имя Ильфир.Самыми популярными же именами для новорожденных остаются Мария, Александр и Виктория, так многие севастопольцы называют своих малышей уже не первый год подряд.Ранее в Крыму назвали самые популярные и редкие имена, которыми называли детей в 2025 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Свадьба в 78 лет: в Крыму назвали молодоженов-рекордсменовВ России начнет действовать семейная налоговая выплатаВ Крыму процветает свадебный туризм
севастополь, рождаемость, дети, общество, михаил развожаев, загс, новости севастополя
Советские имена возвращаются в Севастополь: как называют детей чаще всего

Новорожденным в Севастополе стали давать популярные в СССР имена

21:13 15.11.2025
 
© Министр здравоохранения Республики КрымСемья
Семья
© Министр здравоохранения Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники отделов ЗАГС Севастополя фиксируют тенденцию возвращения имен, которые были популярны в советское время. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"С начала года родившиеся в городе малыши получили имена Зинаида, Людмила, Нина, Всеволод, Аркадий, Леонид, Светлана, Николай, Вера, Надежда, Любовь, Антонина. Многие из этих имен надолго выпали из моды", – сообщил Развожаев в Telegram-канале.
При этом имя Наталья, которое было в лидерах в записях актов о рождении в 1970–80-е годы и оставалось в числе популярных до и после, теперь почти забыто: с начала года его получила лишь одна малышка, зарегистрированная в Севастополе, отметил губернатор.
Регистрируют в севастопольском ЗАГСе и необычные имена, отметил он. Так, например, в Ленинском районе свидетельство о рождении и почетный знак "Родившемуся в Городе-Герое Севастополе" вручили родителям малыша, получившего имя Ильфир.

"Не менее уникальными в этом году стали имена Аарон, Улькера, Астерия, Мелисса, Соломея и Климент. Также было вручено свидетельство о рождении малышке с редким именем Марта. А родители Денис и Олеся дали своей дочери имя Эмма. Супруги Вениамин и Ирина решили дать своей дочери имя Сарра", – добавил Развожаев.

Самыми популярными же именами для новорожденных остаются Мария, Александр и Виктория, так многие севастопольцы называют своих малышей уже не первый год подряд.
Ранее в Крыму назвали самые популярные и редкие имена, которыми называли детей в 2025 году.
