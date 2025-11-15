Рейтинг@Mail.ru
Вооруженные силы России уничтожили на одной из магистралей снабжения ВСУ в Донецкой Народной Республике не менее 50 бронемашин ВСУ, преимущественно иностранного
2025-11-15T15:48
2025-11-15T15:48
новости сво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили на одной из магистралей снабжения ВСУ в Донецкой Народной Республике не менее 50 бронемашин ВСУ, преимущественно иностранного производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что российские военные нанесли удар FPV-дронами по участку одной из магистралей снабжения группировки украинской армии в ДНР в треугольнике городов Красноармейск – Димитров – Родинское.На распространенных министерством кадрах объективного контроля идентифицированы сгоревшие остовы броневиков производства США: MaxxPro и Stryker, бронеавтомобилей HMMWV и бронетранспортеров М113. А также канадских ББМ Senator, турецких БТР Kirpi, британского бронеавтомобиля Snatch, шведского броневездехода BVS-10, польского БТР Oncilla и прочей иностранной техники, предоставленной Западом ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ появились Войска беспилотных систем: что это изменит в зоне СВОВС РФ ударили по военному аэродрому и местам сборки БПЛА на УкраинеСВО скоро закончится – прогноз эксперта
донецкая народная республика (днр)
новости сво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, видео
Одним ударом: 50 западных бронемашин ВСУ уничтожены в Донбассе

Армия России уничтожила 50 западных бронемашин на магистрали снабжения ВСУ в Донбассе

15:48 15.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили на одной из магистралей снабжения ВСУ в Донецкой Народной Республике не менее 50 бронемашин ВСУ, преимущественно иностранного производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что российские военные нанесли удар FPV-дронами по участку одной из магистралей снабжения группировки украинской армии в ДНР в треугольнике городов Красноармейск – Димитров – Родинское.
"Только в данном районе было уничтожено порядка пятидесяти единиц бронетехники противника, большая часть из которой иностранного производства", – сказано в сообщении ведомства.
На распространенных министерством кадрах объективного контроля идентифицированы сгоревшие остовы броневиков производства США: MaxxPro и Stryker, бронеавтомобилей HMMWV и бронетранспортеров М113. А также канадских ББМ Senator, турецких БТР Kirpi, британского бронеавтомобиля Snatch, шведского броневездехода BVS-10, польского БТР Oncilla и прочей иностранной техники, предоставленной Западом ВСУ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В РФ появились Войска беспилотных систем: что это изменит в зоне СВО
ВС РФ ударили по военному аэродрому и местам сборки БПЛА на Украине
СВО скоро закончится – прогноз эксперта
 
Новости СВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУВооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)События в Донбассе
 
