https://crimea.ria.ru/20251115/obognat-shattl-polet-burana-v-infografike-ria-novosti-krym-1150938697.html
Обогнать "Шаттл": полет "Бурана" в инфографике РИА Новости Крым
Обогнать "Шаттл": полет "Бурана" в инфографике РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Обогнать "Шаттл": полет "Бурана" в инфографике РИА Новости Крым
37 лет назад, 15 ноября 1988 года в первый и последний раз с Земли стартовал космический челнок "Буран". На орбиту его вывела ракета "Энергия". РИА Новости Крым, 15.11.2025
2025-11-15T13:17
2025-11-15T13:17
2025-11-15T13:17
инфографика
буран
космос
ссср
история
визуал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111272/80/1112728055_0:305:3100:2048_1920x0_80_0_0_1929f7056de24aa0a0754ba2386eebd7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. 37 лет назад, 15 ноября 1988 года в первый и последний раз с Земли стартовал космический челнок "Буран". На орбиту его вывела ракета "Энергия".Из соображений безопасности первый испытательный полет определялся как беспилотный. Несмотря на штормовое предупреждение, старт прошел успешно. Полет продлился 205 минут, в течение которых "Буран" совершил два витка вокруг Земли, а затем приземлился на аэродроме "Юбилейный" (Байконур). Для посадки также доработали две запасные полосы на аэродромах в Крыму (под Симферополем) и Приморье. В связи с распадом СССР и нарастающими экономическими проблемами руководству страны стало не до орбитального корабля. Проект пришлось закрыть.Основные характеристики орбитального корабля – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251115/1112729067.html
космос
ссср
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111272/80/1112728055_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_88e1dab3924a3810462e86f4cf2ece50.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
буран, космос, ссср, история, визуал
Обогнать "Шаттл": полет "Бурана" в инфографике РИА Новости Крым
Исторический полет "Бурана" в инфографике РИА Новости Крым