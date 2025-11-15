https://crimea.ria.ru/20251115/postpred-ssha-pri-nato-nazval-edinstvennyy-put-dlya-mira-na-ukraine-1150944475.html
Постпред США при НАТО назвал единственный путь для мира на Украине
Мир – единственный способ разрешить конфликт на Украине. Такое заявление сделал постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. РИА Новости Крым, 15.11.2025
2025-11-15T20:02
На днях в СМИ появилась информация о том, что США требуют изменить формулировки в антироссийской резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, голосование по которой должно состояться в ближайшие недели. В частности, администрация американского президента Дональда Трампа настаивает на исключении из документа фраз "территориальная целостность" по отношению Украины и "агрессия" относительно действий Российской Федерации.Как заявил руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров, это связано с тем, что Трамп признает силу России, уважает ее президента Владимира Путина и намерен выстраивать с Москвой нормальные отношения, выгодные для Америки.
Уитакер назвал единственный жизнеспособный путь завершения конфликта на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Мир – единственный способ разрешить конфликт на Украине. Такое заявление сделал постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
"Я по-прежнему продолжаю верить в то, во что верит президент (США Дональд) Трамп: мир - единственный жизнеспособный путь вперед", - сказал Уитакер в интервью телеканалу Newsmax.
На днях в СМИ появилась информация о том, что США требуют изменить формулировки в антироссийской резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, голосование по которой должно состояться в ближайшие недели. В частности, администрация американского президента Дональда Трампа настаивает на исключении из документа фраз "территориальная целостность" по отношению Украины и "агрессия" относительно действий Российской Федерации.
Как заявил руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров, это связано с тем, что Трамп признает силу России, уважает ее президента Владимира Путина и намерен выстраивать с Москвой нормальные отношения, выгодные для Америки.
