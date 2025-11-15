Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
2025-11-15T21:27
2025-11-15T21:36
владимир путин (политик)
россия
кремль
биньямин нетаньяху
израиль
ближний восток
иран
сектор газа
сирия
политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.13 октября в Египте состоялась церемония подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и движением ХАМАС. Документ подписал президент США Дональд Трамп, заявив, что эта сделка была "крупнейшей и самой сложной", но теперь наступил мир и Ближний Восток не станет очагом третьей мировой войны.Перед церемонией ХАМАС освободил 20 израильских заложников и пообещал передать Израилю тела погибших. В свою очередь Израиль освободил почти две тысячи заключенных, преимущественно палестинцев.В тот день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил Трампу статуэтку в виде золотого голубя мира как символ достижения перемирия по Газе.Соглашение о прекращении огня, подписанное 13 октября в Шарм-эль-Шейхе, закрепило договоренности о прекращении огня, достигнутые 10 октября Израилем и ХАМАС при посредничестве США, Египта, Катара и Турции.Уже на следующий день, 14 октября, палестинское радикальное движение ХАМАС обвинило Израиль в нарушении режима прекращения огня после того, как несколько палестинцев были убиты в анклаве израильскими военными. Израильская сторона в ответ заявила, что огонь открыли для устранения угрозы по неизвестным, которые приблизились к их позициям, что являлось нарушением соглашения. Позже Израиль заявил о несоблюдении ХАМАС соглашения о передаче тел заложников и предупредил, что из-за этого поставки гуманитарной помощи в Газу могут быть сокращены или задержаны. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит вопрос о том, чтобы позволить Израилю возобновить военные действия в Газе, если ХАМАС не будет выполнять свою часть сделки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир в Газе: почему Трамп его не добьетсяНадо уважать законное право Ирана на развитие мирного атома – Путин12-дневная война: кто победил и что на самом деле нужно Трампу в Иране
россия
израиль
ближний восток
иран
сектор газа
сирия
владимир путин (политик), россия, кремль, биньямин нетаньяху, израиль, ближний восток, иран, сектор газа, сирия, политика, внешняя политика, новости
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке

Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в секторе Газа и ядерную программу Ирана

21:27 15.11.2025 (обновлено: 21:36 15.11.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел телефонный разговор с главами ДНР А. Захарченко и ЛНР И. Плотницким
Президент РФ В. Путин провел телефонный разговор с главами ДНР А. Захарченко и ЛНР И. Плотницким - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Проведен обстоятельный обмен мнениями по обстановке в Ближневосточном регионе, включая развитие ситуации в секторе Газа в контексте реализации соглашения о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами, положение дел вокруг иранской ядерной программы и вопросы содействия дальнейшей стабилизации в Сирии", - сказано в сообщении.
13 октября в Египте состоялась церемония подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и движением ХАМАС. Документ подписал президент США Дональд Трамп, заявив, что эта сделка была "крупнейшей и самой сложной", но теперь наступил мир и Ближний Восток не станет очагом третьей мировой войны.
Перед церемонией ХАМАС освободил 20 израильских заложников и пообещал передать Израилю тела погибших. В свою очередь Израиль освободил почти две тысячи заключенных, преимущественно палестинцев.
В тот день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил Трампу статуэтку в виде золотого голубя мира как символ достижения перемирия по Газе.
Соглашение о прекращении огня, подписанное 13 октября в Шарм-эль-Шейхе, закрепило договоренности о прекращении огня, достигнутые 10 октября Израилем и ХАМАС при посредничестве США, Египта, Катара и Турции.
Уже на следующий день, 14 октября, палестинское радикальное движение ХАМАС обвинило Израиль в нарушении режима прекращения огня после того, как несколько палестинцев были убиты в анклаве израильскими военными. Израильская сторона в ответ заявила, что огонь открыли для устранения угрозы по неизвестным, которые приблизились к их позициям, что являлось нарушением соглашения.
Позже Израиль заявил о несоблюдении ХАМАС соглашения о передаче тел заложников и предупредил, что из-за этого поставки гуманитарной помощи в Газу могут быть сокращены или задержаны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит вопрос о том, чтобы позволить Израилю возобновить военные действия в Газе, если ХАМАС не будет выполнять свою часть сделки.
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас
10 мая, 19:22
Два государства для двух народов: Путин об Израиле и Палестине
 
Владимир Путин (политик)РоссияКремльБиньямин НетаньяхуИзраильБлижний ВостокИранСектор ГазаСирияПолитикаВнешняя политикаНовости
 
