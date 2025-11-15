Рейтинг@Mail.ru
Россияне выбирают Большую Ялту для отдыха в коттеджах - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Россияне выбирают Большую Ялту для отдыха в коттеджах
Россияне выбирают Большую Ялту для отдыха в коттеджах - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Россияне выбирают Большую Ялту для отдыха в коттеджах
Ялта и Алупка вошли в десятку самых популярных направлений для бронирований коттеджей в ноябре и декабре. Таковы данные исследования российского сервиса... РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-15T07:09
2025-11-14T15:10
крым
ялта
большая ялта
алупка
новости крыма
туризм в крыму
внутренний туризм
отдых в крыму
крым курортный
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1c/1148286498_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_7538feee2aaefe57de3f3a77837c21d7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Ялта и Алупка вошли в десятку самых популярных направлений для бронирований коттеджей в ноябре и декабре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.При этом в Шерегеше средняя цена суточного размещения в коттедже составляет 16041 рубль, в Кисловодске – 3406 рублей, в Ялте – 3427 рублей.Далее следуют Сочи со средней ценой за суточную аренду коттеджа в 11700 рублей, Владикавказ, – 5241 рубль, Сортавала – 9812, Анапа – 4410, Пятигорск – 4913, Архыз – 12900 и Алупка, где ночь в коттедже обойдется в среднем 8767 рублей.Ялта также вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в апартаментах в ноябре, выяснили ранее туристические аналитики.
крым
ялта
большая ялта
алупка
крым, ялта, большая ялта, алупка, новости крыма, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых в крыму, крым курортный
Россияне выбирают Большую Ялту для отдыха в коттеджах

Ялта и Алупка вошли в топ городов по бронированию коттеджей в ноябре и декабре

07:09 15.11.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоАлупка. Воронцовский дворец
Алупка. Воронцовский дворец
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Ялта и Алупка вошли в десятку самых популярных направлений для бронирований коттеджей в ноябре и декабре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.
"На первом месте – Шерегеш, Кемеровской области, на втором расположился Кисловодск, а на третьем – Ялта", – выяснили аналитики сервиса.
При этом в Шерегеше средняя цена суточного размещения в коттедже составляет 16041 рубль, в Кисловодске – 3406 рублей, в Ялте – 3427 рублей.
Далее следуют Сочи со средней ценой за суточную аренду коттеджа в 11700 рублей, Владикавказ, – 5241 рубль, Сортавала – 9812, Анапа – 4410, Пятигорск – 4913, Архыз – 12900 и Алупка, где ночь в коттедже обойдется в среднем 8767 рублей.
Ялта также вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в апартаментах в ноябре, выяснили ранее туристические аналитики.
