Постпред США при НАТО назвал единственный путь для мира на Украине - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Постпред США при НАТО назвал единственный путь для мира на Украине
Постпред США при НАТО назвал единственный путь для мира на Украине - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Постпред США при НАТО назвал единственный путь для мира на Украине
Мир – единственный способ разрешить конфликт на Украине. Такое заявление сделал постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. РИА Новости Крым, 15.11.2025
2025-11-15T20:02
2025-11-15T19:09
сша
в мире
нато
украина
новости сво
политика
внешняя политика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Мир – единственный способ разрешить конфликт на Украине. Такое заявление сделал постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.На днях в СМИ появилась информация о том, что США требуют изменить формулировки в антироссийской резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, голосование по которой должно состояться в ближайшие недели. В частности, администрация американского президента Дональда Трампа настаивает на исключении из документа фраз "территориальная целостность" по отношению Украины и "агрессия" относительно действий Российской Федерации.Как заявил руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров, это связано с тем, что Трамп признает силу России, уважает ее президента Владимира Путина и намерен выстраивать с Москвой нормальные отношения, выгодные для Америки.
сша
украина
Постпред США при НАТО назвал единственный путь для мира на Украине

Уитакер назвал единственный жизнеспособный путь завершения конфликта на Украине

20:02 15.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Мир – единственный способ разрешить конфликт на Украине. Такое заявление сделал постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

"Я по-прежнему продолжаю верить в то, во что верит президент (США Дональд) Трамп: мир - единственный жизнеспособный путь вперед", - сказал Уитакер в интервью телеканалу Newsmax.

На днях в СМИ появилась информация о том, что США требуют изменить формулировки в антироссийской резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, голосование по которой должно состояться в ближайшие недели. В частности, администрация американского президента Дональда Трампа настаивает на исключении из документа фраз "территориальная целостность" по отношению Украины и "агрессия" относительно действий Российской Федерации.
Как заявил руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров, это связано с тем, что Трамп признает силу России, уважает ее президента Владимира Путина и намерен выстраивать с Москвой нормальные отношения, выгодные для Америки.
