Одним ударом: 50 западных бронемашин ВСУ уничтожены в Донбассе
Одним ударом: 50 западных бронемашин ВСУ уничтожены в Донбассе - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Одним ударом: 50 западных бронемашин ВСУ уничтожены в Донбассе
2025-11-15T15:48
2025-11-15T15:48
2025-11-15T15:48
2025-11-15T15:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили на одной из магистралей снабжения ВСУ в Донецкой Народной Республике не менее 50 бронемашин ВСУ, преимущественно иностранного производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что российские военные нанесли удар FPV-дронами по участку одной из магистралей снабжения группировки украинской армии в ДНР в треугольнике городов Красноармейск – Димитров – Родинское.На распространенных министерством кадрах объективного контроля идентифицированы сгоревшие остовы броневиков производства США: MaxxPro и Stryker, бронеавтомобилей HMMWV и бронетранспортеров М113. А также канадских ББМ Senator, турецких БТР Kirpi, британского бронеавтомобиля Snatch, шведского броневездехода BVS-10, польского БТР Oncilla и прочей иностранной техники, предоставленной Западом ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ появились Войска беспилотных систем: что это изменит в зоне СВОВС РФ ударили по военному аэродрому и местам сборки БПЛА на УкраинеСВО скоро закончится – прогноз эксперта
