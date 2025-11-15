Рейтинг@Mail.ru
Провал провокации с угоном МиГ-31 и прогноз на конец СВО – топ недели - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251115/proval-provokatsii-s-ugonom-mig-31-i-prognoz-na-konets-svo--top-nedeli-1150920641.html
Провал провокации с угоном МиГ-31 и прогноз на конец СВО – топ недели
Провал провокации с угоном МиГ-31 и прогноз на конец СВО – топ недели - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Провал провокации с угоном МиГ-31 и прогноз на конец СВО – топ недели
Провал британской провокации с угоном российского МиГ-31. Прогноз на окончание спецоперации на Украине и заявление Кремля на этот счет. Атака ВСУ на... РИА Новости Крым, 15.11.2025
2025-11-15T17:44
2025-11-15T17:44
топ новостей недели
новости
новости крыма
атаки всу
магнитные бури
экология
россия
украина
великобритания
провокации
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150094714_333:508:3071:2048_1920x0_80_0_0_f58145da0eb770ccef6174849294dd1b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Провал британской провокации с угоном российского МиГ-31. Прогноз на окончание спецоперации на Украине и заявление Кремля на этот счет. Атака ВСУ на Новороссийск. Задержание заместителя главы администрации Ялты. Мнение американского режиссера-документалиста Реджиса Тремблея о России и Крыме. Опасные раки в водоемах полуострова. Самая мощная за пятилетку магнитная буря на Земле.Какие темы интересовали читателей в предыдущие семь дней – в подборке РИА Новости Крым.Провал британской провокации с угоном МиГ-31Киев и Лондон сообща планировали организовать угон российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" с целью проведения масштабной провокации. Об этом во вторник сообщили в Федеральной службе безопасности РФ. По данным ФСБ, киевский режим планировал направить угнанный МиГ-31 с "Кинжалом" в район базы НАТО в румынской Констанце, где он мог стать целью для ПВО. Принятыми мерами планы украинской и британской разведок по организации масштабной провокации сорваны.Атака на НовороссийскНа этой неделе Киев продолжал атаковать мирную инфраструктуру регионов России. Так, в ночь на 14 ноября в Новороссийске в результате атаки БПЛА были ранены четыре человека, повреждены три многоквартирных дома, загорелась нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис". Кроме того, по данным кубанского оперштаба, при атаке ВСУ обломки сбитого вражеского дрона повредили одно из гражданских судов в порту. В общей сложности повреждения зафиксировали в 66 квартирах в разных районах города.Прогноз на конец СВОСпециальная военная операция может завершиться в течение года или двух-трех лет, при этом она в любом случае закончится поражением киевского режима. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его мнению, поражение Киева неизбежно, и чем дальше это будет откладываться, тем хуже будет для народа Украины с точки зрения восстановления страны и всей той инфраструктуры, которую Украина когда-то имела.Комментируя тему, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил на этой неделе, что спецоперация на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет задач, которые ставила изначально.Задержание заммэра ЯлтыВ Ялте задержали заместителя мэра города, сообщила 12 ноября помощник главы Крыма Ольга Курлаева. В среду в администрации прошли оперативные мероприятия. На следующий день суд на два месяца заключил под стражу заместителя главы администрации Ялты - начальника управления капитального строительства, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе Ялтинского городского суда.По данным Следкома по Крыму и Севастополю, чиновница в 2022 году получила взятку в размере 2,5 миллиона рублей за предоставление подрядчику первоочередного права на выполнение работ по ремонту детского сада.Самая миролюбивая странаРоссия – самая безопасная, комфортная и миролюбивая страна. Такое мнение РИА Новости Крым выразил американский независимый режиссер-документалист Реджис Тремблей. Он рассказал, что живет в Ялте уже шесть лет. За это время он представил 659 фильмов, коротких видео и подкастов, стремясь показать американской аудитории, какие на самом деле россияне, как выглядят здешние города и что такое Россия и Крым. Тремблей впервые посетил Крым в 2016 году. Он рассказал, что тогда инфраструктура региона находилась в тяжелом состоянии, однако за последние годы ситуация кардинально изменилась. Режиссер отметил, что американские СМИ не говорят правду о Крыме и демонизируют Россию.Опасный рак в реках КрымаУченые впервые достоверно подтвердили обнаружение в реках Крыма мраморного рака. Это опасный инвазивный вид, ранее не встречавшийся в России, сообщила Наука.Mail. Раки, найденные в Крыму, обладают устойчивостью к низкому содержанию кислорода и кратковременным похолоданиям. Их обнаружили в водоемах полуострова, которые периодически замерзают зимой. Также этот вид животных обладает удивительной особенностью размножения. Ученые связывают распространение мраморного рака с перелетными птицами, которые могут переносить молодь и яйца на лапах или перьях.Самая сильная магнитная буряМощная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5, началась на Земле в среду из-за сильных солнечных взрывов, сообщали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Шторм продолжался в течение 42 часов и завершился в пятницу. Как поясняют ученые, сейчас Солнце отворачивается от Земли стороной с активной вспышечной зоной, поэтому пока плазменные потоки не должны затрагивать планету, но если текущие взрывные центры не разрушатся за время оборота звезды, то через 2-3 недели вспышечная область вернется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251111/budet-slozhno-otmytsya-lavrov-o-provokatsii-britanii-s-rossiyskim-mig-31-1150812426.html
https://crimea.ria.ru/20251110/blekaut-na-ukraine---kak-udary-po-energetike-snizhayut-sily-vsu-1150779268.html
https://crimea.ria.ru/20251114/svo-skoro-zakonchitsya--prognoz-eksperta-1150853137.html
https://crimea.ria.ru/20251107/trud-v-nevole-kakuyu-polzu-prinosyat-osuzhdennye-v-krymu-1150737223.html
https://crimea.ria.ru/20251108/krymchane-schastlivy-byt-chastyu-rossii--norvezhskiy-publitsist-1150709794.html
https://crimea.ria.ru/20251113/kak-koreyskiy-okun-v-chernom-morya-izmenit-ekosistemu-i-ulov-rybakov-1150863744.html
https://crimea.ria.ru/20251114/solntse-opyat-vzorvalos--uchenye-fiksiruyut-novuyu-moschnuyu-vspyshku-1150901607.html
россия
украина
великобритания
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150094714_506:124:3071:2048_1920x0_80_0_0_9ca8047dd1f70e03077d13cba23a4aa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
топ новостей недели, новости, новости крыма, атаки всу, магнитные бури, экология, россия, украина, великобритания, провокации
Провал провокации с угоном МиГ-31 и прогноз на конец СВО – топ недели

