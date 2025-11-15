Рейтинг@Mail.ru
Путин и Лукашенко обсудили саммит ОДКБ в Бишкеке и встречу глав СНГ - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251115/putin-i-lukashenko-obsudili-sammit-odkb-v-bishkeke-1150945383.html
Путин и Лукашенко обсудили саммит ОДКБ в Бишкеке и встречу глав СНГ
Путин и Лукашенко обсудили саммит ОДКБ в Бишкеке и встречу глав СНГ - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Путин и Лукашенко обсудили саммит ОДКБ в Бишкеке и встречу глав СНГ
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщили в Кремле. РИА Новости Крым, 15.11.2025
2025-11-15T20:25
2025-11-15T20:31
владимир путин (политик)
россия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
политика
внешняя политика
кремль
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/14/1139006834_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_0fffb99ff36fc53b2319c0e88ad37629.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщили в Кремле.Отмечается, что главы государств обменялись мнениями по ряду практических вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, а также актуальным международным темам. По данным Telegram-канала "Пул Первого", Путин и Лукашенко подробно остановились на вопросе строительства нового энергоблока на Белорусской АЭС в Островце, а также обсудили ситуацию, которая складывается на границе Союзного государства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
белоруссия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/14/1139006834_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_0118ea226fc2e3acbe5835ac9a43996a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, политика, внешняя политика, кремль, организация договора о коллективной безопасности (одкб), новости
Путин и Лукашенко обсудили саммит ОДКБ в Бишкеке и встречу глав СНГ

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

20:25 15.11.2025 (обновлено: 20:31 15.11.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщили в Кремле.
Отмечается, что главы государств обменялись мнениями по ряду практических вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, а также актуальным международным темам.
"Условлено о дальнейших контактах в ходе предстоящего в Бишкеке саммита Организации Договора о коллективной безопасности и традиционной встречи лидеров стран-участниц Содружества Независимых Государств в конце года в Санкт-Петербурге", - сказано в сообщении.
По данным Telegram-канала "Пул Первого", Путин и Лукашенко подробно остановились на вопросе строительства нового энергоблока на Белорусской АЭС в Островце, а также обсудили ситуацию, которая складывается на границе Союзного государства.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)РоссияПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоБелоруссияПолитикаВнешняя политикаКремльОрганизация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:46В Симферополе подростки устроили конфликт с пассажирами троллейбуса
20:25Путин и Лукашенко обсудили саммит ОДКБ в Бишкеке и встречу глав СНГ
20:02Постпред США при НАТО назвал единственный путь для мира на Украине
19:40Российские ученые создали вакцину для профилактики лихорадки Марбург
19:13В Севастополе подрядчик срывает сроки капремонта психиатрической больницы
18:45Три беспилотника сбили над Крымом
18:24Автобус влетел в опору моста в Челябинске – ранены 12 пассажиров
18:09Понравилось воевать не умирая: в Крыму предрекли Европе полнейший хаос
17:44Провал провокации с угоном МиГ-31 и прогноз на конец СВО – топ недели
17:22Новый удар ВСУ по Запорожской области оставил без света 44 тысячи человек
17:12Каждый пятый подросток в России пьет безалкогольное пиво и вино
16:55Часть Запорожской области обесточена после удара ВСУ
16:46Украинцы на митинге в Киеве требуют народного импичмента Зеленскому
16:32В Крыму возбудили дело после видео с пьющим из пивной банки малышом
16:21Удары по Украине сегодня: Черниговская область частично обесточена
16:03В Севастополе возобновили рейсы морского пассажирского транспорта
15:48Одним ударом: 50 западных бронемашин ВСУ уничтожены в Донбассе
15:29В Севастополе закрыли рейд
15:13В школе Краснодара 8-классник выстрелил из ракетницы
14:44Сироте в Крыму дали квартиру без отопления и газа - вмешался СК
Лента новостейМолния