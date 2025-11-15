https://crimea.ria.ru/20251115/odnim-udarom-50-zapadnykh-bronemashin-vsu-unichtozheny-v-donbasse-1150940808.html

Вооруженные силы России уничтожили на одной из магистралей снабжения ВСУ в Донецкой Народной Республике не менее 50 бронемашин ВСУ, преимущественно иностранного РИА Новости Крым, 15.11.2025

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0f/1150940693_39:0:1867:1028_1920x0_80_0_0_54c2f8a834a5b4fa00e6ebf5bad3b378.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили на одной из магистралей снабжения ВСУ в Донецкой Народной Республике не менее 50 бронемашин ВСУ, преимущественно иностранного производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что российские военные нанесли удар FPV-дронами по участку одной из магистралей снабжения группировки украинской армии в ДНР в треугольнике городов Красноармейск – Димитров – Родинское.На распространенных министерством кадрах объективного контроля идентифицированы сгоревшие остовы броневиков производства США: MaxxPro и Stryker, бронеавтомобилей HMMWV и бронетранспортеров М113. А также канадских ББМ Senator, турецких БТР Kirpi, британского бронеавтомобиля Snatch, шведского броневездехода BVS-10, польского БТР Oncilla и прочей иностранной техники, предоставленной Западом ВСУ.