Провал британской провокации с угоном МиГ-31 и прогноз на конец СВО – топ новостей недели

17:44 15.11.2025
 
© РИА Новости . Нина Падалко / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31 во время тренировочного полета
Истребитель-перехватчик МиГ-31 во время тренировочного полета - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости . Нина Падалко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Провал британской провокации с угоном российского МиГ-31. Прогноз на окончание спецоперации на Украине и заявление Кремля на этот счет. Атака ВСУ на Новороссийск. Задержание заместителя главы администрации Ялты. Мнение американского режиссера-документалиста Реджиса Тремблея о России и Крыме. Опасные раки в водоемах полуострова. Самая мощная за пятилетку магнитная буря на Земле.
Какие темы интересовали читателей в предыдущие семь дней – в подборке РИА Новости Крым.

Провал британской провокации с угоном МиГ-31

Киев и Лондон сообща планировали организовать угон российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" с целью проведения масштабной провокации. Об этом во вторник сообщили в Федеральной службе безопасности РФ. По данным ФСБ, киевский режим планировал направить угнанный МиГ-31 с "Кинжалом" в район базы НАТО в румынской Констанце, где он мог стать целью для ПВО. Принятыми мерами планы украинской и британской разведок по организации масштабной провокации сорваны.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
11 ноября, 16:38
Будет сложно отмыться: Лавров о провокации Британии с российским МиГ-31

Атака на Новороссийск

На этой неделе Киев продолжал атаковать мирную инфраструктуру регионов России. Так, в ночь на 14 ноября в Новороссийске в результате атаки БПЛА были ранены четыре человека, повреждены три многоквартирных дома, загорелась нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис". Кроме того, по данным кубанского оперштаба, при атаке ВСУ обломки сбитого вражеского дрона повредили одно из гражданских судов в порту. В общей сложности повреждения зафиксировали в 66 квартирах в разных районах города.
Украинские пожарные
10 ноября, 12:52Эксклюзивы РИА Новости Крым
Блэкаут на Украине - как удары по энергетике снижают силы ВСУ

Прогноз на конец СВО

Специальная военная операция может завершиться в течение года или двух-трех лет, при этом она в любом случае закончится поражением киевского режима. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его мнению, поражение Киева неизбежно, и чем дальше это будет откладываться, тем хуже будет для народа Украины с точки зрения восстановления страны и всей той инфраструктуры, которую Украина когда-то имела.
Комментируя тему, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил на этой неделе, что спецоперация на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет задач, которые ставила изначально.
Боевое слаживание военных разведчиков - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Вчера, 08:10Радио "Спутник в Крыму"
СВО скоро закончится – прогноз эксперта

