Провал провокации с угоном МиГ-31 и прогноз на конец СВО – топ недели

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Провал британской провокации с угоном российского МиГ-31. Прогноз на окончание спецоперации на Украине и заявление Кремля на этот счет. Атака ВСУ на Новороссийск. Задержание заместителя главы администрации Ялты. Мнение американского режиссера-документалиста Реджиса Тремблея о России и Крыме. Опасные раки в водоемах полуострова. Самая мощная за пятилетку магнитная буря на Земле.Какие темы интересовали читателей в предыдущие семь дней – в подборке РИА Новости Крым.Провал британской провокации с угоном МиГ-31Киев и Лондон сообща планировали организовать угон российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" с целью проведения масштабной провокации. Об этом во вторник сообщили в Федеральной службе безопасности РФ. По данным ФСБ, киевский режим планировал направить угнанный МиГ-31 с "Кинжалом" в район базы НАТО в румынской Констанце, где он мог стать целью для ПВО. Принятыми мерами планы украинской и британской разведок по организации масштабной провокации сорваны.Атака на НовороссийскНа этой неделе Киев продолжал атаковать мирную инфраструктуру регионов России. Так, в ночь на 14 ноября в Новороссийске в результате атаки БПЛА были ранены четыре человека, повреждены три многоквартирных дома, загорелась нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис". Кроме того, по данным кубанского оперштаба, при атаке ВСУ обломки сбитого вражеского дрона повредили одно из гражданских судов в порту. В общей сложности повреждения зафиксировали в 66 квартирах в разных районах города.Прогноз на конец СВОСпециальная военная операция может завершиться в течение года или двух-трех лет, при этом она в любом случае закончится поражением киевского режима. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его мнению, поражение Киева неизбежно, и чем дальше это будет откладываться, тем хуже будет для народа Украины с точки зрения восстановления страны и всей той инфраструктуры, которую Украина когда-то имела.Комментируя тему, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил на этой неделе, что спецоперация на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет задач, которые ставила изначально.Задержание заммэра ЯлтыВ Ялте задержали заместителя мэра города, сообщила 12 ноября помощник главы Крыма Ольга Курлаева. В среду в администрации прошли оперативные мероприятия. На следующий день суд на два месяца заключил под стражу заместителя главы администрации Ялты - начальника управления капитального строительства, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе Ялтинского городского суда.По данным Следкома по Крыму и Севастополю, чиновница в 2022 году получила взятку в размере 2,5 миллиона рублей за предоставление подрядчику первоочередного права на выполнение работ по ремонту детского сада.Самая миролюбивая странаРоссия – самая безопасная, комфортная и миролюбивая страна. Такое мнение РИА Новости Крым выразил американский независимый режиссер-документалист Реджис Тремблей. Он рассказал, что живет в Ялте уже шесть лет. За это время он представил 659 фильмов, коротких видео и подкастов, стремясь показать американской аудитории, какие на самом деле россияне, как выглядят здешние города и что такое Россия и Крым. Тремблей впервые посетил Крым в 2016 году. Он рассказал, что тогда инфраструктура региона находилась в тяжелом состоянии, однако за последние годы ситуация кардинально изменилась. Режиссер отметил, что американские СМИ не говорят правду о Крыме и демонизируют Россию.Опасный рак в реках КрымаУченые впервые достоверно подтвердили обнаружение в реках Крыма мраморного рака. Это опасный инвазивный вид, ранее не встречавшийся в России, сообщила Наука.Mail. Раки, найденные в Крыму, обладают устойчивостью к низкому содержанию кислорода и кратковременным похолоданиям. Их обнаружили в водоемах полуострова, которые периодически замерзают зимой. Также этот вид животных обладает удивительной особенностью размножения. Ученые связывают распространение мраморного рака с перелетными птицами, которые могут переносить молодь и яйца на лапах или перьях.Самая сильная магнитная буряМощная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5, началась на Земле в среду из-за сильных солнечных взрывов, сообщали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Шторм продолжался в течение 42 часов и завершился в пятницу. Как поясняют ученые, сейчас Солнце отворачивается от Земли стороной с активной вспышечной зоной, поэтому пока плазменные потоки не должны затрагивать планету, но если текущие взрывные центры не разрушатся за время оборота звезды, то через 2-3 недели вспышечная область вернется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

