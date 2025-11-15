https://crimea.ria.ru/20251115/putin-obsudil-s-netanyakhu-situatsiyu-na-blizhnem-vostoke-1150946067.html

Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке

Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости Крым, 15.11.2025

Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 15.11.2025

2025-11-15T21:27

2025-11-15T21:27

2025-11-15T21:36

владимир путин (политик)

россия

кремль

биньямин нетаньяху

израиль

ближний восток

иран

сектор газа

сирия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111383/38/1113833849_0:130:3155:1905_1920x0_80_0_0_4d48b381c25351c9d368830d59c2abcb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.13 октября в Египте состоялась церемония подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и движением ХАМАС. Документ подписал президент США Дональд Трамп, заявив, что эта сделка была "крупнейшей и самой сложной", но теперь наступил мир и Ближний Восток не станет очагом третьей мировой войны.Перед церемонией ХАМАС освободил 20 израильских заложников и пообещал передать Израилю тела погибших. В свою очередь Израиль освободил почти две тысячи заключенных, преимущественно палестинцев.В тот день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил Трампу статуэтку в виде золотого голубя мира как символ достижения перемирия по Газе.Соглашение о прекращении огня, подписанное 13 октября в Шарм-эль-Шейхе, закрепило договоренности о прекращении огня, достигнутые 10 октября Израилем и ХАМАС при посредничестве США, Египта, Катара и Турции.Уже на следующий день, 14 октября, палестинское радикальное движение ХАМАС обвинило Израиль в нарушении режима прекращения огня после того, как несколько палестинцев были убиты в анклаве израильскими военными. Израильская сторона в ответ заявила, что огонь открыли для устранения угрозы по неизвестным, которые приблизились к их позициям, что являлось нарушением соглашения. Позже Израиль заявил о несоблюдении ХАМАС соглашения о передаче тел заложников и предупредил, что из-за этого поставки гуманитарной помощи в Газу могут быть сокращены или задержаны. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит вопрос о том, чтобы позволить Израилю возобновить военные действия в Газе, если ХАМАС не будет выполнять свою часть сделки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир в Газе: почему Трамп его не добьетсяНадо уважать законное право Ирана на развитие мирного атома – Путин12-дневная война: кто победил и что на самом деле нужно Трампу в Иране

https://crimea.ria.ru/20250510/dva-gosudarstva-dlya-dvukh-narodov-putin-ob-izraile-i-palestine-1146352076.html

россия

израиль

ближний восток

иран

сектор газа

сирия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, кремль, биньямин нетаньяху, израиль, ближний восток, иран, сектор газа, сирия, политика, внешняя политика, новости