Задержание заммэра Ялты

В Ялте задержали заместителя мэра города, сообщила 12 ноября помощник главы Крыма Ольга Курлаева. В среду в администрации прошли оперативные мероприятия. На следующий день суд на два месяца заключил под стражу заместителя главы администрации Ялты - начальника управления капитального строительства, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе Ялтинского городского суда.
По данным Следкома по Крыму и Севастополю, чиновница в 2022 году получила взятку в размере 2,5 миллиона рублей за предоставление подрядчику первоочередного права на выполнение работ по ремонту детского сада.
Исправительная колония в Керчи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
7 ноября, 19:19Эксклюзивы РИА Новости Крым
Труд в неволе: какую пользу приносят осужденные в Крыму

Самая миролюбивая страна

Россия – самая безопасная, комфортная и миролюбивая страна. Такое мнение РИА Новости Крым выразил американский независимый режиссер-документалист Реджис Тремблей. Он рассказал, что живет в Ялте уже шесть лет. За это время он представил 659 фильмов, коротких видео и подкастов, стремясь показать американской аудитории, какие на самом деле россияне, как выглядят здешние города и что такое Россия и Крым. Тремблей впервые посетил Крым в 2016 году. Он рассказал, что тогда инфраструктура региона находилась в тяжелом состоянии, однако за последние годы ситуация кардинально изменилась. Режиссер отметил, что американские СМИ не говорят правду о Крыме и демонизируют Россию.
Хендрик Вебер - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
8 ноября, 19:18Эксклюзивы РИА Новости Крым
Крымчане счастливы быть частью России – норвежский публицист

Опасный рак в реках Крыма

Ученые впервые достоверно подтвердили обнаружение в реках Крыма мраморного рака. Это опасный инвазивный вид, ранее не встречавшийся в России, сообщила Наука.Mail. Раки, найденные в Крыму, обладают устойчивостью к низкому содержанию кислорода и кратковременным похолоданиям. Их обнаружили в водоемах полуострова, которые периодически замерзают зимой. Также этот вид животных обладает удивительной особенностью размножения. Ученые связывают распространение мраморного рака с перелетными птицами, которые могут переносить молодь и яйца на лапах или перьях.
Корейский окунь в Черном море у берегов Крыма
13 ноября, 12:07Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как корейский окунь в Черном море изменит экосистему и улов рыбаков

Самая сильная магнитная буря

Мощная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5, началась на Земле в среду из-за сильных солнечных взрывов, сообщали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Шторм продолжался в течение 42 часов и завершился в пятницу. Как поясняют ученые, сейчас Солнце отворачивается от Земли стороной с активной вспышечной зоной, поэтому пока плазменные потоки не должны затрагивать планету, но если текущие взрывные центры не разрушатся за время оборота звезды, то через 2-3 недели вспышечная область вернется.
Вспышка на Солнце
Вчера, 12:15
Солнце опять взорвалось – ученые фиксируют новую мощную вспышку
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Топ новостей неделиНовостиНовости КрымаАтаки ВСУМагнитные буриЭкологияРоссияУкраинаВеликобританияПровокации
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:45Три беспилотника сбили над Крымом
18:24Автобус влетел в опору моста в Челябинске – ранены 12 пассажиров
18:09Понравилось воевать не умирая: в Крыму предрекли Европе полнейший хаос
17:44Провал провокации с угоном МиГ-31 и прогноз на конец СВО – топ недели
17:22Новый удар ВСУ по Запорожской области оставил без света 44 тысячи человек
17:12Каждый пятый подросток в России пьет безалкогольное пиво и вино
16:55Часть Запорожской области обесточена после удара ВСУ
16:46Украинцы на митинге в Киеве требуют народного импичмента Зеленскому
16:32В Крыму возбудили дело после видео с пьющим из пивной банки малышом
16:21Удары по Украине сегодня: Черниговская область частично обесточена
16:03В Севастополе возобновили рейсы морского пассажирского транспорта
15:48Одним ударом: 50 западных бронемашин ВСУ уничтожены в Донбассе
15:29В Севастополе закрыли рейд
15:13В школе Краснодара 8-классник выстрелил из ракетницы
14:44Сироте в Крыму дали квартиру без отопления и газа - вмешался СК
14:34В Севастополе мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркой
14:05Энергетическую безопасность Севастополя обсудили в Москве – главное
13:45Новости СВО: Зеленский потерял еще 1,5 тысячи боевиков
13:17Обогнать "Шаттл": полет "Бурана" в инфографике РИА Новости Крым
12:46ВС РФ ударили по военному аэродрому и местам сборки БПЛА на Украине
Лента новостейМолния