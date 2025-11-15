https://crimea.ria.ru/20251115/putin-i-lukashenko-obsudili-sammit-odkb-v-bishkeke-1150945383.html

Путин и Лукашенко обсудили саммит ОДКБ в Бишкеке и встречу глав СНГ

Путин и Лукашенко обсудили саммит ОДКБ в Бишкеке и встречу глав СНГ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщили в Кремле. РИА Новости Крым, 15.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщили в Кремле.Отмечается, что главы государств обменялись мнениями по ряду практических вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, а также актуальным международным темам. По данным Telegram-канала "Пул Первого", Путин и Лукашенко подробно остановились на вопросе строительства нового энергоблока на Белорусской АЭС в Островце, а также обсудили ситуацию, которая складывается на границе Союзного государства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

