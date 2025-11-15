https://crimea.ria.ru/20251115/sovetskie-imena-vozvraschayutsya-v-sevastopol-kak-nazyvayut-detey-chasche-vsego-1150944631.html

Советские имена возвращаются в Севастополь: как называют детей чаще всего

Сотрудники отделов ЗАГС Севастополя фиксируют тенденцию возвращения имен, которые были популярны в советское время. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники отделов ЗАГС Севастополя фиксируют тенденцию возвращения имен, которые были популярны в советское время. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.При этом имя Наталья, которое было в лидерах в записях актов о рождении в 1970–80-е годы и оставалось в числе популярных до и после, теперь почти забыто: с начала года его получила лишь одна малышка, зарегистрированная в Севастополе, отметил губернатор.Регистрируют в севастопольском ЗАГСе и необычные имена, отметил он. Так, например, в Ленинском районе свидетельство о рождении и почетный знак "Родившемуся в Городе-Герое Севастополе" вручили родителям малыша, получившего имя Ильфир.Самыми популярными же именами для новорожденных остаются Мария, Александр и Виктория, так многие севастопольцы называют своих малышей уже не первый год подряд.Ранее в Крыму назвали самые популярные и редкие имена, которыми называли детей в 2025 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Свадьба в 78 лет: в Крыму назвали молодоженов-рекордсменовВ России начнет действовать семейная налоговая выплатаВ Крыму процветает свадебный туризм

