https://crimea.ria.ru/20251115/rossiyane-vybirayut-bolshuyu-yaltu-dlya-otdykha-v-kottedzhakh-1150898389.html

Россияне выбирают Большую Ялту для отдыха в коттеджах

Россияне выбирают Большую Ялту для отдыха в коттеджах - РИА Новости Крым, 14.11.2025

Россияне выбирают Большую Ялту для отдыха в коттеджах

Ялта и Алупка вошли в десятку самых популярных направлений для бронирований коттеджей в ноябре и декабре. Таковы данные исследования российского сервиса... РИА Новости Крым, 14.11.2025

2025-11-15T07:09

2025-11-15T07:09

2025-11-14T15:10

крым

ялта

большая ялта

алупка

новости крыма

туризм в крыму

внутренний туризм

отдых в крыму

крым курортный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1c/1148286498_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_7538feee2aaefe57de3f3a77837c21d7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Ялта и Алупка вошли в десятку самых популярных направлений для бронирований коттеджей в ноябре и декабре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.При этом в Шерегеше средняя цена суточного размещения в коттедже составляет 16041 рубль, в Кисловодске – 3406 рублей, в Ялте – 3427 рублей.Далее следуют Сочи со средней ценой за суточную аренду коттеджа в 11700 рублей, Владикавказ, – 5241 рубль, Сортавала – 9812, Анапа – 4410, Пятигорск – 4913, Архыз – 12900 и Алупка, где ночь в коттедже обойдется в среднем 8767 рублей.Ялта также вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в апартаментах в ноябре, выяснили ранее туристические аналитики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Длинный отдых в ноябре – в лидерах два крымских городаТренд на оздоровление: в Крыму стирают грани между отелями и санаториямиВ Крым за здоровьем: сколько туристов выбрали санатории полуострова

крым

ялта

большая ялта

алупка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, большая ялта, алупка, новости крыма, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых в крыму, крым курортный